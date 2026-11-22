Carlos Alcaraz se consagró campeón del ATP Finals 2026 por primera vez, luego de derrotar al alemán Alexander Zverev en la final del torneo que reúne a los ocho mejores tenistas de la temporada y que se disputó en Turín, Italia. El español se impuso por 6-2 y 7-6, en un encuentro que duró poco más de dos horas y que le permitió cerrar el calendario competitivo con una de las conquistas más importantes de su trayectoria.

La consagración representó un nuevo hito para el tenista murciano, que tenía pendiente este trofeo dentro de su colección. Después de haber alcanzado la definición en 2025 y perder frente al italiano Jannik Sinner, esta vez consiguió completar el recorrido hasta el título y quedarse con el campeonato en uno de los escenarios más importantes del circuito internacional.

El triunfo ante Zverev tuvo un desarrollo que mostró dos momentos diferentes. Durante el primer set, Alcaraz consiguió imponer condiciones y establecer una diferencia clara en el marcador. En el segundo parcial, en cambio, el alemán reaccionó, elevó su nivel y estuvo cerca de forzar una definición diferente durante el tie-break.

Sin embargo, el español recuperó la solidez de su tenis en el momento decisivo y consiguió cerrar el encuentro en dos sets, asegurándose el trofeo después de una final exigente.

La victoria también tuvo un significado especial por tratarse de una competencia que reúne exclusivamente a los ocho mejores jugadores del año. Alcaraz llegó a Turín con el objetivo de conseguir un título que todavía no había podido levantar y terminó la semana con una actuación que le permitió alcanzar esa meta.

Una final exigente y una reacción decisiva en el tie-break

El resultado de 6-2 y 7-6 reflejó la capacidad de Alcaraz para sostener su rendimiento frente a un rival de jerarquía, especialmente cuando el desarrollo del segundo set presentó mayores dificultades.

El primer parcial mostró una clara superioridad del español, que consiguió quebrar la resistencia de Zverev y se adelantó con un contundente 6-2. La diferencia le permitió quedar en una posición favorable para resolver la final, aunque el alemán todavía tenía posibilidades de modificar el desarrollo del encuentro.

En el segundo set, Zverev encontró respuestas y llevó la definición hasta el tie-break. El jugador alemán, que actualmente se ubica como número uno del mundo, reaccionó en ese tramo y estuvo cerca de quedarse con el parcial para extender el partido.

No obstante, Alcaraz logró recuperar la consistencia de su juego y terminó imponiéndose en el desempate. De esa manera, evitó que la final llegara a un tercer set y pudo celebrar su primera conquista en el ATP Finals.

Una vez terminado el encuentro, el español expresó su satisfacción en declaraciones a las cámaras de ESPN, donde destacó el trabajo realizado durante toda la semana y las dificultades que atravesó junto a su equipo.

"Fue una semana increíble y terminé de la mejor manera. Estoy orgulloso de todo lo que hicimos esta semana, atravesamos momentos difíciles con mi equipo. Jugué un gran tenis y poder levantar este trofeo significa todo para mí", manifestó el flamante campeón.

Sus palabras reflejaron la importancia que tuvo la conquista, no solamente por el valor deportivo del título, sino también por el recorrido realizado durante el torneo.

El camino de Alcaraz hacia la final: una batalla ante Ben Shelton

El primer tenista en conseguir su lugar en la definición fue Carlos Alcaraz, quien debió superar una exigente semifinal frente al estadounidense Ben Shelton.

El encuentro representó una prueba importante para el español, que comenzó en desventaja después de perder el primer set por 6-3. Shelton consiguió imponerse en ese parcial y obligó al murciano a reaccionar para mantener sus aspiraciones de llegar a la final. Alcaraz respondió en el segundo set con un rendimiento más sólido y logró igualar el marcador al imponerse también por 6-3. La definición quedó entonces para el tercer parcial, que terminó resolviéndose mediante un tie-break.

En ese desempate, el español mostró una marcada superioridad y se impuso por 7-1, asegurando su clasificación después de una batalla que duró una hora y 59 minutos.

El triunfo tuvo un valor especial porque le permitió al murciano llegar a la definición después de haber superado invicto la fase de grupos. De esa manera, completó una campaña que lo encontró como uno de los principales protagonistas del torneo y que finalmente terminó con la conquista del campeonato.

Zverev también llegó invicto a semifinales y eliminó a Medvedev

Del otro lado del cuadro, Alexander Zverev consiguió su clasificación a la final después de superar al ruso Daniil Medvedev en una semifinal en la que mostró una actuación muy sólida.

El alemán se impuso por 7-6 (0) y 6-4, en un encuentro que logró controlar a partir de su rendimiento en los momentos decisivos. Durante el primer set, Zverev llevó la definición al tie-break y allí consiguió una ventaja contundente: ganó el desempate sin ceder ningún punto, con un resultado de 7-0. Esa diferencia le permitió adelantarse en el marcador y afrontar el segundo parcial con una posición favorable.

En el siguiente set, mantuvo la consistencia necesaria para conseguir la ventaja definitiva y cerrar el partido por 6-4, asegurándose un lugar en la final frente a Alcaraz.

Al igual que el español, Zverev había logrado superar invicto sus tres compromisos de la primera etapa. Su recorrido incluyó la clasificación a semifinales y posteriormente la victoria ante Medvedev, aunque no pudo completar su participación con una nueva consagración.

Zverev se quedó sin su tercera corona en el ATP Finals

La derrota también significó que Alexander Zverev no pudiera alcanzar su tercera consagración en el ATP Finals.

El alemán ya había conquistado el campeonato en 2018 y 2021, dos ediciones que le permitieron incorporar este torneo a su historial de títulos. En Turín tenía la posibilidad de sumar una nueva corona, pero terminó encontrándose con un Alcaraz que logró imponerse en los momentos determinantes.

Pese a haber alcanzado la final después de una campaña invicta en la fase de grupos y una sólida semifinal frente a Medvedev, Zverev no consiguió superar al español en la definición.

De esta manera, el alemán quedó sin la posibilidad de repetir los éxitos de 2018 y 2021, mientras que Alcaraz logró incorporar por primera vez el ATP Finals a su palmarés.