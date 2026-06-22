El DT de Austria llenó de elogios a la Selección argentina: "Tienen al mejor jugador que haya existido jamás"

Austria se prepara para afrontar uno de los desafíos más exigentes del Mundial 2026. Luego de un sólido triunfo ante Jordania en el debut, el seleccionado europeo enfrentará este lunes a la Argentina, vigente campeona del mundo y líder de su grupo tras la goleada frente a Argelia.

En la previa del encuentro, el entrenador austríaco, Ralf Rangnick, elogió al conjunto dirigido por Lionel Scaloni y reconoció la dificultad que representa enfrentarlo.

"Arranquemos por las debilidades, que son más rápidas de contar: encontramos pocas o ninguna en Argentina", afirmó durante una conferencia de prensa.

El técnico también destacó el potencial individual del plantel albiceleste y tuvo palabras especiales para Lionel Messi.

"Tienen en sus filas al mejor jugador que haya existido jamás", sostuvo.

Un rival sin puntos débiles

Rangnick describió a la Selección argentina como un equipo equilibrado y con múltiples variantes ofensivas.

"Es un equipo al que le gusta tener la pelota, pero no como un fin en sí mismo. Busca jugar rápido en vertical y también utiliza pases largos cuando la situación lo requiere. Para eso también preparamos a nuestro equipo", explicó.

El entrenador remarcó que la Albiceleste combina calidad técnica con intensidad y capacidad para adaptarse a diferentes escenarios de partido.

La prueba más exigente para Austria

Consciente de la magnitud del compromiso, Rangnick aseguró que sus jugadores deberán alcanzar su mejor versión para competir de igual a igual.

"Mañana tenemos que demostrar que somos uno de los mejores equipos de este Mundial. Eso significa jugar a un nivel táctico muy alto, pero también estar al máximo en energía y valentía", señaló.

Incluso, consideró que el duelo ante Argentina podría exigir la actuación más destacada desde que asumió la conducción del seleccionado austríaco.

"Quizás tengamos que mostrar mañana la mejor actuación que hayamos tenido hasta ahora durante mi ciclo", concluyó.

Argentina buscará una victoria que le permita asegurar su clasificación a la siguiente fase, mientras que Austria intentará dar uno de los grandes golpes de la Copa frente a uno de los máximos candidatos al título.