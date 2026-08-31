"Eternamente gracias, capitán": la emoción de los jugadores de la Selección

El anuncio de Lionel Messi sobre su retiro de la Selección argentina después de casi dos décadas generó una inmediata y emotiva reacción entre sus compañeros. El crack rosarino comunicó su decisión a través de un sentido posteo en su cuenta de Instagram, acompañado por un video en el que repasó su extensa trayectoria con la camiseta nacional.

Después de romper todos los récords, el capitán decidió poner fin a su recorrido en la Selección y eligió compartir un mensaje en el que resumió las sensaciones que le dejó una etapa marcada por momentos difíciles y grandes conquistas.

"Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado momentos soñados", indicó Messi en su despedida.

La publicación rápidamente recibió los comentarios y las expresiones de afecto de quienes compartieron con él el camino dentro del equipo dirigido por Lionel Scaloni. Las respuestas de sus compañeros reflejaron el reconocimiento hacia el capitán y el impacto que tuvo su presencia tanto dentro como fuera de la cancha.

Lautaro y Mac Allister, los primeros mensajes

Entre los primeros jugadores en reaccionar estuvieron Lautaro Martínez y Alexis Mac Allister. El delantero fue contundente y eligió una frase breve para expresar su reconocimiento: "Eternamente gracias capitán".

Por su parte, el mediocampista del Liverpool destacó todo lo que Messi aportó durante el tiempo que compartieron en la Selección. "Gracias por todo lo que nos diste adentro y afuera de la cancha", escribió Mac Allister.

Ambos mensajes resumieron el sentimiento de agradecimiento que se multiplicó entre los integrantes del plantel luego de conocerse la decisión del crack rosarino.

El cariño de Paredes y el "Cuti" Romero

Otros de los jugadores que expresaron públicamente sus sentimientos fueron Leandro Paredes y Cristian "Cuti" Romero, quienes también utilizaron las redes sociales para dedicarle historias a Messi.

El mediocampista de Boca eligió un mensaje directo y cargado de afecto para su capitán: "Te amamos capitán". El gesto de Paredes se sumó a la gran cantidad de manifestaciones de cariño surgidas luego del anuncio, en una despedida que reunió las voces de quienes compartieron con Messi los años de su recorrido más reciente dentro de la Selección.

Por su parte, el defensor del Atlético de Madrid publicó un mensaje en el que expresó su admiración y agradecimiento.

"Te quiero, te admiro y te voy a estar siempre agradecido por todo lo que dejaste en mí y por nuestro país", escribió Cristian "Cuti" Romero. Sus palabras pusieron el foco tanto en el vínculo personal como en el reconocimiento por lo que Messi dejó a lo largo de su trayectoria con la camiseta argentina.

La extensa carta de Rodrigo De Paul

Uno de los mensajes más profundos fue el publicado por Rodrigo De Paul tras el retiro de Lionel Messi de la Selección argentina. El futbolista destacó diferentes aspectos de la personalidad del capitán y de su manera de atravesar los años dentro del seleccionado.

"Tu amor incondicional por nuestro país, tus batallas internas para nunca abandonar, tu fortaleza para siempre aguantar las injusticias, tu liderazgo y calidad humana con cada jugador que entraba en el predio para que se sienta bien, los detalles con cada trabajador de nuestra Selección... Solo gracias, el más grande de toda la historia", escribió De Paul.

En su mensaje, el futbolista hizo referencia al amor de Messi por el país, a las dificultades que atravesó y a su fortaleza para continuar. También resaltó su liderazgo y su calidad humana en el trato con cada jugador que ingresaba al predio, así como los detalles que tenía con los trabajadores de la Selección.

De Paul también recordó la felicidad que Messi generó durante sus años con la camiseta argentina y eligió una frase contundente para cerrar su publicación.

"Gracias por hacernos tan pero tan felices, no te imaginás cuántas sonrisas sacaste. Sos eterno", expresó.