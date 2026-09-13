Colnaghi cerró su primera temporada en Fórmula 3 con un quinto puesto y ya piensa en 2027

El piloto argentino Mattia Colnaghi, integrante del equipo MP Motorsport, cerró su primera temporada en la Fórmula 3 con un resultado destacado en el Gran Premio de España, donde finalizó en el quinto puesto.

El argentino había largado desde la quinta posición y consiguió mantener ese lugar hasta la bandera a cuadros. De esta manera, pudo completar el último compromiso del calendario con un resultado que le permitió cerrar el año de manera positiva y sumar puntos importantes para el campeonato.

El quinto puesto significó para Colnaghi 10 puntos, con los que alcanzó un total de 54 unidades en la temporada. Ese acumulado le permitió finalizar en el decimotercer puesto del campeonato, luego de completar su primera experiencia en la categoría.

El resultado obtenido en España se suma a una temporada en la que el piloto argentino mostró un nivel muy sólido, con actuaciones destacadas que le permitieron sostenerse entre los protagonistas y cerrar el campeonato con perspectivas de continuidad.

Una temporada con buenos resultados

A lo largo del año, Colnaghi consiguió resultados que marcaron su desempeño en la Fórmula 3. Entre ellos se destacaron especialmente los cuartos puestos obtenidos tanto en las carreras sprint como en las carreras principales de Bélgica y Hungría.

Esos resultados formaron parte de una campaña que el argentino completó con regularidad y buenos rendimientos, hasta llegar a la última fecha con la posibilidad de cerrar su primera temporada en la categoría entre los cinco mejores de la carrera. El quinto puesto conseguido en el Gran Premio de España le permitió, además, sumar una nueva actuación destacada y alcanzar los 54 puntos que determinaron su posición final en la clasificación.

El camino hacia 2027

El rendimiento mostrado durante su primera temporada le permitió a Colnaghi ganarse el derecho a afrontar una nueva temporada en la Fórmula 3 en 2027.

La continuidad en la categoría abre una nueva etapa para el piloto argentino, que tendrá como objetivo avanzar en su desarrollo y buscar, en el corto plazo, el salto hacia la Fórmula 2. El cierre en España, con un quinto puesto y 10 puntos, puso así punto final a su primera temporada en la categoría, pero al mismo tiempo dejó planteado el próximo desafío dentro de su trayectoria deportiva.

La posibilidad de disputar nuevamente la Fórmula 3 en 2027 aparece vinculada al objetivo de seguir creciendo en la categoría para intentar alcanzar la Fórmula 2 en el corto plazo.

Taponen consiguió su primer triunfo del año

La victoria en el Gran Premio de España quedó en manos del finlandés Tuukka Taponen, también integrante de MP Motorsport. Taponen tuvo una carrera en la que consiguió imponer las condiciones desde el comienzo, ya que había largado desde la pole position y logró mantener ese lugar hasta la bandera a cuadros.

El resultado significó para el piloto finlandés su primer triunfo del año, cerrando la temporada con una victoria obtenida desde la posición de privilegio.

Así, el Gran Premio de España tuvo como ganador a Taponen, mientras que Colnaghi completó una actuación destacada al conservar durante toda la competencia el quinto puesto desde el que había partido.

Ugochukwu y una remontada decisiva por el campeonato

Más allá del triunfo de Taponen y del quinto puesto de Colnaghi, la gran definición de la jornada estuvo relacionada con la pelea por el título.

El estadounidense Ugo Ugochukwu, representante de Campos Racing, llegó a la última fecha en una situación desfavorable frente al británico Freddie Slater, de Trident. La diferencia era de 15 puntos, pero Ugochukwu consiguió revertirla durante el fin de semana y terminó consagrándose campeón. La remontada comenzó el sábado con la disputa de la sprint y la carrera principal. En esas competencias, Ugochukwu terminó octavo y cuarto, respectivamente.

La actuación del estadounidense resultó todavía más importante porque Slater no consiguió sumar puntos, lo que permitió que Ugochukwu recortara toda la diferencia y llegara a igualarlo en la pelea por el campeonato.

La definición quedó entonces reservada para la última carrera.

El título se definió en la última fecha

En la carrera del domingo, Ugochukwu completó la remontada que había comenzado durante la jornada anterior. El estadounidense cruzó la bandera a cuadros en el segundo puesto, resultado suficiente para quedarse con el campeonato.

Slater, por su parte, terminó noveno, por lo que Ugochukwu quedó por delante de su principal rival en la clasificación definitiva y consiguió terminar en lo más alto de la tabla. De esta manera, el título quedó en manos de Ugo Ugochukwu, quien superó a Slater recién en la última fecha después de haber llegado al cierre del campeonato con una desventaja de 15 puntos.

La definición quedó marcada por la remontada del piloto de Campos Racing, que aprovechó el sábado la falta de puntos de su rival y posteriormente aseguró el campeonato con su segundo puesto en la carrera del domingo.