La Selección argentina Sub 17 afrontará este domingo un compromiso fundamental en el Mundial de Qatar 2026. El conjunto conducido por Diego Placente se enfrentará a Mozambique desde las 12.30, por la segunda fecha del Grupo C, en la Cancha 7 del complejo Aspire Zone. El encuentro representa una instancia importante para las aspiraciones de la Albiceleste, que necesita recuperarse después de un debut adverso y comenzar a sumar puntos para mantener sus posibilidades de clasificación.

La presentación inicial del seleccionado nacional estuvo lejos de las expectativas. Argentina cayó por 2-0 frente a Australia, en un partido en el que no consiguió encontrar respuestas futbolísticas para revertir el desarrollo del encuentro. Los dos tantos del conjunto australiano fueron convertidos por Akol Akon, quien terminó siendo determinante en el resultado.

La derrota dejó al equipo argentino frente a la necesidad de reaccionar rápidamente. El resultado de la primera jornada encendió las alarmas dentro de un grupo en el que cada presentación adquiere importancia para definir las posiciones y las posibilidades de avanzar a la siguiente instancia.

A las dificultades futbolísticas se sumó una complicación disciplinaria sobre el cierre del encuentro frente a Australia. Benjamín Vallejo fue expulsado, por lo que no estará disponible para el compromiso de este domingo ante Mozambique. Su ausencia constituye otro aspecto que deberá afrontar el cuerpo técnico encabezado por Placente al momento de definir la formación.

Mozambique llega fortalecido y con la posibilidad de clasificarse

El escenario del próximo rival argentino es considerablemente diferente. Mozambique comenzó su participación en el campeonato con una victoria contundente por 4-0 frente a Dinamarca, un resultado que le permitió posicionarse favorablemente dentro del Grupo C y llegar al segundo compromiso con la posibilidad de asegurar anticipadamente su clasificación.

El seleccionado africano mostró contundencia ofensiva en su presentación inicial. Los goles fueron convertidos por Khensane, Alirio Cuna Junio, en dos oportunidades, y Joaquim Alipro Mumbai. La actuación colectiva y la diferencia conseguida ante Dinamarca le permiten afrontar el encuentro frente a Argentina con otro panorama competitivo.

Mozambique podría sellar su clasificación a los 16avos de final si consigue una nueva victoria. Por ese motivo, el equipo africano tendrá un objetivo concreto: aprovechar el impulso conseguido en la primera fecha para sumar otros tres puntos y garantizar su continuidad en el torneo.

Argentina, por su parte, deberá afrontar el partido con la presión de conseguir un resultado que le permita recuperar terreno. La diferencia entre ambos seleccionados después de la jornada inaugural marca la importancia del enfrentamiento, especialmente para un equipo argentino que necesita mejorar su funcionamiento y evitar que la situación se complique todavía más.

Las posibilidades de clasificación

Aunque la derrota frente a Australia dejó a la Selección en una posición comprometida, el sistema de clasificación del Mundial Sub 17 todavía le permite conservar posibilidades de avanzar incluso si no consigue una victoria ante Mozambique.

El formato del campeonato establece que clasificarán a los 16avos de final los dos primeros equipos de cada grupo. Sin embargo, la competencia también contempla una alternativa para los seleccionados que terminen en la tercera posición: los ocho mejores terceros de las doce zonas accederán a la siguiente instancia.

Esta modalidad mantiene abierta la posibilidad de clasificación para Argentina. Una igualdad frente a Mozambique le permitiría sumar su primer punto y conservar chances matemáticas y deportivas de meterse en la próxima ronda, dependiendo de los resultados posteriores y de la ubicación final dentro de su grupo.

El panorama sería mucho más delicado en caso de una nueva derrota. Perder ante el conjunto africano dejaría a la Albiceleste al borde de la eliminación, obligándola a depender de una combinación de resultados para sostener sus aspiraciones.

Por eso, el encuentro de este domingo tiene una importancia que excede los tres puntos en disputa. La Selección necesita mostrar una respuesta inmediata después de la caída inicial, tanto desde el funcionamiento colectivo como desde la capacidad para competir ante un adversario que llega fortalecido.

La última fecha de la fase de grupos será determinante para establecer quiénes avanzarán a los 16avos de final. Sin embargo, Argentina necesita llegar a esa instancia con posibilidades concretas y para conseguirlo deberá afrontar con otra actitud y eficacia su compromiso frente a Mozambique.

La probable formación de Argentina

De cara al encuentro de este domingo, Diego Placente tendría definido un probable equipo titular para buscar la recuperación en el Grupo C. La formación prevista presenta una estructura con cuatro defensores, tres mediocampistas y tres futbolistas en posiciones ofensivas.

El probable once inicial de la Selección argentina sería el siguiente:

Arquero: Valentin Reigia.

Defensores: Thiago Pérez, Alvaro Güich, Julio Coria y Alex Cardozo.

Mediocampistas: Marcos Ortiz, Matheo Benítez y Giovanni Baroni.

Delanteros: Nahuel Goytia, Emiliano Barrionuevo y Facundo Salinas.

Director técnico: Diego Placente.

Esta sería la formación con la que Argentina intentaría conseguir un resultado positivo y dejar atrás la derrota sufrida en el debut frente a Australia. La ausencia de Benjamín Vallejo, expulsado en el encuentro anterior, forma parte de las dificultades que deberá resolver el entrenador para completar el armado del equipo.

Mozambique todavía no confirmó su equipo titular

En cuanto al seleccionado africano, todavía no se comunicó oficialmente cuál será el probable once inicial que afrontará el partido ante Argentina.

El entrenador Luis Manuel Correia Guerreiro aún no confirmó la formación y se prevé que durante las próximas horas dé a conocer el equipo que utilizará para buscar una nueva victoria en el certamen.

La expectativa estará puesta en la continuidad del funcionamiento que Mozambique mostró frente a Dinamarca, cuando consiguió imponerse por 4-0 y dejó una primera señal de su capacidad ofensiva. Con ese antecedente, el seleccionado africano intentará aprovechar el momento favorable y dar otro paso hacia la clasificación.

Horario, sede y transmisión televisiva

El partido entre Argentina y Mozambique se disputará este domingo, en el marco de la segunda fecha del Grupo C del Mundial Sub 17 de Qatar 2026. La organización del encuentro contempla los siguientes datos:

Partido: Argentina vs. Mozambique.

Competencia: Mundial Sub 17 de Qatar 2026.

Fecha: Segunda jornada del Grupo C.

Día: Domingo.

Horario: 12.30.

Estadio: Cancha 7 del complejo Aspire Zone.

Transmisión televisiva: TyC Sports y TyC Sports 2.

Director técnico de Argentina: Diego Placente.

Director técnico de Mozambique: Luis Manuel Correia Guerreiro.

La transmisión en vivo estará disponible a través de TyC Sports y TyC Sports 2, por lo que el encuentro podrá seguirse por ambas señales deportivas.