Manu La Serna y su semana de ensueño: viaja a Neuquén junto al equipo argentino de la Davis

El tenista de esta capital Juan Manuel "Manu" La Serna, de 22 años y ubicado actualmente en el puesto 285 del mundo, atraviesa una semana que representa una oportunidad especialmente significativa dentro de su carrera deportiva.

El jugador catamarqueño tendrá la posibilidad de viajar junto al equipo argentino de Copa Davis, una experiencia con la que sueñan los tenistas argentinos desde niños, prácticamente desde el momento en que comienzan a jugar al tenis. La convocatoria llega, además, en un momento particularmente positivo para La Serna, quien viene de completar una exitosa gira de Challengers en Europa, con resultados que marcaron una etapa importante de su temporada.

Durante esa gira, el tenista consiguió un título y un subcampeonato en dobles, mientras que en la modalidad de singles alcanzó dos cuartos de final y dos octavos de final. El conjunto de esos resultados le permitió sostener un buen momento deportivo y llegar a esta convocatoria con una experiencia reciente que, además de los resultados obtenidos, incluyó un aprendizaje particular relacionado con las diferencias entre el tenis europeo y el sudamericano.

El aprendizaje de la gira europea

Durante su recorrido por Europa, Manu La Serna pudo experimentar directamente las diferencias que, según explicó, existen entre el tenis que se practica en ese continente y el que se desarrolla habitualmente en Sudamérica.

El jugador señaló que el tenis europeo difiere del sudamericano, principalmente por la dinámica que adquieren los puntos durante los partidos.Según explicó, en Sudamérica el juego suele ser más continuado y con intensos peloteos, mientras que en Europa los puntos se resuelven rápidamente, con una dinámica que describió como similar a la de un juego en canchas rápidas.

Esa experiencia también le permitió identificar la necesidad de continuar trabajando sobre su adaptación a esas condiciones.

La Serna agregó que durante 2027 deberá realizar una gira más prolongada por Europa con el objetivo de adaptarse a las características que encontró durante su reciente experiencia internacional.

Los principales resultados obtenidos durante la gira de Challengers fueron:

Un título en dobles.

Un subcampeonato en dobles.

Dos cuartos de final en singles.

Dos octavos de final en singles.

Experiencia de competencia frente a las condiciones del tenis europeo.

Viaje junto al equipo argentino

Después de esa experiencia internacional, el próximo paso para La Serna será viajar este lunes desde Capital Federal hacia Neuquén, junto al equipo argentino de Copa Davis. El catamarqueño formará parte de la delegación que acompañará al seleccionado durante esta instancia, compartiendo el viaje con jugadores y miembros del cuerpo técnico de enorme relevancia para el tenis argentino.

La delegación mencionada está integrada por los singlistas Francisco Cerúndolo, Tirante y Navone, los doblistas Andreozzi y Molteni, además del capitán del equipo, Javier Frana. Para La Serna, la posibilidad de formar parte de este grupo adquiere una dimensión especial, no solamente por el contexto competitivo de la Copa Davis, sino también por la posibilidad de compartir entrenamientos y jornadas con jugadores argentinos que se encuentran entre los mejores del circuito mundial.

La convocatoria se produce, además, teniendo en cuenta el gran momento por el que atraviesa Manu y la necesidad de contar con un jugador zurdo, una característica considerada especialmente importante frente a los jugadores turcos que enfrentará Argentina.

La importancia de ser zurdo ante Turquía

Uno de los aspectos que forman parte de esta convocatoria es precisamente la condición de jugador zurdo de La Serna. El equipo argentino tendrá como rival a los jugadores turcos, y dentro de la preparación para ese enfrentamiento aparece la necesidad de contar con un tenista que reúna esa característica.

En ese contexto, la presencia de Manu adquiere un valor específico dentro del grupo, más allá de la experiencia que representa para el joven catamarqueño compartir el espacio con el seleccionado nacional.

La convocatoria también llega respaldada por el momento deportivo que atraviesa el tenista. Sus resultados en la gira europea de Challengers, tanto en dobles como en singles, forman parte del recorrido que lo llevó a esta oportunidad.

Entrenar junto a las figuras del tenis argentino

Para La Serna, uno de los grandes atractivos de esta experiencia será la posibilidad de compartir y entrenar con las principales figuras del tenis argentino que forman parte del equipo.

El propio tenista agradeció a todos por la oportunidad y destacó la posibilidad de estar junto a jugadores que se encuentran entre los mejores 50 del mundo. La experiencia le permitirá integrarse durante estos días a un grupo conformado por tenistas de alto nivel y observar de cerca una dinámica que habitualmente aparece como uno de los grandes objetivos para quienes comienzan a transitar sus primeros pasos en el tenis.

La Serna reconoció que se trata de una gran oportunidad para compartir y entrenar con las mega estrellas del tenis argentino, una experiencia que llega precisamente después de una gira internacional que le permitió acumular partidos, resultados y aprendizajes.