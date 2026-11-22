River consiguió una victoria importante ante Lanús en el estadio Monumental y avanzó a los cuartos de final del Torneo Clausura 2026. El equipo de Leonardo Ponzio se impuso por 3-1, con una destacada actuación de Thiago Almada, autor de dos goles.

El encuentro era decisivo para el Millonario, que afrontaba el certamen como su última oportunidad de conseguir un título en la temporada y mantener sus aspiraciones de clasificarse a la Copa Libertadores 2027. Del otro lado, Lanús buscaba dar el golpe y continuar en carrera.

La primera situación clara llegó antes de los diez minutos. Marcos Acuña ejecutó un tiro libre y envió un centro al segundo palo, donde Giovanni González bajó la pelota de cabeza. Nicolás Otamendi apareció en el área, pero no logró conectar con precisión y desperdició una buena oportunidad.

Poco después, River encontró la ventaja desde los doce pasos. Izquierdoz cometió una infracción sobre Otamendi dentro del área y el árbitro sancionó penal. Thiago Almada se hizo cargo de la ejecución, convirtió y puso el 1-0 antes del primer cuarto de hora.

Lanús reaccionó y llegó al empate

El Granate no tardó en responder. Cerca de la media hora, Peña Biafore anticipó un pase en una zona peligrosa y habilitó a Allan Wlk, quien tuvo una oportunidad para igualar, pero se encontró con una buena intervención de Santiago Beltrán.

La insistencia visitante tuvo recompensa apenas dos minutos después. Ramiro Carrera apareció para marcar el 1-1 y devolverle la paridad al encuentro. Con ese resultado, ambos equipos se fueron al descanso.

Almada volvió a marcar y River selló el triunfo

En el tramo final, cuando River necesitaba recuperar la ventaja, Thiago Almada ejecutó un tiro libre que dio en el ángulo. El rebote fue aprovechado por Tobias Andrada, quien convirtió el 2-1 a veinte minutos del cierre.

Lanús intentó reaccionar, pero el Millonario terminó de asegurar la victoria en el último minuto. Almada encabezó una contra y definió para establecer el 3-1 definitivo.

Con el doblete de Almada y una actuación decisiva en el Monumental, River consiguió el pasaje a los cuartos de final y continúa en carrera por el título del Clausura y la clasificación a la Copa Libertadores 2027.