Adultos Mayores disputan sus Finales Provinciales de los Juegos Evita 2026

Los Adultos Mayores tendrán esta semana sus Finales Provinciales de los Juegos Evita 2026, en el marco de una intensa programación que reunirá competencias de distintas disciplinas entre este martes 1° y el jueves 3.

La Instancia Provincial será organizada por la Secretaría de Deportes y Recreación del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte, a través de la Dirección Provincial de Deporte Social, y contará con actividad en diferentes espacios deportivos. La programación comenzará el martes con una amplia variedad de disciplinas en juego. Durante la primera jornada habrá competencias desde las 8:30 horas en distintos escenarios, mientras que algunas disciplinas extenderán su desarrollo durante toda la jornada o tendrán continuidad al día siguiente.

El cronograma incluirá Orientación, Truco, Sapo, Circuito de Habilidades, Ajedrez, Tenis de Mesa, Tejo, Padel, Newcom y Natación, disciplina esta última que se incorpora en esta edición de los Juegos y que tendrá su definición de la Etapa Provincial el jueves.

Una intensa primera jornada con múltiples disciplinas

La acción comenzará este martes desde las primeras horas de la mañana con competencias distribuidas en diferentes instalaciones.

A las 8:30 horas, el Parque Adán Quiroga será escenario de la competencia de Orientación, una de las primeras disciplinas en iniciar la programación correspondiente a la Instancia Provincial. En tanto, el Polideportivo Libertador II, ubicado en el Barrio Mil Viviendas, concentrará una importante parte de las actividades durante el martes. Por la mañana, desde las 8:30 horas, se disputarán las definiciones de:

Truco.

Sapo.

Circuito de Habilidades.

La actividad en este escenario continuará durante la tarde. Desde las 14:30 horas, será el turno de las definiciones de:

Ajedrez.

Tenis de Mesa.

De esta manera, el Polideportivo Libertador II tendrá competencias durante las dos franjas horarias del martes, con disciplinas que abarcan diferentes modalidades y que definirán sus respectivas instancias provinciales.

Tejo y Padel en el Polideportivo 250 Viviendas

La programación del martes también tendrá actividad en el Polideportivo 250 Viviendas, donde se desarrollarán las definiciones de Tejo y Padel.

Las competencias en este escenario comenzarán a las 8:30 horas de la mañana y se extenderán hasta la tarde, completando otra de las jornadas centrales de los Juegos Evita 2026 para Adultos Mayores. La distribución de las disciplinas en diferentes espacios permitirá el desarrollo simultáneo de las competencias durante la primera jornada, en un programa que reunirá propuestas deportivas y recreativas destinadas a los participantes de esta categoría.

Newcom tendrá dos jornadas de competencia

El Newcom será una de las disciplinas que contará con dos jornadas de actividad dentro de la Instancia Provincial. La competencia comenzará el martes desde las 8:30 horas y se desarrollará a lo largo de todo el día en el auxiliar del Polideportivo "Fray Mamerto Esquiú".

La presentación de esta disciplina continuará y concluirá el miércoles, cuando la actividad se traslade al Polideportivo Libertador II. Allí, las competencias de Newcom comenzarán nuevamente desde las 8:30 horas.

De esta manera, el cronograma de Newcom abarcará dos días consecutivos, con actividad en dos escenarios deportivos diferentes.

Natación se incorpora a esta edición de los Juegos

La programación de las Finales Provinciales para Adultos Mayores concluirá el jueves 3 con la competencia de Natación.

Esta disciplina presenta una particularidad dentro de los Juegos Evita 2026, ya que se incorpora en esta edición de los Juegos. Su participación tendrá como escenario la pileta del Tiro Federal, donde se disputará la final correspondiente a la Etapa Provincial.

La actividad de Natación comenzará a las 8:30 horas, cerrando así tres jornadas consecutivas de competencia.