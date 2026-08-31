"Sos el ejemplo de todos": el emotivo mensaje de Colapinto para Messi

La despedida de Lionel Messi de la Selección argentina generó una inmediata ola de mensajes y homenajes en las redes sociales. Entre las numerosas personalidades que expresaron su reconocimiento al capitán argentino estuvo Franco Colapinto, quien le dedicó un sentido texto para destacar su trayectoria y agradecerle por las dos décadas en las que vistió la camiseta albiceleste.

El piloto de Fórmula 1 se sumó así a las reacciones que acompañaron el anuncio del retiro del astro rosarino. Desde sus redes sociales, el joven representante argentino en el automovilismo mundial expresó el impacto que produjo la despedida de Messi, una figura cuya huella, según reflejó en sus palabras, excede los límites del fútbol.

"No existen palabras de agradecimiento que jamás vayan a alcanzar", escribió Colapinto al comenzar su mensaje.

La frase sintetizó el sentimiento de gratitud que el piloto buscó transmitir ante el final de una etapa que tuvo a Messi como una de las principales figuras de la Selección argentina durante dos décadas.

El privilegio de haber vivido su era

En su dedicatoria, Colapinto no ocultó la admiración que siente por el histórico '10' y destacó la posibilidad de haber sido testigo de su trayectoria.

"Somos unos afortunados de haberte tenido y disfrutado durante tanto tiempo", expresó el corredor de Pilar. Sus palabras pusieron el foco en el tiempo durante el cual Messi formó parte de la Selección argentina y en la oportunidad de haber podido disfrutar de su presencia y de su talento a lo largo de una etapa que se extendió durante casi veinte años.

La despedida del capitán provocó reacciones dentro y fuera del ámbito futbolístico. En ese contexto, el mensaje de Colapinto se incorporó a las expresiones de reconocimiento que invadieron las redes sociales luego del anuncio.

El piloto, como representante argentino en el automovilismo mundial, eligió destacar la dimensión que alcanzó la figura de Messi y el impacto que generó su recorrido en distintas generaciones de deportistas.

"Gracias por haberte levantado una y otra vez"

Uno de los aspectos centrales del mensaje de Colapinto estuvo vinculado con la resiliencia y la perseverancia que, según destacó, caracterizaron el camino de Messi antes de alcanzar la cima del mundo.

El automovilista hizo referencia a los momentos difíciles que atravesó el capitán y a su capacidad para continuar y superar cada instancia.

"Gracias por haberte levantado una y otra vez y dado todo por hacer feliz a un país entero", agregó. Con esa frase, Colapinto resaltó el esfuerzo del rosarino para atravesar las dificultades y volver a intentarlo. Su reconocimiento estuvo dirigido no solamente a los momentos de gloria, sino también al recorrido que precedió a la llegada a la cima del mundo.

La referencia a la capacidad de levantarse una y otra vez se convirtió así en uno de los puntos más destacados de su homenaje. Para el piloto, ese camino constituye una parte fundamental del legado que deja Messi tras anunciar el final de su etapa en la Selección argentina.

"Sos el ejemplo de todos"

En el cierre de su publicación, Franco Colapinto fue contundente al definir el lugar que Messi ocupa como referente para los deportistas argentinos.

El piloto no dudó en señalar al astro rosarino como una figura de referencia para quienes representan la bandera nacional en distintos escenarios del mundo.

"Sos el ejemplo de todos !!!!", concluyó con entusiasmo. La frase dio título y sentido a una dedicatoria que destacó tanto los logros como el camino recorrido por el capitán. Colapinto presentó a Messi como un ejemplo para todos los atletas que llevan la representación argentina al exterior y como una figura cuya influencia trasciende el deporte en el que construyó su trayectoria.

El mensaje del piloto se incorporó de esta manera a las miles de reacciones de personalidades del deporte internacional que se manifestaron en las redes para rendir tributo a la 'Pulga' luego de conocerse su despedida.

El reconocimiento en un día histórico

De esta manera, Franco Colapinto reflejó el sentir popular en una jornada marcada por la despedida del máximo símbolo de la albiceleste.

Su mensaje se convirtió en una expresión de reconocimiento hacia Lionel Messi, a quien agradeció por el camino recorrido y por la felicidad generada durante sus años en la Selección argentina.

"No existen palabras de agradecimiento que jamás vayan a alcanzar", escribió el piloto. Luego recordó la fortuna de haber podido disfrutar de su trayectoria y destacó la perseverancia que le permitió levantarse una y otra vez hasta alcanzar la cima.

El cierre fue una definición directa sobre el lugar que ocupa Messi para una nueva generación de atletas: "Sos el ejemplo de todos !!!!".

Con esas palabras, el representante argentino en la Fórmula 1 se sumó al tributo de miles de personalidades del deporte internacional y despidió al capitán argentino con un reconocimiento que resume la dimensión de su legado: la de una figura cuya huella trasciende el fútbol y llega a los deportistas que continúan representando a la Argentina en el mundo.