La sorpresiva respuesta de Lionel Scaloni a Carlo Ancelotti por sus dichos sobre la Selección argentina: "Entendí muy bien"

Brasil empezó el Mundial 2026 con un empate ante Marruecos, pero luego goleó 3 a 0 a Haití. Al margen de esos resultados, la Canarinha llamó la atención por las declaraciones de su entrenador Carlo Ancelotti, quien afirmó que "la Selección argentina no juega un fútbol de alta intensidad". En una conferencia de prensa previa al partido de Austria, Lionel Scaloni sorprendió con su respuesta a su colega.

"Entendí muy bien lo que quiso decir. Lo dijo de una buena manera", explicó al evadir la polémica. "Lo que pasa es que, claro, ahora empezamos con que dijo algo malo, y para nada. Nos puso bien", sumó.

En ese sentido, aclaró: "Estamos pensando que habló mal, como mezcló español, italiano y portugués, y a lo mejor en su idioma lo podríamos entender mucho más. Pero yo sí entiendo que fue un halago más que una crítica. Estoy segurísimo de eso".

Qué había dicho Carlo Ancelotti sobre la Selección argentina

También en conferencia de prensa, el director técnico de Brasil analizó las sorpresas del certamen. "He visto equipos no favoritos que juegan muy bien al fútbol. Va a ser un Mundial de intensidad. De alta intensidad, teniendo en cuenta que, por ejemplo, Argentina no juega un fútbol de alta intensidad", afirmó.

Carlo Ancelotti dio su visión sobre el Mundial 2026 con una mención especial para la Selección argentina. (Video: X / @DSports).

"Argentina maneja muy bien, pero hay equipos que han destacado peleando mucho en esta primera parte. Defendiendo muy agresivo, con mucha intensidad. Las estrellas no van a determinar este Mundial", cerró Ancelotti.