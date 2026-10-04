Agustín Tapia y Arturo Coello vuelven a una final y van por otro título en Rotterdam

El catamarqueño Agustín Tapia y el vallisoletano Arturo Coello, actuales líderes del ranking mundial, alcanzaron una nueva final en el circuito Premier Padel después de imponerse en las semifinales del Rotterdam Premier Padel P2 ante la pareja integrada por el español Jero González y el brasileño Lucas Campagnolo.

El triunfo llegó después de un encuentro que tuvo diferentes momentos y que terminó resolviéndose en tres sets. La dupla número uno del ranking comenzó con firmeza y logró quedarse con el primer parcial por 6-1. Sin embargo, González y Campagnolo reaccionaron en el segundo set, consiguieron descontar y se impusieron por 6-3, llevando la definición al tercer capítulo.

En el set decisivo, Tapia y Coello recuperaron la solidez mostrada al comienzo del partido y volvieron a establecer diferencias. Con un nuevo 6-1, cerraron el encuentro y aseguraron su lugar en la instancia decisiva del certamen neerlandés.

El resultado les permitió alcanzar una nueva definición en una temporada en la que continúan ocupando el primer lugar del ranking mundial. Con esta clasificación, el binomio integrado por el argentino y el español disputará su decimoquinta final de la temporada.

Un nuevo desafío para los número uno

La final tendrá además un significado especial para Tapia y Coello, ya que llegan a Rotterdam con el objetivo de revalidar el título obtenido en la edición anterior. Los número uno vienen, además, de revalidar el título en París, por lo que buscarán repetir esa actuación en Rotterdam y volver a quedarse con el certamen que ya conquistaron en la edición pasada.

El camino hacia la definición volvió a confirmar la presencia de Tapia y Coello entre los protagonistas de las instancias decisivas. Después de superar la semifinal ante González y Campagnolo, ahora tendrán por delante una pareja que llega a la final luego de una actuación contundente y que disputará por primera vez una definición conjunta en el circuito Premier Padel.

Stupaczuk y Sanz, ante su primera final como pareja

En el otro lado de la definición estarán el chaqueño Franco Stupaczuk y el navarro Jon Sanz, quienes consiguieron acceder por primera vez a una final como pareja en el circuito Premier Padel. Stupaczuk y Sanz llegaron a esta instancia después de superar en semifinales a Mike Yanguas y Coki Nieto por 6-0 y 6-4. La victoria les permitió cerrar la jornada del sábado con el pasaje asegurado a una final inédita para ambos como dupla.

El recorrido de la pareja hispano-argentina había tomado impulso previamente con una victoria de peso en los cuartos de final. Este pasado viernes, Stupaczuk y Sanz habían eliminado a Ale Galán y Fede Chingotto, resultado que les permitió avanzar a la siguiente instancia con la confianza en aumento.

Ya en semifinales, el desafío fue ante Yanguas y Nieto, dos jugadores que habían sido sus rivales y que llegaban al encuentro como sus 'ex'. El comienzo del partido fue ampliamente favorable para Stupaczuk y Sanz, que arrollaron a sus adversarios en la primera manga y la cerraron con un contundente 6-0.

Un segundo set con mayor resistencia

El desarrollo cambió en el segundo parcial. Coki Nieto y Mike Yanguas plantaron batalla y consiguieron ofrecer una mayor resistencia frente a una pareja que ya había tomado una ventaja importante en el partido.

Sin embargo, la reacción no alcanzó para modificar el rumbo de la semifinal. Stupaczuk y Sanz mantuvieron el control necesario para cerrar el segundo set por 6-4 y, de esa manera, aseguraron su presencia en la final.

El marcador final de la semifinal quedó establecido en 6-0 y 6-4, resultado que confirmó el avance de Stupaczuk y Sanz a una definición que tendrá un carácter inédito debido a que será la primera vez que ambos disputen una final juntos en el circuito Premier Padel.

Una final inédita en Rotterdam

El escenario para la definición ya está establecido. Por un lado estarán Agustín Tapia y Arturo Coello, la pareja número uno del ranking mundial, que buscará sumar un nuevo título y repetir el éxito conseguido en la edición anterior de Rotterdam. Por el otro, Franco Stupaczuk y Jon Sanz afrontarán su primera final como pareja después de un recorrido que incluyó la eliminación de Galán y Chingotto en cuartos de final y el triunfo ante Yanguas y Nieto en semifinales.

La definición se disputará este domingo en la Pista Central del complejo neerlandés, correspondiente al segundo turno de la jornada y no antes de las 12:30, hora de Argentina, después de la final del cuadro femenino.