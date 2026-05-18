Cuánto dinero necesita un hincha de River para viajar a la final contra Belgrano

La final del Torneo Apertura 2026 entre River Plate y Belgrano ya comenzó a vivirse fuera de la cancha. El encuentro, programado para estel domingo 24 de mayo a las 15:30 en el estadio Estadio Mario Alberto Kempes, moviliza no sólo la expectativa deportiva sino también una compleja logística para miles de simpatizantes que buscan acompañar a sus equipos.

Sin embargo, el escenario previo al partido exhibe una marcada desigualdad económica entre ambas parcialidades. Mientras que los hinchas cordobeses de Belgrano no deberán afrontar gastos de traslado ni alojamiento al jugar el partido en su provincia, los simpatizantes de River provenientes del Área Metropolitana de Buenos Aires deberán destinar un importante presupuesto para viajar hacia Córdoba.

La situación se da además en un contexto especial, ya que el fin de semana de la final coincide con el feriado del 25 de mayo, generando una fuerte demanda turística que impacta directamente en los valores de pasajes y hospedajes.

El costo del viaje, el principal condicionante

Aunque todavía no fue oficializado el precio de las entradas para la final, el mayor desafío económico para los hinchas "millonarios" aparece vinculado al traslado hacia la capital cordobesa.

Según las consultas realizadas en plataformas de turismo, los pasajes aéreos de ida y vuelta para ese fin de semana presentan valores que arrancan desde los 500.000 pesos, una cifra que aumenta progresivamente a medida que disminuye la disponibilidad de asientos y dependiendo desde que punto del país se viaje.

El contexto de alta demanda, impulsado tanto por el partido como por el feriado largo, comenzó a presionar sobre la oferta disponible y encareció rápidamente los costos para quienes buscan viajar en avión.

En paralelo, las opciones de horarios convenientes y tarifas más accesibles comenzaron a agotarse, incrementando todavía más el presupuesto requerido para acompañar al equipo de Núñez en la definición del campeonato.

El colectivo, la opción más económica

Frente a los altos valores del transporte aéreo, muchos hinchas analizan viajar por vía terrestre. En ese escenario, los servicios de ómnibus de larga distancia aparecen como la alternativa más accesible.

Las tarifas de ida y vuelta en colectivo parten desde los 80.000 pesos, aunque los valores dependen de distintos factores:

Tipo de asiento

Empresa de transporte

Disponibilidad

Horario de salida

Pese a representar la variante más económica, el gasto total continúa siendo elevado debido a la necesidad de sumar alojamiento y otros costos derivados de la estadía en Córdoba.

La presión sobre hoteles y alquileres temporarios

Otro de los factores que elevan considerablemente el presupuesto es el alojamiento. La alta demanda generada por la final provocó fuertes variaciones en los precios de hoteles y alquileres temporarios en la capital cordobesa.

Actualmente, alquilar un departamento para dos personas durante una noche presenta valores promedio que oscilan entre:

60.000 y 130.000 pesos

En el caso de los hoteles, las tarifas también muestran importantes diferencias según la ubicación y la categoría elegida:

Opciones periféricas: desde 40.000 pesos

Hoteles céntricos o cercanos al Kempes: entre 80.000 y 200.000 pesos

La cercanía del encuentro y el avance de las reservas provocan además una reducción progresiva de las alternativas más económicas.

Cuánto necesita gastar un hincha de River

A partir de la combinación entre transporte y hospedaje, la Agencia Noticias Argentinas realizó una estimación del gasto total aproximado que deberá afrontar un hincha de River para asistir a la final. En el escenario más económico, viajando en colectivo y utilizando un alojamiento básico compartido, el presupuesto estimado se ubica entre:

100.000 y 180.000 pesos

Si el simpatizante opta por un hotel céntrico o cercano al estadio, manteniendo el traslado terrestre, el costo asciende a un rango de:

180.000 a 250.000 pesos

En tanto, quienes elijan viajar en avión y hospedarse en establecimientos de mayor categoría deberán afrontar cifras considerablemente más altas. En esos casos, el gasto total parte desde:

540.000 pesos

Y puede superar:

600.000 pesos por persona

A esos montos deberá agregarse posteriormente el valor de la entrada, que todavía no fue confirmado oficialmente.

La ventaja logística para Belgrano

La diferencia económica respecto de los simpatizantes de Belgrano aparece como uno de los aspectos más notorios de la previa. Al disputarse la final en el estadio Mario Alberto Kempes, ubicado en la misma jurisdicción de Córdoba, los hinchas del conjunto cordobés sólo deberán afrontar gastos de movilidad interna para llegar al estadio.

Ese contraste profundiza la desigualdad logística entre ambas parcialidades, especialmente teniendo en cuenta el contexto de alta demanda turística y el encarecimiento de los servicios durante el fin de semana largo.

La pasión "millonaria" impulsa la demanda

El fuerte movimiento generado por la parcialidad de River comenzó a impactar directamente en el mercado turístico cordobés. Las opciones más económicas de alojamiento y los pasajes en horarios convenientes muestran una rápida reducción de disponibilidad.

La expectativa por la final del Torneo Apertura 2026 genera así un fenómeno que trasciende lo deportivo y se traslada también al plano económico, donde miles de hinchas buscan asegurar su presencia en Córdoba pese a los elevados costos.

Mientras el estadio Mario Alberto Kempes se prepara para recibir uno de los partidos más importantes del semestre, la travesía de los simpatizantes de River ya representa una inversión significativa antes incluso de que ruede la pelota.