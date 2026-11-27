El Gran Premio de Qatar de Fórmula 1 tuvo un momento de máxima tensión durante la segunda práctica libre de este viernes, cuando Pierre Gasly protagonizó una fuerte salida de pista que lo dejó fuera de actividad y provocó una nueva interrupción en la jornada de entrenamientos. El piloto francés perdió el control de su Alpine en el circuito de Lusail, terminó atrapado en la cama de leca y no pudo regresar a la pista.

El incidente se produjo cuando faltaban 22 minutos para el cierre de la FP2, durante el primer intento del corredor con neumáticos blandos, en el marco de un simulacro de clasificación. Gasly superó los límites de pista a la salida de la curva 14 y, después de pisar la grava, perdió completamente el control del monoplaza.

Aunque el vehículo no llegó a impactar contra ninguna de las contenciones del circuito, la maniobra tuvo consecuencias visibles sobre el automóvil. El Alpine golpeó un cartel de telgopor que marca la velocidad y raspó con fuerza el suelo en varias oportunidades mientras avanzaba fuera de la trayectoria prevista.

La situación dejó al piloto sin posibilidades de continuar con su vuelta. A través de la radio del equipo, Gasly comunicó brevemente: "Estoy estancado", en referencia a que el vehículo había quedado atrapado en la grava.

El francés pudo abandonar el monoplaza por sus propios medios y sin ningún inconveniente. Sin embargo, el automóvil debió ser retirado del sector para permitir que se reanudara la actividad.

Desde Alpine informaron inicialmente sobre lo sucedido a través de la comunicación del equipo: "Bandera roja. Esta es culpa nuestra. Pierre tiene un momento y, desafortunadamente, encalló su auto en la grava".

La escudería todavía no había informado cuáles fueron los daños que pudo haber sufrido el A526 como consecuencia de los golpes contra el suelo y el contacto con el cartel ubicado en el sector de la curva.

¡TREMENDO ACCIDENTE DE PIERRE Y BANDERA ROJA! Gasly se fue de la pista, hizo trompos y su Alpine terminó atascado en la leca en la FP2 en Lusail. 📺 #QatarGP | Toda la temporada de #F1 por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/OSCtrk3bwu — SportsCenter (@SC_ESPN) November 27, 2026

Gasly venía mejorando sus registros cuando quedó fuera de pista

El despiste se produjo en un momento en el que Gasly estaba intentando mejorar su rendimiento en la segunda tanda de entrenamientos. El piloto francés había comenzado su trabajo con neumáticos medios y posteriormente salió a buscar un registro más competitivo con las gomas blandas.

Su mejor tiempo hasta ese momento era de 1:24.764, una marca que lo ubicaba parcialmente en la 12° posición de la clasificación de la práctica.

Además, el francés había conseguido establecer sus mejores registros personales en los dos primeros sectores del trazado. En el primero había marcado 31.273 segundos, mientras que en el segundo había registrado 28.777 segundos.

Sin embargo, cuando transitaba el tercer sector, se produjo la salida de pista que terminó con su participación en la sesión. El accidente ocurrió durante su 14° giro de la FP2, cuando todavía tenía tiempo para intentar mejorar su registro. La pérdida de control y la posterior imposibilidad de sacar el vehículo de la grava obligaron a detener la actividad mediante una bandera roja.

La situación también tuvo consecuencias para el desarrollo de la práctica, que ya había registrado varias interrupciones a lo largo de la jornada.

Colapinto terminó 15° en la segunda práctica

Mientras su compañero protagonizaba el incidente más importante del viernes, Franco Colapinto logró completar una jornada sin sobresaltos, aunque no consiguió destacarse con vueltas rápidas en ninguna de las dos sesiones.

El piloto argentino, de 23 años, sumó un total de 54 vueltas durante toda la jornada y mantuvo una actividad regular con el Alpine. Sus resultados mostraron una diferencia entre ambas tandas, con un mejor posicionamiento en el primer entrenamiento.

En la FP1, Colapinto terminó en el 12° puesto, con un tiempo de 1:25.409, a 0.535 segundos de Pierre Gasly.

En la segunda práctica, el argentino finalizó en la 15° colocación, después de establecer una vuelta de 1:25.733, a 0.969 segundos de su compañero de equipo.

La FP2 estuvo condicionada por las distintas interrupciones y, especialmente, por la salida de pista del francés cuando intentaba mejorar su rendimiento con neumáticos blandos, también identificados como gomas rojas. El incidente dejó al Alpine de Gasly detenido en la cama de leca y obligó a interrumpir la actividad para retirar el A526 del circuito de Lusail.

De esta manera, Colapinto pudo completar su programa de trabajo sin protagonizar inconvenientes similares, aunque sus registros no le permitieron ubicarse entre los principales protagonistas de las prácticas.

Antonelli dominó las dos sesiones en Qatar

El primer día de actividad del Gran Premio de Qatar dejó una referencia clara en cuanto al rendimiento de los principales protagonistas: Andrea Kimi Antonelli fue el más rápido en las dos prácticas libres.

El piloto de Mercedes consiguió imponerse tanto en la FP1 como en la FP2, con registros que lo colocaron por delante de sus competidores y marcaron el ritmo de la jornada. Sus tiempos fueron:

Primera práctica libre (FP1): 1:23.271.

Segunda práctica libre (FP2): 1:23.077.

Su compañero de equipo, George Russell, también tuvo un desempeño destacado y terminó segundo en ambos entrenamientos, consolidando el dominio de Mercedes durante las dos tandas del viernes. Detrás de los principales protagonistas, los Racing Bulls fueron considerados lo mejor del resto en las dos sesiones, con actuaciones que les permitieron meterse entre los diez primeros.

En la práctica inicial, Arvid Lindblad consiguió la novena posición con un registro de 1:24.601. En la segunda tanda, ese lugar fue ocupado por Liam Lawson, quien también finalizó noveno después de marcar 1:24.425 como su mejor vuelta.

Estos resultados mostraron que los Racing Bulls consiguieron mantenerse como una de las referencias inmediatas detrás de los equipos que dominaron la actividad.

Cómo continuará la actividad del Gran Premio de Qatar

Después de una primera jornada marcada por el dominio de Antonelli, las dificultades de Colapinto para encontrar vueltas rápidas y el fuerte despiste de Gasly, la actividad de la Fórmula 1 continuará este sábado 28 de noviembre con dos instancias fundamentales para definir el orden de salida de la competencia.

La programación para Argentina contempla primero la tercera práctica libre y posteriormente la clasificación, que determinará las posiciones de partida para la carrera del domingo.

El cronograma será el siguiente:

Sábado 28 de noviembre, 11.30: tercera práctica libre (FP3).

Sábado 28 de noviembre, 15: clasificación.

Domingo 29 de noviembre, 13: carrera del Gran Premio de Qatar, prevista a 57 vueltas.

La clasificación será una instancia determinante para conocer cómo quedará conformada la grilla de largada de la competencia principal.

Para Colapinto, las próximas sesiones representarán una nueva oportunidad de mejorar sus registros después de un viernes en el que consiguió completar 54 vueltas, pero no pudo acercarse a los puestos de mayor protagonismo. En Alpine, en tanto, la atención también estará puesta en el estado del monoplaza de Gasly, luego de una salida de pista que terminó anticipadamente con su participación en la segunda práctica y cuyos daños todavía no habían sido comunicados oficialmente.

Con Antonelli como referencia tras imponerse en ambos entrenamientos, la expectativa estará centrada en la evolución de los equipos durante el sábado y en la posibilidad de que los resultados de las prácticas encuentren continuidad en la clasificación del circuito de Lusail.