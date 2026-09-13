Agustín Tapia y Arturo Coello reyes otra vez en la final del Alpine Paris Major

Agustín Tapia y Arturo Coello volvieron a ser campeones del Alpine Paris Major, en una definición que llevó la tensión al límite y que terminó resolviéndose en el tercer set mediante un tie-break.

Los números 1 del ranking superaron a Alejandro Galán y Federico Chingotto por 6-3, 4-6 y 7-6, en la Philippe Chatrier, y volvieron a quedarse con el título después de una final que tuvo un desarrollo cambiante y que exigió al máximo a las dos parejas. El resultado adquiere una dimensión especial por la manera en que se produjo. Tapia y Coello no tuvieron una definición sencilla. Después de quedarse con el primer set, cedieron el segundo y debieron afrontar un tercero cargado de tensión, en el que finalmente lograron remontar y cerrar el partido.

La consagración volvió a colocar al catamarqueño y al español en lo más alto de una competencia en la que nuevamente demostraron su capacidad para sostenerse en los momentos decisivos.

El primer golpe fue para los número 1

El comienzo de la final encontró a Tapia y Coello imponiéndose 6-3. El marcador les permitió tomar ventaja en una definición frente a una pareja de enorme exigencia como la integrada por Galán y Chingotto.

Ese primer parcial representó el primer paso de una final que, sin embargo, todavía estaba lejos de resolverse. La respuesta de sus rivales llegó en el segundo set, cuando Galán y Chingotto consiguieron revertir el desarrollo y quedarse con el parcial por 6-4.

Con ese resultado, la definición quedó nuevamente abierta y todo pasó a concentrarse en el tercer set. La final entró así en su tramo más importante. Con un set para cada pareja, el desenlace quedó reservado para una última manga en la que cada punto adquirió un valor determinante.

Un tercer set para el infarto

El tercer parcial terminó siendo el gran capítulo de la final. Tapia y Coello debieron remontar para conseguir finalmente imponerse y evitar que el título cambiara de manos.

La definición llegó hasta el 7-6, un resultado que refleja la paridad y la tensión con la que se disputó el cierre del encuentro. Después de haber perdido el segundo set, los números 1 del ranking lograron reaccionar y completar la remontada en el momento decisivo.

La resolución en el tie-break terminó de darle a la final el carácter de una definición para el infarto. El catamarqueño y el español consiguieron sobreponerse al momento de máxima presión y terminaron celebrando nuevamente.

Tapia y Coello, otra vez campeones

La victoria tuvo además un dato contundente: es la cuarta vez que Tapia y Coello se consagran campeones.

El catamarqueño y el español volvieron a levantar el título después de superar una final que les exigió una reacción y que terminó definiéndose en el último momento.

La expresión "reyes otra vez" sintetiza precisamente el resultado conseguido por la dupla. Los números 1 del ranking volvieron a imponerse en una instancia decisiva y reafirmaron su condición en un partido en el que debieron atravesar distintos momentos antes de alcanzar la consagración.

El camino de la final tuvo tres capítulos claramente marcados: ventaja inicial de Tapia y Coello, reacción de Galán y Chingotto y, finalmente, remontada de los campeones en un tercer set que terminó 7-6.

La remontada que cerró la historia

El aspecto más destacado del desenlace fue la capacidad de Tapia y Coello para remontar el tercer set y terminar convirtiendo una final extremadamente pareja en una nueva celebración.

Después del 6-3 inicial, Galán y Chingotto consiguieron equilibrar la definición con el 6-4 del segundo parcial. El partido quedó entonces condicionado por un último set en el que ninguna de las dos parejas estaba dispuesta a ceder.

El 7-6 definitivo selló la remontada de los número 1 y permitió que el catamarqueño y el español volvieran a consagrarse.

La Philippe Chatrier fue el escenario de una definición que terminó con Tapia y Coello como campeones por cuarta vez, después de imponerse ante Alejandro Galán y Federico Chingotto.