Fray Mamerto Esquiú vivió el sábado por la noche una nueva edición del Fray Corre Night, una competencia que reunió a más de 500 participantes y volvió a posicionarse entre los eventos deportivos más convocantes del calendario municipal. Las calles del departamento se convirtieron en escenario de una jornada marcada por el deporte, el entusiasmo y la participación de atletas provenientes de distintos puntos de Catamarca y de provincias vecinas.

La convocatoria reflejó el crecimiento sostenido de esta propuesta, que año tras año incorpora nuevos participantes y amplía su alcance más allá de los límites departamentales. Corredores experimentados, aficionados y familias formaron parte de una actividad que combinó distintas modalidades y permitió que personas con diferentes niveles de preparación pudieran sumarse a la iniciativa.

El punto de partida de la competencia fue la plaza de San José, desde donde se desarrollaron los recorridos previstos para esta edición. La organización propuso tres alternativas: una caminata familiar de 3 kilómetros y dos distancias competitivas de 5 y 10 kilómetros.

La diversidad de modalidades permitió que la jornada no estuviera destinada exclusivamente a quienes practican atletismo de manera competitiva. También abrió un espacio para la participación recreativa y familiar, con una propuesta que convocó a vecinos y deportistas de diferentes edades.

Tres modalidades para una noche de participación deportiva

El Fray Corre Night organizó su actividad en tres distancias, con características que permitieron ampliar la convocatoria y ofrecer distintas opciones para los participantes.

La propuesta incluyó:

3 kilómetros: caminata familiar, destinada a quienes eligieron participar de manera recreativa.

5 kilómetros: competencia para las categorías femenina y masculina.

10 kilómetros: distancia competitiva que reunió a corredores de distintas procedencias.

La realización de estas modalidades permitió que la actividad reuniera tanto a atletas con experiencia como a aficionados y grupos familiares. La combinación de competencia y participación recreativa fue uno de los componentes centrales de una jornada que convocó a más de 500 personas.

La presencia de corredores de distintos puntos de Catamarca y de las provincias de La Rioja, Tucumán y Santiago del Estero le dio además una dimensión regional al encuentro. La llegada de participantes de esos lugares consolidó al Fray Corre Night como una propuesta que trasciende los límites de Fray Mamerto Esquiú y convoca a deportistas de diferentes localidades.

Como broche de oro, el evento contó con la presencia del corredor argentino de trail running Joaquín Narváez, cuya participación se sumó a los atractivos de esta edición.

Fray Corre Night Kids

Uno de los momentos especiales de la jornada fue la realización del Fray Corre Night Kids, una actividad que reunió a numerosos niños y niñas y les brindó un espacio propio dentro del encuentro deportivo.

La propuesta permitió que los más pequeños también fueran protagonistas de la fiesta, incorporándose a una jornada que tuvo a la actividad física como eje y que convocó a participantes de diferentes edades. La presencia de esta instancia infantil amplió el carácter familiar del evento y acompañó el desarrollo de las modalidades destinadas a los adultos. De esta manera, la competencia no quedó limitada a las pruebas de 5 y 10 kilómetros, sino que incorporó también una actividad especialmente pensada para los niños y niñas.

El Fray Corre Night Kids fue uno de los momentos destacados de la programación y contribuyó a que la convocatoria tuviera un perfil amplio, con participación de deportistas, aficionados y familias.

Premios en efectivo, trofeos y medallas para los participantes

La premiación contempló diferentes reconocimientos para quienes formaron parte de las competencias. Se entregaron premios en efectivo para las clasificaciones generales masculinas y femeninas, trofeos para los podios y medallas finisher para todos los participantes.

La entrega de medallas alcanzó a quienes completaron los recorridos, mientras que los trofeos y los premios en efectivo reconocieron a los atletas que ocuparon los primeros puestos de las clasificaciones generales de las distancias competitivas.

Los resultados fueron los siguientes:

10 kilómetros femenino

Johana Antonella Narváez.

Julia Quiroga.

Mirian del Valle Vega.

10 kilómetros masculino

Nicolás Espinoza.

Joaquín Narváez.

Angelo Leonel Cejas.

5 kilómetros femenino

Mariana Muñoz.

Alejandra Soledad Canata.

Rocío Abigail Reales.

5 kilómetros masculino

Lucas Leonardo Castro Rasgido.

Julián Vázquez Ríos.

Marcelo Maximiliano Bazán.

La premiación permitió reconocer a los atletas destacados de las dos distancias competitivas, tanto en las categorías femeninas como masculinas. Al mismo tiempo, las medallas finisher entregadas a todos los participantes representaron un reconocimiento al esfuerzo de quienes se sumaron a la jornada.

Benavidez y Ferreyra acompañaron la competencia

La actividad contó con la presencia de la intendenta Alejandra Benavidez y del senador Guillermo Ferreyra, quienes acompañaron el desarrollo de la competencia y participaron de la entrega de premios a los atletas destacados.

Durante la jornada, la jefa comunal destacó el crecimiento sostenido del Fray Corre Night y señaló que la propuesta consigue convocar cada año a un mayor número de competidores y amantes del deporte.

Benavidez también puso en valor el trabajo de organización realizado por el municipio. En esta edición, según se informó, se incorporaron más servicios, atenciones y obsequios destinados a los participantes, con el objetivo de ofrecerles una mejor experiencia durante su permanencia en la Capital del Deporte.

La organización priorizó el bienestar y la comodidad de los corredores y demás participantes, mediante la incorporación de esas prestaciones. El planteo de la intendenta vinculó el crecimiento de la convocatoria con el esfuerzo municipal por mejorar las condiciones en las que se desarrollan los eventos deportivos.

La presencia de las autoridades también acompañó el momento de reconocimiento a quienes alcanzaron los primeros puestos de las clasificaciones generales, en una jornada que reunió a deportistas locales y visitantes.