La Selección argentina Sub-17 enfrentará a México en los 16avos de final del Mundial Sub-17 de Catar, luego de quedar ubicada en el duodécimo lugar de la tabla general de clasificados. De esta manera, el conjunto dirigido por el objetivo de avanzar en el campeonato tendrá por delante un compromiso de eliminación directa ante uno de los seleccionados que logró finalizar en lo más alto de su grupo.

La Albiceleste consiguió su clasificación tras terminar en el segundo puesto del Grupo C, luego de disputar tres encuentros correspondientes a la primera fase. En la última jornada, disputada el miércoles, igualó 3-3 frente a Dinamarca, resultado que le permitió asegurar su continuidad en el torneo y conocer posteriormente a su adversario para la siguiente instancia.

El recorrido argentino en la fase de grupos incluyó resultados diferentes, con una victoria, un empate y una derrota. El equipo comenzó su participación con una caída por 0-2 frente a Australia, consiguió recuperarse con un triunfo por 2-1 ante Mozambique y cerró la primera ronda con la igualdad 3-3 frente al seleccionado danés.

Esa combinación de resultados le permitió finalizar segundo en su zona y meterse entre los 32 equipos que continúan en competencia. Ahora, el desafío será trasladar esa clasificación a una nueva etapa, en la que cada partido definirá directamente la continuidad o eliminación de los participantes.

México llega como ganador de su grupo y con la valla invicta

Del otro lado estará México, que tuvo una primera fase diferente a la del seleccionado argentino. El conjunto mexicano terminó como puntero del Grupo K y se ubicó como el noveno mejor líder de grupo en la clasificación general.

En su último compromiso de la fase inicial, México empató 0-0 frente a Venezuela, un resultado que le permitió completar la primera ronda sin recibir goles. La solidez defensiva fue uno de los datos destacados de su campaña, ya que consiguió cerrar la etapa de grupos con la valla invicta.

La ubicación de ambos seleccionados dentro de la tabla general determinó el cruce correspondiente a los dieciseisavos. México llegó desde el primer puesto de su zona, mientras que Argentina avanzó como segundo del Grupo C.

El enfrentamiento tendrá, además, un componente especial por el antecedente entre ambos equipos en la edición 2025 del Mundial Sub-17. En aquella oportunidad, argentinos y mexicanos también se encontraron en los Dieciseisavos de Final, pero el resultado terminó favoreciendo al conjunto norteamericano, que consiguió eliminar a la Albiceleste en la definición por penales.

Por ese motivo, el nuevo cruce representa una oportunidad de revancha deportiva para Argentina, que buscará cambiar el desenlace de aquel enfrentamiento y continuar avanzando en el campeonato.

Un Mundial con 48 selecciones

El Mundial Sub-17 de Catar reúne a 48 selecciones nacionales, distribuidas en 12 grupos de cuatro equipos cada uno. El sistema de competencia estableció la clasificación de los dos primeros de cada zona y de los ocho mejores terceros, completando así los 32 participantes que accedieron a la etapa eliminatoria.

Para determinar la conformación de los cruces, la organización estableció un ordenamiento del primero al duodécimo entre los ganadores y segundos de grupo, tomando como referencia el rendimiento registrado durante la fase inicial. Los criterios utilizados para establecer las posiciones y resolver posibles igualdades contemplaron distintos aspectos deportivos y reglamentarios:

Puntos obtenidos: cantidad de unidades conseguidas durante la fase de grupos.

Diferencia de goles: balance entre los tantos convertidos y los recibidos.

Goles marcados: cantidad total de anotaciones realizadas.

Conducta deportiva: criterio disciplinario contemplado por la organización.

Sorteo de la FIFA: mecanismo previsto para resolver las igualdades que no pudieran definirse mediante los criterios anteriores.

Con el cierre de la fase de grupos este viernes, quedaron confirmados los 32 seleccionados que continuarán en carrera por el título. La nómina está integrada por Argentina, España, México, Venezuela, Corea del Sur, Italia, Malí, Grecia, Brasil, Serbia, Croacia, Francia, Chile, Australia, Bélgica, Egipto, Irlanda, Costa de Marfil, Colombia, Arabia Saudita, Argelia, Senegal, Marruecos, Uganda, Uruguay, China, Mozambique, Ecuador, República Dominicana, Tayikistán, Japón y Uzbekistán.

Los 16 cruces que abrirán la etapa eliminatoria

Con los equipos clasificados y las posiciones establecidas, también quedaron definidos los 16 enfrentamientos correspondientes a los Dieciseisavos de Final. La programación reúne a los primeros y segundos de cada grupo con los terceros que consiguieron acceder a esta instancia.

Los cruces establecidos son los siguientes:

España (1° H) vs. Uzbekistán (3° E).

Corea del Sur (1° B) vs. Japón (3° L).

Italia (1° E) vs. Tayikistán (3° F).

Malí (1° G) vs. República Dominicana (3° J).

Grecia (1° A) vs. Ecuador (3° B).

Brasil (1° I) vs. Mozambique (3° C).

Serbia (1° L) vs. China (3° H).

Croacia (1° F) vs. Uruguay (3° D).

Francia (1° D) vs. Uganda (2° B).

Chile (1° J) vs. Marruecos (2° H).

Australia (1° C) vs. Senegal (2° F).

México (1° K) vs. Argentina (2° C).

Venezuela (2° K) vs. Argelia (2° J).

Bélgica (2° G) vs. Arabia Saudita (2° D).

Egipto (2° A) vs. Colombia (2° L).

Irlanda (2° I) vs. Costa de Marfil (2° E).

El partido entre México y Argentina aparece entre los encuentros destacados de esta primera ronda eliminatoria, tanto por la importancia deportiva de los dos seleccionados como por el antecedente que arrastran de la edición anterior.

El calendario de la definición mundialista

La etapa eliminatoria del Mundial Sub-17 comenzará el 30 de noviembre, con la disputa de los Dieciseisavos de Final. A partir de ese momento, el torneo ingresará en una fase decisiva, en la que los equipos deberán ganar sus respectivos compromisos para mantenerse en la competencia.

El calendario establecido por la organización contempla las siguientes fechas:

30 de noviembre: comienzo de los Dieciseisavos de Final.

Del jueves 3 al viernes 4 de diciembre: disputa de los Octavos de Final.

Lunes 7 de diciembre: Cuartos de Final.

Jueves 7: Semifinales.

Domingo 13 de diciembre: gran final del campeonato.

Con el cuadro completo y los 32 clasificados confirmados, Argentina ya tiene definido su primer desafío en el camino hacia las instancias decisivas. México será el adversario en los dieciseisavos, en un encuentro que tendrá como antecedente la eliminación por penales sufrida en 2025.

La Albiceleste llega después de una fase de grupos que combinó una derrota, una victoria y un empate, mientras que su próximo rival terminó como líder de su zona y sin recibir goles. Con realidades diferentes en la primera ronda, ambos seleccionados volverán a encontrarse en una instancia de eliminación directa, donde estará en juego el pase a los octavos de final y la posibilidad de seguir avanzando en el Mundial de Catar.