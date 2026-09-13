Franco Colapinto terminó séptimo en el GP de España y sumó seis puntos para Alpine

Franco Colapinto volvió a entregar una actuación destacada en la Fórmula 1 al finalizar en el séptimo puesto del Gran Premio de España, disputado en el circuito de Madrid.

El piloto pilarense tuvo como uno de los momentos determinantes de su carrera una extraordinaria largada, en la que consiguió ganar dos posiciones respecto de su lugar de partida. Ese avance inicial le permitió ubicarse rápidamente en una posición favorable y afrontar el resto de la competencia con el objetivo de sostenerse entre los primeros puestos.

Después de esa salida, Colapinto consiguió mantener un buen ritmo durante la carrera, lo que le permitió conservar la posición y completar el Gran Premio dentro de los siete mejores. El resultado tuvo además una consecuencia concreta para el campeonato: el séptimo puesto le permitió al argentino sumar seis puntos.

¿EL MOMENTO CON MÁS AURA DE LA CARRERA? Franco Colapinto cruzó la meta para quedar 7° en Madring y recorrió los últimos metros del circuito con la bandera de Argentina.



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Una largada que marcó el rumbo

La salida fue uno de los puntos más destacados de la actuación del argentino. Colapinto edificó una maniobra de partida que le permitió ganar dos posiciones, un avance importante desde los primeros metros de la competencia.

A partir de allí, el piloto de Alpine pudo sostener el rendimiento y evitar perder los lugares que había ganado en la largada. La carrera se desarrolló con Colapinto enfocado en mantener el ritmo alcanzado después de ese comienzo, hasta completar las vueltas necesarias para asegurar el séptimo lugar.

El resultado final reflejó precisamente esa capacidad para aprovechar el inicio de la competencia y luego mantener una posición dentro del grupo de los siete primeros.

COLAPINTO EL MEJOR LARGADOR DEL MUNDO pic.twitter.com/VKKUgJbmo2 — Expe (@Expefutbol) September 13, 2026

Por delante de su compañero de Alpine

El resultado también tuvo una particularidad importante para Alpine, ya que Colapinto consiguió terminar por delante de su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly. La jornada fue considerada positiva para el equipo, con el piloto argentino cerrando la competencia en el séptimo lugar y superando en la clasificación final a Gasly.

La actuación de Colapinto permitió así sumar puntos para Alpine en una jornada en la que el argentino logró sostener su rendimiento después de una largada especialmente favorable.

El séptimo puesto representó, de esta manera, el resultado de una carrera construida en dos momentos claramente marcados: primero, una salida en la que consiguió avanzar dos lugares; después, una etapa de conservación del ritmo que le permitió mantener su posición hasta la bandera a cuadros.

Antonelli volvió a imponerse

La victoria del Gran Premio de España quedó nuevamente en manos de Kimi Antonelli, quien volvió a imponerse en la Fórmula 1. El joven piloto italiano, de 19 años, sumó así otro triunfo a su gran presente dentro de la categoría.

Antonelli volvió a ocupar el primer lugar en una jornada en la que Colapinto también tuvo una actuación destacada, aunque en otro sector de la clasificación, al completar la carrera en el séptimo puesto.

El triunfo del italiano representa otro capítulo de un presente que, según el material de base, lo coloca camino a convertirse en el campeón del mundo más joven de la historia de la Fórmula 1.

Un nuevo triunfo para el joven italiano

Con apenas 19 años, Antonelli volvió a demostrar su protagonismo al quedarse con la victoria en el Gran Premio de España.

El triunfo le permitió sumar otra victoria en la Fórmula 1 y reforzar el gran momento que atraviesa dentro de la categoría. La actuación del italiano se produjo en el mismo escenario en el que Colapinto consiguió una de sus mejores noticias de la jornada: un séptimo puesto construido desde una gran largada y sostenido a través de un ritmo competitivo durante la carrera.

Mientras Antonelli se quedó con el triunfo, el argentino consiguió meterse entre los siete primeros y sumar seis puntos, además de finalizar por delante de su compañero de equipo.