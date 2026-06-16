Agenda Mundial: todos los partidos de este martes, horarios y dónde verlos

La Copa del Mundo 2026 tendrá este martes una de sus jornadas más atractivas desde el inicio del torneo. El calendario reunirá cuatro encuentros correspondientes a los Grupos I y J, con un condimento que concentra la atención de millones de aficionados alrededor del mundo: el debut de Argentina y Francia, último campeón y último subcampeón mundial, respectivamente.

La expectativa es especialmente alta porque los debuts suelen representar momentos decisivos dentro de cualquier Mundial. Son los primeros pasos de selecciones que llegan con aspiraciones importantes y la oportunidad de comenzar a construir su recorrido en la competencia.

Para la Selección Argentina, liderada por Lionel Messi, la jornada marcará el inicio formal de una nueva aventura mundialista. Del otro lado, Francia, encabezada por Kylian Mbappé, también pondrá en marcha su participación en un torneo donde vuelve a aparecer entre los equipos observados con mayor atención.

La actividad permitirá además el estreno de Noruega, que tiene en Erling Haaland a su principal referencia futbolística, y completará el panorama con la participación de Irak, Senegal, Argelia, Austria y Jordania.

Francia abre la jornada en Nueva Jersey

La actividad comenzará en el Grupo I con el enfrentamiento entre Francia y Senegal. El encuentro se disputará en el Estadio MetLife, ubicado en Nueva Jersey, Estados Unidos, y marcará el estreno oficial de ambos seleccionados en la competencia.

La selección francesa llega al debut respaldada por el liderazgo futbolístico de Kylian Mbappé, una de las principales estrellas del campeonato y uno de los jugadores más observados de esta Copa del Mundo.

Datos del partido:

Partido: Francia vs. Senegal.

Grupo: I.

Estadio: MetLife.

Ciudad: Nueva Jersey, Estados Unidos.

Horario en Argentina: 16:00.

Transmisión: Telefe. TyC Sports. DSports. Paramount+. Flow.



La presentación de Francia representa uno de los momentos más esperados de la jornada debido al protagonismo que suele tener el conjunto europeo en las grandes competencias internacionales.

Haaland inicia su desafío mundialista con Noruega

El segundo encuentro del día también corresponderá al Grupo I y tendrá como protagonistas a Irak y Noruega. El partido se jugará en el Estadio Gillette de Boston, Estados Unidos, y ofrecerá la posibilidad de observar el estreno mundialista de Erling Haaland, una de las máximas figuras del fútbol actual.

La presencia del delantero noruego convierte a este compromiso en uno de los atractivos centrales de la fecha, ya que el atacante aparece como la principal esperanza de su selección para avanzar en el torneo.

Datos del partido:

Partido: Irak vs. Noruega.

Grupo: I.

Estadio: Gillette.

Ciudad: Boston, Estados Unidos.

Horario en Argentina: 19:00.

Transmisión: TyC Sports. DSports. Paramount+. Flow.



El resultado de este encuentro comenzará a definir el panorama inicial de un grupo que reúne a selecciones con expectativas importantes y figuras de primer nivel internacional.

El momento más esperado: Argentina debuta ante Argelia

La atención principal de la jornada estará centrada en la presentación de la Selección Argentina. El conjunto argentino iniciará su camino en el Grupo J enfrentando a Argelia en el Estadio Arrowhead de Kansas City.

La presencia de Lionel Messi vuelve a convertir a Argentina en uno de los equipos más observados del campeonato. El debut representa el primer examen competitivo para el campeón del mundo dentro de esta nueva edición de la Copa del Mundo.

Datos del partido:

Partido: Argentina vs. Argelia.

Grupo: J.

Estadio: Arrowhead.

Ciudad: Kansas City, Estados Unidos.

Horario en Argentina: 22:00.

Transmisión: Telefe. TyC Sports. DSports. Paramount+. Flow. TV.



La expectativa por este encuentro es enorme debido a la importancia del seleccionado argentino dentro del torneo y al significado que tiene cada estreno mundialista para un equipo que llega con la condición de campeón vigente.

Austria y Jordania completan la actividad

La jornada se cerrará durante la madrugada argentina del miércoles con el enfrentamiento entre Austria y Jordania, también correspondiente al Grupo J.

El encuentro tendrá lugar en el Estadio Levi's, ubicado en la zona de San Francisco Bay Area, Estados Unidos. Con este compromiso quedará completada la primera fecha de actividad para los integrantes del grupo donde compite la Selección Argentina.

Datos del partido:

Partido: Austria vs. Jordania.

Grupo: J.

Estadio: Levi's.

Ciudad: San Francisco Bay Area, Estados Unidos.

Horario en Argentina: 01:00 del miércoles 17 de junio.

Transmisión: TyC Sports. DSports.



La agenda completa del martes 16 de junio

Los cuatro encuentros programados para la jornada son:

16:00 | Francia vs. Senegal | Grupo I.

19:00 | Irak vs. Noruega | Grupo I.

22:00 | Argentina vs. Argelia | Grupo J.

01:00 (miércoles) | Austria vs. Jordania | Grupo J.

Con Lionel Messi, Kylian Mbappé y Erling Haaland como principales figuras, el Mundial 2026 vivirá una fecha cargada de expectativa, emociones y grandes estrenos. La presentación simultánea del campeón y del subcampeón del mundo convierte a este martes en una de las jornadas más relevantes de la fase inicial del torneo, con cuatro encuentros que comenzarán a delinear el panorama competitivo de los Grupos I y J.