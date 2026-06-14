Alemania no tuvo piedad de la debutante Curazao: la arrolló por 7-1

Alemania inició su camino en el Mundial 2026 con una demostración de contundencia y superioridad futbolística al derrotar por 7 a 1 a Curazao en Houston. El conjunto europeo cumplió con los pronósticos previos y dejó en claro desde el comienzo por qué figura entre los equipos de mayor peso internacional, aunque durante algunos pasajes del primer tiempo encontró una resistencia inesperada por parte del debutante seleccionado caribeño.

El equipo dirigido por Julian Nagelsmann fue construyendo la victoria de menor a mayor. Lo que comenzó como un encuentro relativamente equilibrado terminó transformándose en una exhibición ofensiva que tuvo a seis futbolistas distintos anotando y que concluyó con una de las goleadas más amplias de la jornada mundialista.

Además del resultado, el encuentro quedó marcado por un hecho histórico para Curazao, que consiguió convertir el primer gol de su historia en una Copa del Mundo, un momento que por algunos minutos alimentó la ilusión de competir de igual a igual frente a uno de los gigantes del fútbol internacional.

Nmecha abrió el camino

El desarrollo del partido pareció encaminarse rápidamente hacia una tarde tranquila para Alemania. Apenas a los seis minutos de juego, Felix Nmecha rompió la igualdad y colocó el 1-0 para los europeos, otorgándole tranquilidad a un equipo que desde el inicio había asumido el control de la pelota y del ritmo de juego.

Con la ventaja temprana, todo parecía indicar que Alemania dominaría sin sobresaltos. Sin embargo, Curazao protagonizó el momento más emotivo de la primera etapa cuando logró alcanzar el empate por intermedio de Livano Comenencia.

El atacante aprovechó un balón frontal y definió para establecer el 1-1, un gol que no solo significó la igualdad transitoria sino que además representó el primer tanto de Curazao en la historia de los Mundiales. La conquista generó entusiasmo en el conjunto centroamericano y sorprendió a propios y extraños en Houston.

La reacción alemana antes del descanso

La ilusión caribeña, sin embargo, tuvo una duración breve. Alemania reaccionó con la autoridad que caracteriza a los equipos de jerarquía y recuperó rápidamente el control del marcador antes de llegar al entretiempo.

Nico Schlotterbeck apareció para devolverle la ventaja a los europeos mediante un cabezazo que significó el 2-1. El tanto volvió a inclinar el encuentro a favor del conjunto teutón y marcó el inicio de un tramo decisivo del partido.

Poco después, Kai Havertz amplió la diferencia desde el punto penal y estableció el 3-1 parcial. Con esa ventaja de dos goles, Alemania logró trasladar al resultado la superioridad que venía exhibiendo en el campo y comenzó a despejar cualquier incertidumbre generada por el empate de Curazao.

Un segundo tiempo sin espacio para la sorpresa

Si el primer tiempo ofreció algún margen para la expectativa, el complemento terminó por disipar cualquier duda. Alemania monopolizó completamente el desarrollo del juego y convirtió la diferencia futbolística en una goleada categórica.

La circulación de balón, el dominio territorial y la efectividad frente al arco rival permitieron que el conjunto de Julian Nagelsmann ampliara progresivamente la ventaja. Jamal Musiala se sumó a la lista de goleadores y luego también marcaron Nathaniel Brown y Deniz Undav.

Con cada nueva conquista, el marcador reflejaba de manera más fiel la distancia existente entre ambos equipos durante gran parte del encuentro. Curazao ya no pudo sostener el ritmo de competencia y Alemania aprovechó cada espacio para seguir aumentando la diferencia.

Havertz cerró una tarde perfecta

Cuando el resultado ya estaba ampliamente definido, Alemania encontró tiempo para una última celebración. Kai Havertz volvió a aparecer en el área rival y anotó su segundo gol personal de la tarde, sellando definitivamente el marcador en 7-1.

El delantero se convirtió así en el único futbolista del encuentro que logró marcar por duplicado, coronando una actuación colectiva que tuvo múltiples protagonistas y una enorme eficacia ofensiva.

La distribución de los goles evidenció además la variedad de recursos del conjunto alemán, que encontró respuestas en diferentes sectores del campo y contó con numerosos jugadores participando directamente en la construcción de la goleada.

Una declaración de intenciones en el inicio del Mundial

Alemania comenzó su participación en el Mundial 2026 con una actuación que combinó contundencia, profundidad ofensiva y capacidad de reacción ante una situación inesperada. Aunque Curazao logró escribir una página histórica con su primer gol mundialista y alimentó brevemente la ilusión con el empate parcial, la jerarquía alemana terminó imponiéndose de manera contundente.

El 7-1 final reflejó la superioridad del conjunto europeo y le permitió iniciar el torneo con una exhibición ofensiva que lo colocó provisionalmente en la cima del Grupo E. En Houston, el seleccionado de Julian Nagelsmann dejó una señal clara desde el primer partido: su objetivo es ser protagonista y comenzó el Mundial con una goleada que no dejó lugar para las dudas.