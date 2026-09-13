Julián Álvarez, baja en el Atlético Madrid por una sobrecarga muscular

El Atlético Madrid afrontará su compromiso correspondiente a la quinta fecha de LaLiga de España sin uno de sus principales futbolistas. El delantero argentino Julián Álvarez no fue convocado para el encuentro en el que el conjunto dirigido por el "Colchonero" visitará a la Real Sociedad.

La ausencia del atacante responde a una sobrecarga muscular que sufrió el argentino y que incluso le impidió completar con normalidad el entrenamiento de este sábado. Álvarez debió retirarse de la práctica y, a partir de esa situación, quedó fuera de la convocatoria para el partido frente al conjunto vasco.

La decisión representa una baja importante para un Atlético Madrid que necesita comenzar a conseguir resultados positivos en el campeonato doméstico. Después de cuatro fechas disputadas, el equipo de la capital española suma siete puntos y ocupa actualmente la octava posición de la tabla.

El compromiso ante la Real Sociedad aparece, por lo tanto, como una nueva oportunidad para intentar avanzar en la clasificación, aunque el equipo deberá afrontarlo sin la presencia de uno de sus mejores jugadores.

Álvarez venía de ser titular ante Liverpool

La situación física del delantero argentino se produce después de una semana de intensa actividad. Julián Álvarez había tenido el miércoles pasado su primera titularidad de la temporada, justamente en un partido de máxima exigencia frente al Liverpool de Inglaterra por la primera fecha de la UEFA Champions League.

En ese encuentro, el Atlético Madrid terminó cayendo 2-1, en el inicio de su participación en la máxima competencia europea.

El partido ante Liverpool significó además un momento importante para Álvarez, quien había comenzado la temporada sin ocupar un lugar como titular. Su presencia desde el inicio frente al conjunto inglés marcó así su primera titularidad del nuevo curso. Sin embargo, pocos días después, la sobrecarga muscular obligó al delantero a abandonar el entrenamiento del sábado y terminó determinando su ausencia ante la Real Sociedad.

La secuencia de partidos también permite observar cómo fue su participación previa en el campeonato español. Antes de ser titular frente a Liverpool, la "Araña" había ingresado desde el banco de suplentes en la derrota por 3-0 contra el Athletic Club.

De protagonista del mercado a baja por lesión muscular

Julián Álvarez también llegó a este inicio de temporada después de haber protagonizado una de las novelas del último mercado de pases, según la información proporcionada.

El delantero argentino, que ocupa un lugar destacado dentro del plantel del Atlético Madrid, atraviesa ahora una situación diferente: su presencia en el encuentro ante la Real Sociedad quedó descartada debido a la sobrecarga muscular que sufrió durante la preparación del equipo.

La baja se produce en un momento en el que el Atlético necesita sumar para acercarse a las primeras posiciones de LaLiga. Con cuatro jornadas disputadas, los números reflejan un comienzo que todavía no le permitió instalarse entre los principales equipos del campeonato.

Los datos de la tabla antes del encuentro son:

Atlético Madrid: octavo puesto.

octavo puesto. Puntos: 7.

7. Partidos disputados: 4.

4. Real Sociedad: undécimo puesto.

undécimo puesto. Puntos de la Real Sociedad: 7.

7. Diferencia: el equipo vasco tiene peor diferencia de gol.

La coincidencia en cantidad de puntos entre ambos equipos agrega importancia al enfrentamiento, ya que los dos necesitan mejorar su ubicación en la clasificación.

La Real Sociedad también busca mejorar

Del otro lado estará una Real Sociedad que tampoco tuvo un comienzo destacado en esta temporada de LaLiga.

El conjunto local llega al encuentro ubicado en la undécima posición, también con siete puntos. La diferencia respecto del Atlético Madrid se encuentra en la diferencia de gol, que es peor para el equipo vasco. El escenario plantea entonces un enfrentamiento entre dos equipos que comparten la misma cantidad de unidades después de las primeras cuatro fechas, pero que todavía se encuentran fuera de las posiciones más altas del campeonato.

Para el Atlético Madrid, la necesidad pasa por empezar a sumar de a tres para meterse en las primeras posiciones. Esa búsqueda deberá llevarse adelante sin Julián Álvarez, quien quedó descartado como consecuencia de la sobrecarga muscular.

El partido se jugará en Anoeta

El encuentro entre la Real Sociedad y el Atlético Madrid se disputará en el Estadio Municipal de Anoeta, escenario en el que el conjunto local recibirá al equipo de la capital española por la quinta fecha de LaLiga.

El compromiso está programado para las 16 horas de Argentina. La ausencia de Julián Álvarez será uno de los principales condicionantes para el Atlético Madrid, que deberá afrontar el compromiso después de una semana que incluyó su debut en la Champions League y la primera titularidad de la temporada del delantero argentino.

La "Araña" había ingresado previamente desde el banco de suplentes ante el Athletic Club, en una derrota por 3-0, y posteriormente fue titular ante Liverpool, partido en el que el Atlético cayó 2-1. Tras ese encuentro, la sobrecarga muscular que sufrió durante el entrenamiento del sábado terminó dejándolo fuera de la convocatoria.