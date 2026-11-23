Escandaloso final en uno de los partidos de la fase de grupos del Mundial de Talla Baja, donde los jugadores de las selecciones de Marruecos y Colombia terminaron a las piñas y la policía tuvo que intervenir.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el detonante de la pelea fue que, tras el pitazo final del árbitro del encuentro, que terminó igualado 1-1, el conjunto sudamericano les habría festejado el punto "en la cara de varios jugadores rivales", quienes se lo tomaron como "una falta de respeto", lo que hizo que la discusión se saliera de control.

El Mundial de Talla Baja se está disputando por segunda vez en la historia del deporte. Tras la primera edición en Buenos Aires, que dejó a Argentina como la vigente campeona desde 2023, esta vez se organiza en Rabat, Marruecos. El torneo comenzó el 20 de noviembre y culminará el 30 de este mismo mes.

En dicha competencia, la selección anfitriona se enfrentó a Colombia en un partido que definió el primer lugar del grupo A, ya que ambos llegaban con el mismo puntaje. Tras un duro partido que quedó igualado 1-1, el encuentro terminó con la desilusionante imagen antideportiva en la que hubo intervención policial para tratar de frenar la batalla campal que se había armado entre los jugadores de ambos planteles.

Por su parte, la Selección argentina, que llegó como vigente campeona, se encuentra dando cátedra al estar clasificada a los cuartos de final tras ganar sus dos primeros partidos en el Grupo C, con un 5-0 ante Jordania y un 3-1 a Irak. La figura del equipo, Martín Antúnez, lleva 5 goles en la competencia.

El plantel del conjunto nacional, antes de debutar, había lanzado una colecta para costear los pasajes y recibió el aporte decisivo del defensor argentino Marcos Senesi para viajar con la delegación completa.