Manu La Serna sigue dando pasos firmes en el Challenger 75 de Florianópolis, Brasil. El catamarqueño consiguió una importante victoria en los cuartos de final frente al bragadense Olivieri, quien llegaba a esta instancia con el antecedente de haber sido finalista en Villa María.

El encuentro representaba una prueba exigente para el representante del valle central, que tuvo que trabajar para encontrar su mejor versión y revertir un comienzo adverso. La Serna comenzó perdiendo el primer set por 6-4, con un quiebre de servicio en contra, una situación que lo obligó a modificar su planteo para mantenerse con posibilidades de avanzar.

Después de ceder el primer parcial, La Serna mostró otra cara en la cancha. Con un servicio más efectivo y una mayor contundencia en los intercambios, consiguió imponer sus condiciones y dejó atrás las dificultades del inicio.

La recuperación quedó reflejada en los números: se llevó el segundo set por un contundente 6-1 y posteriormente cerró el tercer parcial por 6-3. De esta manera, completó la remontada y selló su clasificación a las semifinales después de una hora y 53 minutos de partido.

Las amenazas y una custodia que continúa acompañándolo

El presente deportivo de Manu La Serna también está atravesado por una situación delicada fuera de las canchas. El catamarqueño sufrió nuevas amenazas en su entorno, un contexto que no modificó su continuidad en el Challenger de Florianópolis.

Desde este lunes, el tenista cuenta con una custodia que lo acompaña a raíz de las amenazas sufridas. Esa presencia de seguridad se mantuvo también después de su victoria en los cuartos de final.

Una vez concluido el encuentro, La Serna agradeció a todos por el apoyo recibido durante esta semana y posteriormente partió rumbo al hotel, acompañado por la custodia que lo escolta desde el comienzo de la semana.

Ahora, por su tercera final de la temporada

Con el pasaje a semifinales asegurado, el catamarqueño ya tiene por delante un nuevo desafío. Su próximo rival será el brasileño Eduardo Ribero, ante quien buscará conseguir el acceso a una nueva definición.