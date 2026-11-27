Las amenazas vinculadas a las apuestas deportivas volvieron a tener como protagonista al tenista catamarqueño Juan Manuel La Serna, aunque esta vez el destinatario de los mensajes intimidatorios no fue el propio jugador, sino su padre, Juan La Serna.

El nuevo episodio se produjo este viernes, mientras el deportista disputaba su partido correspondiente a los cuartos de final frente a Genaro Olivieri. En medio del desarrollo del encuentro y luego de que el tenista local perdiera el primer set por 6-4, un supuesto apostador que se habría sentido perjudicado por el resultado decidió comunicarse directamente con el padre del jugador para enviarle un mensaje cargado de insultos y acusaciones.

El texto recibido fue explícito: "Mirá a ver el perro de mierda que tienes por hijo... estáis reportados al ITIA amañadores".

La intimidación constituye un nuevo episodio dentro de una problemática que ya había sido denunciada públicamente por Juan Manuel La Serna a comienzos de esta semana. Sin embargo, el hecho de que ahora las agresiones se hayan dirigido hacia un familiar cercano vuelve a poner de manifiesto el alcance de las presiones que pueden sufrir los deportistas y también las personas que forman parte de su entorno.

La situación evidencia que los mensajes intimidatorios no necesariamente terminan en el jugador que está dentro de la cancha. En este caso, el supuesto apostador trasladó su enojo hacia el padre del tenista, aparentemente disconforme con el resultado parcial del encuentro.

Un problema que se repite en distintos partidos y torneos

El antecedente inmediato se había registrado este lunes, cuando Manu La Serna denunció públicamente las amenazas que recibió mientras disputaba su partido frente al tenista porteño Santiago De La Fuente.

Aquella situación había expuesto las presiones que pueden recibir los jugadores durante el desarrollo de una competencia, en un contexto en el que las apuestas deportivas generan situaciones de hostigamiento vinculadas a los resultados y al desempeño de los protagonistas.

Lejos de quedar como un episodio aislado, lo ocurrido este viernes volvió a demostrar que las intimidaciones pueden extenderse a otros integrantes del entorno familiar del deportista. Esta vez, el mensaje fue dirigido a Juan La Serna padre, quien recibió las agresiones mientras su hijo continuaba compitiendo en el torneo.

Consultado sobre lo sucedido, el padre del tenista explicó que este tipo de situaciones se presentan de manera habitual y que los mensajes llegan prácticamente en todos los encuentros, independientemente del torneo o del rival que le toque enfrentar a Manu.

Según sostuvo, las amenazas aparecen en todos los partidos, en todos los torneos y contra todos los rivales, una circunstancia a la que manifestó estar acostumbrado por la reiteración de estos episodios.

Su testimonio refleja la dimensión de una problemática que, de acuerdo con lo señalado, no afecta únicamente a un jugador en particular ni se limita a una competencia determinada. Por el contrario, los mensajes intimidatorios forman parte de una situación que vuelve a repetirse y que alcanza tanto a los deportistas como a sus familiares.

La reacción de un apostador después de perder el primer set

Uno de los aspectos particulares del nuevo episodio es el momento en que se produjo. Juan Manuel La Serna estaba disputando los cuartos de final frente a Genaro Olivieri y había perdido el primer parcial por 6-4 cuando su padre recibió el mensaje.

Todo indica, según las circunstancias relatadas, que el supuesto apostador no habría quedado conforme con el resultado de ese primer set y buscó descargar su malestar mediante una comunicación directa con un familiar del jugador. En lugar de limitarse al desarrollo deportivo del encuentro, el mensaje incluyó insultos contra Manu y acusaciones relacionadas con presuntos arreglos de partidos. La referencia al ITIA, sigla correspondiente a la Agencia Internacional para la Integridad del Tenis, apareció expresamente en el texto enviado.

La utilización de este tipo de acusaciones como mecanismo de presión vuelve a exponer el escenario de hostigamiento que rodea a los jugadores cuando sus resultados deportivos no coinciden con las expectativas de quienes realizan apuestas.

En este caso, además, la intimidación trascendió el ámbito de la competencia y alcanzó directamente a una persona cercana al tenista, lo que representa otra muestra de los intentos de coacción que pueden sufrir quienes rodean a estos deportistas de élite.

El reclamo de Juan La Serna

Frente a la reiteración de los episodios, Juan La Serna sostuvo que no tiene miedo por la situación, aunque consideró necesario encontrar una respuesta urgente para evitar que estas prácticas continúen afectando a los jugadores y a sus familias.

Su preocupación está puesta especialmente en los jóvenes deportistas que desarrollan sus carreras profesionales y que deben afrontar situaciones de presión ajenas a la competencia deportiva.

En ese sentido, planteó que es necesario hacer algo por el bien de estos chicos, que dedican su vida al deporte que eligieron y que trabajan para avanzar en sus respectivas carreras.

La reflexión del padre de Manu también puso el foco en las consecuencias que este tipo de comportamientos puede tener sobre quienes comienzan a transitar el camino del deporte profesional. Las amenazas reiteradas, los insultos y las acusaciones que llegan a través de mensajes pueden convertirse en una carga adicional para los jugadores, que deben concentrarse en sus compromisos deportivos mientras enfrentan presiones externas.

"Ojalá esto no aleje a los chicos del deporte", expresó La Serna al concluir, dejando planteada su preocupación por el impacto que estas situaciones podrían generar en las nuevas generaciones de tenistas.

Manu descansará en Catamarca antes de la pretemporada

Finalmente, Juan La Serna contó que Juan Manuel estará la próxima semana en el Valle Central, donde tendrá unos días de descanso antes de comenzar la preparación de cara a la pretemporada.

Ese período de recuperación será previo al trabajo que deberá realizar con vistas al Australian Open, uno de los próximos objetivos deportivos mencionados para el tenista catamarqueño.

De esta manera, mientras Manu continúa desarrollando su carrera y afrontando los compromisos del circuito, su entorno vuelve a quedar expuesto a una problemática que excede los resultados dentro de la cancha.