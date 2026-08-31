"Te vamos a amar hasta el final de nuestras vidas": el conmovedor mensaje de la Selección argentina

La Selección argentina realizó una emotiva publicación luego de conocerse el anuncio de Lionel Messi, quien comunicó su retiro del seleccionado tras una extensa etapa vistiendo la camiseta albiceleste. La cuenta oficial del equipo eligió las redes sociales para agradecerle al capitán y expresar públicamente el cariño hacia una de las figuras centrales de su historia.

"Gracias eternas, Leo. Te vamos a amar hasta el final de nuestros días", expresó la cuenta oficial de X de la Selección argentina. El mensaje estuvo acompañado por una imagen de Messi junto a la Copa del Mundo conseguida en 2022, una fotografía elegida para acompañar la despedida y el agradecimiento dirigido al capitán.

La publicación se conoció luego de que el propio futbolista comunicara su decisión de poner fin a su etapa en la Selección argentina. Messi realizó el anuncio a través de sus redes sociales y explicó que se trató de una determinación profundamente pensada.

"Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección", indicó el capitán albiceleste.

Gracias eternas, Leo. Te vamos a amar hasta el final de nuestros días 🩵🤍🩵 pic.twitter.com/7VVV2doDZP — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) August 31, 2026

Una despedida que "dolió y duele en el alma"

El anuncio llegó a través de la cuenta oficial de Messi en Instagram, donde el futbolista publicó una emotiva carta para comunicar su decisión.

En ese texto, el capitán no ocultó el dolor que le provocó poner punto final a su etapa dentro del seleccionado. Al mismo tiempo, aseguró que entiende que llegó el momento de dar ese paso. "Fue una decisión que dolió y duele en el alma, pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo, antes también. Siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta", remarcó.

Las palabras del futbolista reflejaron el carácter personal y emotivo de una decisión que marca el cierre de su recorrido con la camiseta argentina. Messi hizo hincapié en el esfuerzo realizado durante toda su trayectoria y aclaró que su compromiso no estuvo limitado a los últimos años en los que se alcanzaron los principales triunfos.

El anuncio generó rápidamente reacciones de distintos sectores vinculados a la Selección argentina y el posteo de la cuenta oficial fue una de las expresiones institucionales de afecto y reconocimiento hacia el capitán.

Los primeros mensajes de sus compañeros

Los jugadores de la Selección también se expresaron públicamente luego del anuncio. Entre los primeros en dejar sus mensajes estuvieron Lautaro Martínez y Alexis Mac Allister.

El delantero eligió una frase breve y contundente para despedir a su capitán: "Eternamente gracias, capitán". Por su parte, el mediocampista del Liverpool escribió: "Gracias por todo lo que nos diste adentro y afuera de la cancha".

Los mensajes reflejaron el reconocimiento de sus compañeros hacia Messi, tanto por lo compartido durante los partidos como por su presencia fuera del campo de juego.

La reacción de los integrantes del plantel se sumó al mensaje institucional de la Selección argentina y convirtió las redes sociales en un espacio de agradecimiento y despedida.