Gimnasia La Plata se impuso en un duelo memorable y cargado de emotividad en los octavos de final del Torneo Clausura 2026, en el que le ganó a Newell's por 4-2, en el alargue.

En un partido que se disputó en el estadio Juan Carmelo Zerillo, el local ganó con los tantos de Ignacio Fernández, en 18 minutos del primer tiempo, Ignacio Miramón, en 27 del complemento, Franco Escobar en contra, a los ocho del primer tiempo suplementario, y Matías Melluso, en el séptimo minuto del segundo tiempo extra.

Para la "Lepra" había logrado igualar parcialmente en dos ocasiones con los penales de Walter Mazzantti, a los nueve y 34 del segundo tiempo.

La clasificación deposita a Gimnasia en los cuartos de final del Clausura, esperando por el ganador entre Boca e Independiente Rivadavia y con la ilusión más viva que nunca de ganar su primera liga en el profesionalismo.

El "Lobo" deberá esperar hasta la noche de este miércoles para saber si su próximo encuentro será en su casa, ya que un triunfo del elenco mendocino le permitiría volver a jugar en el "Bosque" platense, mientras que una victoria del elenco de Rodolfo Arruabarrena mudaría la disputa a la Bombonera.

La primera llegada del partido fue de la visita, a los tres minutos de la primera parte, con un centro desde la izquierda que habilitó el cabezazo alto de Matías Coccaro, que el arquero Harlen Castillo pudo despejar.

El primer gol de la tarde platense llegó a los 18 minutos, a partir de un recurso excepcional de Lucas Janson, que le dio vida a un centro impreciso al tirar un taco aéreo que devolvió la pelota al área, para que "Nacho" Fernández la reciba y defina al gol de primera, con la zurda.

Newell's volvió a llegar a los 35 minutos de la primera parte, con un córner al área chica que habilitó el cabezazo de Coccaro, apenas desviado por encima del travesaño.

En 44 minutos, una pelota al borde del área le quedó a Jerónimo Russo, que definió de primera pero le entregó la pelota en las manos a Castillo.

A los nueve minutos, una buena pelota filtrada dejó mano a mano a Santiago Solari, quien fue derribado dentro del área por el arquero Harlen Castillo luego de su definición. Del penal se hizo cargo Mazzantti, que marcó la igualdad con un disparo bajo.

Cuatro minutos más tarde, una buena jugada preparada en un tiro libre terminó en un centro al ras del suelo para que Lucas Carrizo defina de primera, con un tiro que tenía buen destino pero fue bloqueado por la defensa rival.

A los 18 minutos, un córner al borde del área chica habilitó la llegada del defensor Alexis Steimbach, que cabeceó incómodo y erró su disparo por el primer palo.

Dos minutos más tarde, "Nacho" levantó una pelota al primer palo para que cabecee Agustín Auzmendi, quien generó una gran tapada del arquero Josué Reinatti, sobre su poste derecho y a media altura.

En 27 minutos, Ignacio Miramón recuperó una pelota alta ante un rival desacomodado y avanzó por derecha a toda velocidad, eludiendo la barrida de Lucas Carrizo, para luego sacar un derechazo violento al primer palo, que Reinatti no esperaba y no pudo contener.

A los 34 minutos y tras un nuevo penal, esta vez sancionado tras una infracción de German Conti, Walter Mazzantti volvió a cruzar el derechazo pero le apuntó al ángulo, por donde coló la pelota para llegar a su doblete.

En el sexto minuto del primer tiempo del alargue, por una reiteración de infracciones, el defensor Jerónimo Russo vio la tarjeta roja por doble amarilla.

Dos minutos más tarde y a través de ese mismo tiro libre, "Nacho" Fernández levantó una pelota al primer palo, que se desvió en la cabeza del defensor Franco Escobar, que terminó dejando fuera de acción a Reinatti y la peinó contra su propio arco.

En 13 minutos del primer tiempo suplementario, un pelotazo del defensor Martín Ortega contra Ignacio Fernández, luego de un pitazo del árbitro, le hizo ganar la segunda amarilla y dejar a su equipo con nueve futbolistas.

La última del primer tiempo extra fue del "Lobo", en el tercer minuto de adición, con un derechazo de primera de Agustín Auzmendi, que se fue apenas ancho por el segundo palo.

Cuando iban siete minutos del segundo tiempo extra, el lateral Matías Melluso pudo llevarse por delante una pelota suelta sobre el costado izquierdo, para luego eludir a Franco Escobar perfilándose de diestro y sacar un disparo bajo con efecto, que cerró la noche.