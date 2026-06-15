Agenda Mundial: todos los partidos de este lunes, horarios y dónde verlos

La fase de grupos del Mundial 2026 continúa avanzando y este lunes 15 de junio tendrá una intensa actividad con cuatro encuentros que marcarán el inicio del recorrido de varias selecciones en la máxima cita del fútbol internacional. La jornada incluirá los debuts de la España de Lamine Yamal, la Uruguay dirigida por Marcelo Bielsa y la Nueva Zelanda de Tim Payne, en una programación que se desarrollará a lo largo de nueve horas de competencia.

El cronograma contempla la disputa de los primeros partidos correspondientes a los grupos G y H, dos zonas que comenzarán a definir sus posiciones iniciales en la búsqueda de la clasificación a la siguiente instancia del torneo. Desde el mediodía y hasta la noche, los aficionados podrán seguir una serie de encuentros que reunirán a selecciones de distintos continentes y estilos de juego.

Una jornada con cuatro partidos

El lunes mundialista comenzará a las 13:00 y concluirá a las 22:00 con el cierre de la actividad correspondiente a la primera fecha de los grupos G y H. La apertura de la jornada estará a cargo de España y Cabo Verde, mientras que el último compromiso enfrentará a Irán y Nueva Zelanda. Entre ambos encuentros se disputarán además los cruces entre Bélgica y Egipto, y Arabia Saudita frente a Uruguay.

La programación completa prevista para este lunes es la siguiente:

• España vs Cabo Verde - 13:00 horas.

• Bélgica vs Egipto - 16:00 horas.

• Arabia Saudita vs Uruguay - 19:00 horas.

• Irán vs Nueva Zelanda - 22:00 horas.

Cada uno de estos encuentros tendrá relevancia para la conformación de las posiciones iniciales de sus respectivos grupos y marcará el comienzo de la participación de varios seleccionados que buscarán iniciar el certamen con un resultado positivo.

El debut de España abre la actividad

Uno de los principales atractivos de la jornada será la presentación de España, que enfrentará a Cabo Verde en el primer partido del día. El encuentro se disputará desde las 13:00 horas en el Atlanta Stadium de Georgia y marcará el estreno de la selección encabezada por Lamine Yamal dentro de esta edición de la Copa del Mundo.

Los aficionados podrán seguir el compromiso a través de diversas plataformas de transmisión:

• Amazon Prime Video.

• Paramount+.

• DGO.

• DIRECTV.

La selección española iniciará así su camino dentro del Grupo H, una zona que comparte con Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay.

Bélgica y Egipto protagonizan el segundo encuentro

La actividad continuará a las 16:00 horas con el enfrentamiento entre Bélgica y Egipto, correspondiente al Grupo G. El partido se jugará en el Seattle Stadium, ubicado en Washington, y representará el estreno de ambos seleccionados dentro de la fase de grupos.

Las opciones para seguir el encuentro en vivo incluyen:

• TyC Sports.

• DGO.

• DIRECTV.

• Amazon Prime Video.

• Paramount+.

Este compromiso comenzará a delinear el panorama competitivo dentro de un grupo que también integran Irán y Nueva Zelanda.

Uruguay inicia su participación ante Arabia Saudita

Uno de los encuentros más esperados del día será el debut de Uruguay, selección dirigida por Marcelo Bielsa, que se medirá frente a Arabia Saudita. El partido está programado para las 19:00 horas y tendrá como escenario el Miami Stadium de Florida.

Para los aficionados uruguayos y los seguidores del fútbol sudamericano, este compromiso representa el comienzo de la participación de una de las selecciones más tradicionales del continente en la Copa del Mundo.

La transmisión estará disponible a través de:

• TyC Sports (canales 106 y 1018 de Telecentro).

• DGO.

• DIRECTV.

• Disney+ Premium.

• Amazon Prime Video.

• Paramount+.

El resultado de este encuentro será clave para las aspiraciones iniciales de ambos equipos dentro del Grupo H.

Nueva Zelanda cierra la jornada frente a Irán

La programación del lunes concluirá con el partido entre Irán y Nueva Zelanda. El encuentro comenzará a las 22:00 horas y se disputará en el Los Ángeles Stadium de California.

La selección neozelandesa, encabezada por Tim Payne, hará su presentación oficial en el torneo frente al conjunto iraní en un duelo correspondiente al Grupo G. Los espectadores podrán seguir el partido mediante:

• TyC Sports.

• Amazon Prime Video.

• Paramount+.

• DGO.

Con este compromiso se completará la primera jornada de actividad para los integrantes del Grupo G.

Cómo está conformado el Grupo H

Además de los partidos programados para este lunes, la jornada permitirá observar por primera vez la dinámica competitiva del Grupo H. La zona está integrada por:

• España.

• Cabo Verde.

• Arabia Saudita.

• Uruguay.

La disputa de la primera fecha comenzará a entregar los primeros indicios sobre el desarrollo de este grupo y las aspiraciones de cada seleccionado en la búsqueda de la clasificación.