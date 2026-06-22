Agenda Mundial 2026: lunes clave junto a Francia y Noruega, horario y dónde verlos

La Copa del Mundo 2026 continúa avanzando y este lunes 22 de junio ofrecerá una programación reducida en cantidad de partidos, pero con encuentros de gran relevancia para el desarrollo de la competencia.

La actividad estará compuesta por tres compromisos correspondientes a la segunda fecha de la fase de grupos. Entre los protagonistas sobresalen Argentina, Francia y Noruega, tres selecciones que comenzaron su participación con victorias y que buscarán dar un paso decisivo hacia la siguiente instancia del torneo.

La jornada tendrá acción en tres escenarios diferentes y se extenderá desde las primeras horas de la tarde hasta la noche, con partidos que podrían comenzar a definir el panorama de los Grupos J e I.

Argentina y Austria protagonizan el duelo central del Grupo J

El partido más esperado del día será el que disputarán Argentina y Austria por el Grupo J. El encuentro se jugará a las 14:00 horas en el Dallas Stadium y pondrá frente a frente a los dos equipos que comenzaron el torneo con una victoria.

En la primera fecha, Argentina mostró un rendimiento contundente al imponerse por 3 a 0 sobre Argelia, mientras que Austria también sumó tres puntos tras derrotar por 3 a 1 a Jordania.

Como consecuencia de esos resultados, ambas selecciones lideran las posiciones del grupo con la misma cantidad de unidades, por lo que el enfrentamiento adquiere una importancia estratégica en la lucha por la clasificación.

Las posiciones actuales del Grupo J son las siguientes:

• Argentina: 3 puntos en 1 partido jugado.

• Austria: 3 puntos en 1 partido jugado.

• Jordania: 0 puntos en 1 partido jugado.

• Argelia: 0 puntos en 1 partido jugado.

El ganador del encuentro quedará en una situación favorable de cara a la última fecha de la fase de grupos.

Cómo seguir Argentina vs Austria en vivo

Los aficionados podrán seguir el partido entre Argentina y Austria a través de distintas plataformas de televisión y streaming. La transmisión estará disponible por:

• TV Pública (canales 8 y 999 de Telecentro).

• Telefe (canales 12 y 1001 de Telecentro).

• TyC Sports (canales 106 y 1018 de Telecentro).

• Disney+ Premium.

• DGO.

• DIRECTV.

• Amazon Prime Video.

• Paramount+.

Francia busca consolidar su liderazgo

Más tarde, desde las 18:00 horas, Francia enfrentará a Irak en el Philadelphia Stadium, en un encuentro correspondiente al Grupo I. El conjunto francés llega fortalecido tras haber derrotado a Senegal por 3 a 1 en su debut mundialista, resultado que le permitió comenzar el certamen con una victoria importante.

Sin embargo, también deberá prestar atención a la campaña de Noruega, que en la primera fecha consiguió una contundente goleada por 4 a 1 sobre Irak, instalándose entre los líderes de la zona. El encuentro entre Francia e Irak podrá seguirse mediante:

• DGO.

• DIRECTV.

• Amazon Prime Video.

• Paramount+.

Noruega y Senegal cierran la actividad del día

La jornada concluirá a las 21:00 horas con el enfrentamiento entre Noruega y Senegal. El partido se disputará en el Ney York New Jersey Stadium y tendrá especial relevancia para ambos equipos.

Noruega buscará mantener el impulso obtenido tras la goleada sobre Irak en la fecha inaugural, mientras que Senegal intentará recuperarse luego de la derrota sufrida frente a Francia. Los espectadores podrán seguir este encuentro a través de:

• TyC Sports (canales 106 y 1018 de Telecentro).

• Disney+ Premium.

• DGO.

• DIRECTV.

• Amazon Prime Video.

• Paramount+.

Así están conformados los grupos que juegan este lunes

El Grupo J está integrado por:

• Argentina.

• Argelia.

• Jordania.

• Austria.

Por su parte, el Grupo I está conformado por:

• Francia.

• Senegal.

• Irak.

• Noruega.

Tras la primera jornada, las posiciones del Grupo I muestran una lucha equilibrada entre los equipos que comenzaron con triunfo.

Las ubicaciones son las siguientes:

• Noruega: 3 puntos en 1 partido jugado.

• Francia: 3 puntos en 1 partido jugado.

• Senegal: 0 puntos en 1 partido jugado.

• Irak: 0 puntos en 1 partido jugado.

Lo que viene después de la segunda fecha

La actividad del Grupo J continuará con el encuentro entre Jordania y Argelia, programado para el martes 23 de junio a las 00:00 horas en el San Francisco Bay Arena Stadium. Posteriormente se disputará la tercera fecha con los siguientes compromisos:

• Argelia vs Austria: sábado 27 de junio a las 23:00 horas en el Kansas City Stadium.

• Jordania vs Argentina: sábado 27 de junio a las 23:00 horas en el Dallas Stadium.

En cuanto al Grupo I, la tercera y última fecha se jugará el viernes 26 de junio.

El cronograma contempla los siguientes partidos:

• Noruega vs Francia: viernes 26 de junio a las 16:00 horas en el Boston Stadium.

• Senegal vs Irak: viernes 26 de junio a las 16:00 horas en el Toronto Stadium.

Con tres partidos programados y varios candidatos en acción, la segunda fecha de la fase de grupos continúa ofreciendo encuentros decisivos en un Mundial 2026 que comienza a perfilar a los equipos con mayores aspiraciones de avanzar hacia las instancias decisivas del torneo.