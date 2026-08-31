"Qué orgullo haber estado al lado tuyo": el emotivo mensaje de Antonela para Messi

Después de que Lionel Messi anunciara su retiro de la Selección argentina, las redes sociales se convirtieron en el espacio elegido para acompañar la despedida y recordar algunos de los momentos más importantes de su recorrido con la camiseta albiceleste. Entre las reacciones que siguieron al anuncio se destacó el mensaje de Antonela Roccuzzo, quien le dedicó unas sentidas palabras al capitán argentino.

La rosarina respondió al emotivo video compartido por Messi, una producción en la que la Pulga repasó diferentes etapas de su trayectoria dentro del seleccionado. El mensaje de Antonela estuvo centrado en el acompañamiento durante ese extenso camino y en la satisfacción de haber sido testigo del cumplimiento de los sueños del futbolista.

"Qué orgullo haber estado al lado tuyo en este camino y verte cumplir todos tus sueños", escribió Antonela junto al video publicado por Messi.

Con esa frase, expresó públicamente su reacción a la despedida del capitán de la Selección argentina y acompañó un recorrido audiovisual que reúne distintos momentos de una trayectoria atravesada por ilusiones, derrotas y la gloria alcanzada durante los últimos años.

El video que repasa una extensa trayectoria

El mensaje de Antonela llegó como respuesta al video que Lionel Messi publicó luego de anunciar su retiro de la Selección argentina.

La producción muestra toda la trayectoria del futbolista dentro del seleccionado y propone un recorrido por las distintas etapas que marcaron su camino con la camiseta albiceleste. Entre los momentos incluidos en el video aparecen:

• Su paso por las selecciones juveniles.

• Las finales perdidas.

• La gloria alcanzada durante los últimos años.

Las imágenes permiten reconstruir un recorrido que comienza con los primeros pasos de Messi y avanza a través de diferentes momentos que marcaron su relación con la camiseta argentina.

Uno de los pasajes muestra a un joven Messi declarando que su sueño era jugar con la camiseta albiceleste. A partir de esa imagen inicial, el video continúa con una sucesión de escenas que repasan su camino y los distintos desafíos que debió atravesar. El relato audiovisual se convierte así en una mirada retrospectiva sobre una trayectoria en la que el deseo expresado durante su juventud aparece como punto de partida de un recorrido posterior.

Los momentos más difíciles también forman parte del recuerdo

El video no se limita a las etapas de celebración. Messi también incluyó algunos de los momentos más difíciles que atravesó con la Selección argentina.

Entre las imágenes aparecen las finales que marcaron una parte importante de su recorrido:

• La final del Mundial de 2014.

• La final de la Copa América de 2015.

• La final de la Copa América de 2016.

La presencia de esos momentos dentro del video muestra que el repaso realizado por Messi abarca las diferentes experiencias vividas con la camiseta albiceleste.

Las derrotas en aquellas finales forman parte del recorrido que el capitán eligió recordar al comunicar su despedida. Junto a las imágenes de sus comienzos y a los recuerdos de las grandes conquistas, el video también incorpora los episodios más difíciles de su camino.