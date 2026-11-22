La Selección argentina Sub-17 consiguió su primera victoria en el Mundial de la categoría, que se disputa en Qatar, al derrotar por 2-1 a Mozambique en un encuentro que tuvo un comienzo favorable para el conjunto nacional, pero que terminó con momentos de incertidumbre por la reacción del equipo africano.

El seleccionado conducido por Diego Placente logró imponerse gracias a los goles de Mateo Machuca y Simón Escobar, en un partido en el que consiguió establecer una diferencia de dos tantos durante la primera etapa. Sin embargo, Mozambique descontó antes del descanso y mantuvo abiertas sus posibilidades de alcanzar el empate durante el complemento.

El resultado representó un paso importante para Argentina en su recorrido por la competencia internacional, ya que le permitió sumar tres puntos y mantenerse en la pelea por la clasificación dentro de una zona que presenta una disputa ajustada entre sus integrantes.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el equipo argentino comenzó el encuentro con determinación, encontró rápidamente la ventaja y logró ampliar la diferencia antes de la media hora. No obstante, el descuento africano modificó el desarrollo previsto y obligó al conjunto de Placente a sostener la ventaja durante buena parte del partido.

Machuca abrió el marcador y Escobar amplió la diferencia

Argentina encontró la primera ventaja cuando apenas habían transcurrido cuatro minutos del primer tiempo. En una de las primeras oportunidades ofensivas del encuentro, Matheo Machuca aprovechó la posibilidad de convertir y estableció el 1-0 para el seleccionado nacional.

El gol tempranero le permitió al equipo argentino comenzar el partido con tranquilidad y tomar el control del juego. Con la ventaja a su favor, el conjunto dirigido por Placente consiguió manejar el desarrollo y continuó buscando espacios para ampliar la diferencia.

La superioridad en el marcador se reflejó nuevamente a los 31 minutos de la primera etapa, cuando Simón Escobar apareció para marcar el segundo tanto argentino. El 2-0 parecía encaminar al seleccionado hacia una victoria sin mayores complicaciones, especialmente por la diferencia conseguida antes de llegar al descanso.

Con dos goles de ventaja, Argentina había logrado plasmar en el resultado su mejor momento futbolístico. Sin embargo, el desarrollo del encuentro todavía tenía un capítulo importante por delante, porque Mozambique encontró la oportunidad de descontar prácticamente sobre el cierre del primer tiempo.

Mozambique descontó y puso suspenso al resultado

Cuando el seleccionado argentino parecía tener controlada la situación, el conjunto africano consiguió marcar el 2-1 a través de Alirio Cuna, quien convirtió prácticamente sobre el final de la primera etapa.

Ese descuento resultó determinante para el desarrollo posterior, ya que permitió que Mozambique se mantuviera con posibilidades de alcanzar la igualdad. La diferencia de apenas un gol modificó el panorama de un encuentro que hasta ese momento parecía favorable para Argentina y trasladó la incertidumbre al segundo tiempo.

El equipo de Placente debió afrontar el complemento con la necesidad de conservar la ventaja, mientras Mozambique buscaba aprovechar el impulso generado por su gol para continuar presionando y acercarse al empate.

La reacción africana tuvo su momento más importante a los 25 minutos del segundo tiempo, cuando consiguió convertir lo que parecía ser el 2-2. Sin embargo, la conquista no fue convalidada por el árbitro.

El VAR anuló el empate y Argentina conservó la victoria

La intervención del VAR fue decisiva para mantener la ventaja argentina. El tanto convertido por Mozambique durante el complemento quedó anulado luego de comprobarse una posición adelantada.

De esta manera, el seleccionado africano no pudo concretar la igualdad y Argentina logró conservar el 2-1 que había construido durante la primera etapa.

La situación agregó tensión a un partido que había comenzado con un dominio favorable para el equipo nacional, pero que terminó presentando mayores dificultades de las previstas. Después de conseguir una diferencia de dos goles, Argentina debió afrontar la reacción de su rival y sostener el resultado hasta el final.

La victoria permitió al conjunto argentino alcanzar su primer éxito en el certamen mundialista, aunque el desarrollo también dejó en evidencia que el resultado no estuvo asegurado hasta los últimos pasajes del encuentro.

Así quedó Argentina en la tabla del Grupo C

Con este triunfo, la Selección argentina alcanzó los tres puntos y se ubicó en el tercer puesto del Grupo C, detrás de Australia y Mozambique. La diferencia de gol constituye el aspecto que mantiene al conjunto nacional por debajo del equipo africano, pese a que ambos reúnen la misma cantidad de unidades.

La clasificación de la zona, de acuerdo con los datos informados, quedó de la siguiente manera:

Australia: 4 puntos.

Mozambique: 3 puntos, con una diferencia de gol de +3.

Argentina: 3 puntos, con una diferencia de gol de -1.

Dinamarca: 1 punto.

Australia ocupa el primer lugar con cuatro unidades, mientras Mozambique se mantiene segundo con tres puntos y una diferencia de gol favorable de +3. Argentina también suma tres unidades, pero presenta un registro de -1, circunstancia que la ubica en el tercer puesto. Dinamarca cierra las posiciones con un punto.

El conjunto danés viene de igualar 0-0 frente a Australia, resultado que le permitió sumar una unidad y mantenerse con posibilidades dentro de la zona.

Dinamarca, el último desafío para asegurar la clasificación

Después de conseguir su primera victoria mundialista, Argentina tendrá por delante un compromiso fundamental para cerrar su participación en la fase de grupos. El seleccionado nacional enfrentará a Dinamarca el próximo miércoles, desde las 12.30, en busca de asegurar su clasificación.

El encuentro tendrá una importancia central para las aspiraciones del equipo conducido por Diego Placente, que llega a la última presentación de esta instancia con tres puntos y ubicado en el tercer lugar de la tabla.

La victoria frente a Mozambique permitió recuperar terreno después de un inicio de competencia sin triunfos, pero la posición que ocupa Argentina obliga a prestar atención al resultado de su próximo compromiso y a las posibilidades de mejorar su situación en la clasificación.

Con los goles de Machuca y Escobar, el equipo nacional consiguió un resultado que necesitaba para mantenerse en carrera. Sin embargo, el descuento de Alirio Cuna y el empate posteriormente anulado por el VAR demostraron que el partido estuvo lejos de resolverse con comodidad.

Ahora, el desafío será frente a Dinamarca, en un encuentro que marcará el cierre de la participación argentina en la fase de grupos. El objetivo del seleccionado será transformar los tres puntos obtenidos ante Mozambique en la clasificación a la siguiente instancia del Mundial Sub-17 que se disputa en Qatar.