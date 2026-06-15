Por qué casi todos los futbolistas usan botines rosas en el Mundial 2026

Quienes siguen atentamente cada partido del Mundial 2026 seguramente han notado una particularidad que se repite una y otra vez sobre el césped. Más allá de las diferencias entre camisetas, selecciones, estilos de juego y figuras internacionales, existe un elemento común que parece haberse apoderado de la competencia: los botines rosas.

La escena se reproduce en prácticamente todos los encuentros. En medio de una jugada rápida, cuando la pelota cambia de dueño en cuestión de segundos, resulta llamativo observar cómo una enorme cantidad de futbolistas utiliza calzado de tonalidades similares. Desde el magenta hasta el rosa eléctrico, el color se transformó en una presencia constante en cada jornada de la Copa del Mundo.

Lejos de responder a una moda espontánea nacida entre los propios jugadores, esta tendencia tiene detrás una planificación meticulosa desarrollada por las principales compañías deportivas del planeta. Nike, Adidas, Puma, Skechers y New Balance llegaron al Mundial con colecciones en las que predominan tonos muy similares, generando una imagen inédita en la historia reciente de la competencia.

Una estrategia compartida por las grandes marcas

La presencia masiva de botines rosas en el torneo no es fruto de la casualidad. Las grandes empresas fabricantes de indumentaria deportiva diseñaron sus colecciones para esta Copa del Mundo con una característica en común: la utilización de colores intensos y especialmente visibles sobre el terreno de juego.

Las marcas que apostaron por esta tendencia son:

• Nike.

• Adidas.

• Puma.

• Skechers.

• New Balance.

El fenómeno genera una paradoja llamativa dentro de la industria del marketing deportivo. Durante décadas, las compañías buscaron diferenciar claramente a sus futbolistas patrocinados mediante diseños exclusivos que permitieran identificar rápidamente qué marca utilizaba cada estrella.

Sin embargo, en el Mundial 2026 ocurre exactamente lo contrario. La similitud cromática entre los distintos modelos hace que, en muchos momentos del partido, resulte difícil distinguir qué fabricante está detrás de cada par de botines.

Del negro tradicional a la explosión de colores

La presencia del rosa como color dominante en el Mundial también refleja una transformación histórica que el fútbol viene experimentando desde hace varias décadas. Durante buena parte del siglo XX, los botines eran prácticamente idénticos entre sí. El color negro predominaba de manera absoluta debido a que estaban fabricados en cuero natural.

Ese escenario comenzó a cambiar recién a principios de los años 2000, cuando las marcas iniciaron una verdadera revolución estética dentro del fútbol profesional.

A partir de entonces comenzaron a aparecer modelos:

• Blancos.

• Dorados.

• Amarillos fluorescentes.

• Naranjas.

• Diseños con múltiples combinaciones cromáticas.

Varios futbolistas de renombre internacional contribuyeron a popularizar esa transformación.

Entre ellos se destacan:

• David Beckham.

• Ronaldo Nazario.

• Cristiano Ronaldo.

• Lionel Messi.

La utilización de colores llamativos dejó de ser una excepción para convertirse en una característica habitual dentro del fútbol de elite.

El impacto de las redes sociales

La evolución del diseño de los botines adquirió una nueva dimensión con la irrupción de las redes sociales. Las botas dejaron de ser exclusivamente un elemento deportivo destinado al rendimiento dentro de la cancha para transformarse en una herramienta de marketing y construcción de identidad visual.

Las marcas comprendieron que los futbolistas ya no eran observados únicamente por quienes asistían al estadio o seguían los partidos por televisión. Cada fotografía, video o publicación en redes sociales se convirtió en una oportunidad para exhibir productos y reforzar la imagen de los deportistas.

En ese contexto, los diseños comenzaron a priorizar la capacidad de destacar visualmente. Los botines debían llamar la atención tanto durante un partido como en una fotografía compartida en internet.

La explicación detrás del color rosa

La elección del rosa responde a razones que van más allá de las preferencias estéticas. Según explican los diseñadores, existe una razón vinculada directamente a la percepción visual.

Sobre el césped verde, el rosa intenso genera uno de los mayores contrastes posibles. Esa característica permite que los botines resulten mucho más visibles para:

• Los espectadores presentes en los estadios.

• Las audiencias televisivas.

• Quienes siguen los encuentros a través de dispositivos móviles.

Además del aspecto visual, las marcas consideran que el rosa transmite atributos asociados al atrevimiento, la confianza y la personalidad.

Los propios diseñadores reconocen que muchos futbolistas relacionan los colores llamativos con una imagen más fuerte dentro del campo de juego.

Por esa razón, utilizar botines rosas ya no es percibido como una extravagancia sino como una declaración de estilo y carácter.

Las excepciones que rompen la tendencia

A pesar del dominio casi absoluto del fucsia y sus variantes, algunos futbolistas decidieron mantener diseños diferenciados. Entre los casos más destacados aparecen figuras de alcance global.

Lionel Messi continúa utilizando un modelo especial diseñado por Adidas en colores blanco y celeste, inspirado en los tonos de la selección argentina. Por su parte, Cristiano Ronaldo estrenará unos botines completamente dorados como homenaje a su participación en su sexto Mundial.

Otro caso particular es el del estadounidense Christian Pulisic, quien utiliza un diseño blanco decorado con estrellas azules inspirado en la bandera de Estados Unidos.

Estas excepciones permiten romper parcialmente una tendencia que domina gran parte de la competencia.

Una moda con fecha de vencimiento

Aunque el rosa parece haberse convertido en el color oficial no declarado del Mundial 2026, los especialistas sostienen que la tendencia podría tener una duración limitada. Según señalan, las marcas ya preparan nuevas colecciones que serán presentadas cuando comiencen las ligas europeas en las próximas semanas.

Esto significa que el predominio del fucsia podría desaparecer tan rápido como llegó, dando paso a una nueva tonalidad dominante impulsada por las estrategias comerciales de las compañías deportivas. Mientras tanto, el Mundial sigue ofreciendo una imagen singular que difícilmente pase desapercibida para los aficionados.

Quizás dentro de algunos años esta Copa del Mundo sea recordada por las actuaciones de figuras como Lamine Yamal, Kylian Mbappé o Vinicius Júnior. Sin embargo, también existe la posibilidad de que quede grabada en la memoria colectiva como el torneo en el que, por primera vez, una inmensa cantidad de futbolistas pareció compartir el mismo calzado. Un fenómeno visual que, lejos de ser casual, responde a una de las estrategias de marketing deportivo más visibles de los últimos tiempos.