Mbappé elogió a Messi tras su hat-trick en el Mundial: "Es el mejor junto a Cristiano Ronaldo"

El Mundial 2026 comenzó con grandes actuaciones individuales y una de las más destacadas fue la de Lionel Messi, quien marcó tres goles en la goleada de la Selección argentina frente a Argelia. Tras el debut de la Albiceleste, Kylian Mbappé no escatimó elogios para el capitán argentino y lo definió como uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos.

El delantero francés, que convirtió un doblete en la victoria de Francia sobre Senegal, fue consultado en conferencia de prensa sobre las actuaciones de figuras como Erling Haaland y Harry Kane. Sin embargo, eligió destacar el rendimiento de Messi.

"¿El mejor de los cuatro? Lionel Messi, está claro. Es el mejor del mundo, con Cristiano", afirmó el atacante del Real Madrid.

Mbappé también resaltó la vigencia del rosarino y su trayectoria en la élite del fútbol mundial.

"Demostró durante 15 años que tiene una calidad increíble", sostuvo.

Mbappé evitó compararse con otras figuras

A pesar de los elogios hacia Messi, el delantero francés dejó en claro que su prioridad está puesta en el rendimiento colectivo de su selección y no en las comparaciones individuales.

"Yo trato de hacer lo que puedo hacer: mostrar mi calidad en los grandes escenarios. Ayudar a mi equipo a ganar otra Copa del Mundo. El resto es debate para la gente, los periodistas y los fanáticos", explicó.

Además, consideró que las discusiones sobre quién es el mejor forman parte de la esencia del fútbol, aunque aseguró que no ocupan un lugar importante en su cabeza.

"Creo que es bueno debatir sobre los jugadores, para ver quién es el mejor o quién rinde mejor, pero para mí no es una pregunta que tenga presente", señaló.

Francia ya piensa en Irak

Luego de superar a Senegal en el debut, Francia se prepara para enfrentar a Irak en la segunda fecha del Grupo I, antes de cerrar la fase de grupos frente a la Noruega de Erling Haaland.

"Se trata de cómo ayudar a mi equipo contra Irak y cómo puedo llevar el trofeo a casa en julio", concluyó Mbappé.

Mientras tanto, Messi continúa siendo una de las grandes figuras del Mundial y su brillante estreno con Argentina volvió a despertar elogios de futbolistas y entrenadores de todo el mundo.