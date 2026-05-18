Talleres de Tafí Viejo fue más y superó a Red Star en su casa por 67 a 63

La noche del domingo en Catamarca tuvo todos los ingredientes de un partido determinante en la recta decisiva de la fase regular de la Liga Federal de Básquetbol. En el estadio Antonio Ricardo Bollea, Red Star estuvo cerca de concretar una remontada memorable, pero Talleres de Tafí Viejo encontró en el momento justo la efectividad necesaria para quedarse con un triunfo fundamental por 67 a 63, en el marco de la 12da fecha de la Zona Única de la Región NOA.

El encuentro dejó una definición cargada de tensión, con cambios de dominio, una larga suspensión por problemas técnicos y un cierre electrizante que terminó inclinándose para el lado del equipo tucumano. Cuando parecía que el conjunto catamarqueño había logrado controlar el desarrollo y encaminarse hacia la victoria, aparecieron dos triples determinantes que modificaron el desenlace.

Dos triples que cambiaron la historia

A falta de un minuto para el cierre, Talleres estaba abajo en el marcador por 63 a 61. Sin embargo, el visitante encontró respuestas en los momentos de mayor presión y construyó la victoria desde el perímetro.

El primero en asumir la responsabilidad fue Cristian Soria, gran figura del partido y máximo anotador de la noche. Con 58 segundos por jugar, el escolta clavó un triple decisivo que le devolvió la ventaja a los dirigidos por Lucas Vega. Su actuación resultó determinante durante toda la jornada. Soria cerró una planilla sobresaliente:

27 puntos

5 de 5 en triples

5 de 8 en tiros de dos puntos

Cuando Red Star todavía buscaba reaccionar y recuperar el control del juego, apareció otro golpe letal. Esta vez fue Martiniano Ayusa quien, a falta de 27 segundos para el final, convirtió un nuevo lanzamiento de tres puntos que terminó de sentenciar la historia. Ayusa aportó además 12 unidades para el conjunto tucumano.

Un dominio inicial de Talleres

Más allá del cierre dramático, Talleres había construido una buena parte de su trabajo desde el arranque. El equipo visitante comenzó a imponer condiciones desde mediados del primer cuarto y logró sostener una ventaja considerable durante gran parte de la primera mitad.

Con una defensa sólida y buena eficacia ofensiva, los tucumanos llegaron incluso a sacar una máxima de 14 puntos, cuando el tablero marcaba un parcial favorable de 33 a 19 antes del cierre del segundo cuarto. Ese dominio inicial parecía darle tranquilidad al visitante, que manejaba el ritmo del juego y encontraba respuestas en varias manos. Además de Soria y Ayusa, también colaboraron en la ofensiva:

Pablo Walter , con 8 puntos

, con 8 puntos Jerónimo Solórzano, con 6 unidades

La ventaja construida durante ese tramo fue clave para sostenerse cuando el partido comenzó a cambiar de dueño.

La reacción de Red Star y el liderazgo de Alderete

El equipo catamarqueño no tardó en reaccionar. Impulsado por su público y con una notable mejoría en intensidad y efectividad, Red Star fue recortando diferencias hasta meterse nuevamente en partido. La remontada tuvo como principal protagonista a Andrés Alderete, quien lideró ofensivamente al conjunto local con una actuación de alto nivel. El jugador terminó con:

22 puntos

4 de 8 en triples

3 de 3 en dobles

4 de 4 en tiros libres

El rendimiento de Alderete permitió que Red Star cambiara completamente la dinámica del encuentro. El elenco catamarqueño logró pasar al frente en el marcador y cerró el tercer cuarto arriba por 47 a 45, alimentando la ilusión de quedarse con un triunfo clave en casa. También tuvieron aportes importantes en el "estrellado":

Juan Herrera , con 12 puntos

, con 12 puntos Gabriel Sosa, con 11 unidades y 7 rebotes

Durante varios pasajes del complemento, Red Star mostró una versión mucho más agresiva y efectiva, logrando incomodar a Talleres y colocándose en posición favorable para cerrar la noche con una victoria. Sin embargo, la contundencia de los tucumanos en los instantes finales terminó inclinando definitivamente el resultado.

Una noche marcada por una extensa suspensión

El desarrollo del partido también estuvo condicionado por un hecho poco habitual. El encuentro debió permanecer suspendido durante más de una hora debido a un inconveniente técnico en uno de los tableros del estadio.

Finalmente, el cotejo pudo completarse utilizando el reloj de mesa y el correspondiente reloj de posesión de 24 segundos, permitiendo que el juego continuara pese a las complicaciones.

La interrupción alteró el ritmo del encuentro y le agregó un componente extra a una noche ya de por sí intensa y cargada de tensión competitiva.

Cómo quedaron en la tabla y el próximo cruce

Con este triunfo, Talleres de Tafí Viejo logró sostenerse en el tercer lugar de la Zona Única de la Región NOA, acumulando ahora:

7 triunfos

4 derrotas

Por su parte, Red Star quedó ubicado en el quinto puesto, con un registro de:

6 victorias

6 caídas

La historia entre ambos equipos, además, tendrá un nuevo capítulo de manera inmediata. El próximo jueves volverán a enfrentarse, esta vez en el estadio del conjunto tucumano, desde las 21.30. Ese encuentro corresponde al partido aplazado de la quinta fecha de la zona, que originalmente debía disputarse el pasado 4 de abril, pero que fue suspendido debido a la intensa lluvia caída en los alrededores, situación que impidió la llegada de los árbitros.

El nuevo cruce promete reeditar una serie que ya entregó un duelo vibrante en Catamarca, con un desenlace resuelto por detalles y dos triples que terminaron marcando la diferencia.