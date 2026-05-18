Belgrano-River en el Kempes: cómo será la venta de entradas para la final

Club Atlético Belgrano disputará una final inédita frente a Club Atlético River Plate por el Torneo Mercado Libre Apertura 2026. El encuentro se jugará el próximo domingo 24 de mayo a las 15:30 en el Estadio Mario Alberto Kempes, escenario elegido para definir al campeón y que se prepara para recibir a miles de hinchas de ambos clubes.

En la previa de uno de los partidos más importantes del semestre futbolístico, Belgrano informó cómo se desarrollará el operativo de venta de entradas para sus simpatizantes. La institución cordobesa aclaró que toda la organización del evento, incluido el expendio de tickets, depende exclusivamente de la Liga Profesional de Fútbol.

La expectativa entre los hinchas del "Pirata" crece con el correr de las horas y el club ya difundió el cronograma completo de comercialización, los requisitos para acceder a las entradas y los valores establecidos para cada sector del estadio.

Una final histórica en el Kempes

La definición del Torneo Mercado Libre Apertura 2026 marcará un duelo de enorme convocatoria entre Belgrano y River Plate en el estadio mundialista de Córdoba.

El partido se disputará:

Domingo 24 de mayo

Horario: 15:30

Estadio Mario Alberto Kempes

Final del Torneo Mercado Libre Apertura 2026

Belgrano buscará copar el estadio con una importante presencia de sus hinchas, mientras que la Liga Profesional será la encargada de coordinar todos los aspectos vinculados a la organización general del evento.

El club cordobés remarcó que no tendrá intervención directa en la comercialización de tickets, ya que el sistema será administrado completamente por la LPF.

Cómo será la venta de entradas

Según lo informado oficialmente, la venta de entradas se realizará de manera 100% online a través de la plataforma Deportick. Para poder operar, los usuarios deberán registrarse previamente en el sitio y completar sus datos personales.

El cronograma de expendio quedó establecido de la siguiente manera:

Martes 19/05 desde las 14:00: preventiva exclusiva para clientes de Naranja X.

preventiva exclusiva para clientes de Naranja X. Miércoles 20/05 desde las 14:00: venta exclusiva para socias y socios activos con cuota al día.

venta exclusiva para socias y socios activos con cuota al día. Jueves 21/05 desde las 14:00: venta para no socios/as, únicamente en caso de existir remanente.

Desde Belgrano se aclaró además que, para acceder a la prioridad de compra y a los valores diferenciales, será obligatorio que los socios tengan regularizada la cuota social y todos los conceptos correspondientes.

Los precios para el sector de Belgrano

La organización definió distintos valores de acuerdo al sector del estadio y a la condición de socio o no socio. Los precios oficiales son los siguientes:

Popular Artime

Socios/as: $80.000

$80.000 No socios/as: $150.000

Platea Gasparini

Socios/as: $120.000

$120.000 No socios/as: $180.000

A esos montos deberá agregarse un 5% adicional correspondiente al service charge aplicado por la plataforma de venta.

Además, se informó que:

Los menores de 2 años ingresarán sin cargo.

Será obligatorio presentar DNI.

Modalidad de compra y requisitos

La Liga Profesional también confirmó el sistema de adquisición de entradas y las condiciones de ingreso al estadio. Entre los puntos principales del operativo aparecen:

Se podrán comprar hasta 4 entradas por persona .

. Será obligatorio cargar el número de DNI de cada asistente al momento de la compra.

Durante las etapas prioritarias, únicamente estará habilitada la base de socios activos autorizados para operar.

Uno de los aspectos centrales del operativo será el mecanismo de acceso al estadio el día del partido. Según se informó, los espectadores deberán presentar exclusivamente el DNI físico en formato tarjeta para poder ingresar al Kempes.

El sistema busca agilizar el ingreso y garantizar la validación de identidad de cada asistente mediante documentación oficial.

Sin venta física en el estadio

La organización remarcó además que no habrá expendio presencial de entradas en las boleterías del estadio Mario Alberto Kempes. Toda la operatoria se desarrollará exclusivamente de manera digital a través de Deportick, por lo que los simpatizantes deberán completar el proceso online dentro de las fechas establecidas por la Liga Profesional.

La expectativa por la final entre Belgrano y River continúa creciendo en Córdoba, donde el Kempes se prepara para recibir una definición de enorme convocatoria y alta demanda de localidades. Con un sistema escalonado de venta, prioridad para socios y control de acceso mediante DNI físico, la organización ya puso en marcha el operativo para uno de los partidos más importantes del fútbol argentino en 2026.