El tenista catamarqueño Manu La Serna jugará oficialmente la clasificación del Abierto de Australia 2027, una noticia que representa un momento histórico para el deporte de Catamarca. La confirmación llegó este lunes a última hora, cuando el jugador recibió un correo electrónico que dio inicio al trámite de visado requerido para ingresar a Australia.

Con ese procedimiento, impulsado por la organización del torneo, quedó confirmada su participación en la etapa de qualy del primer Grand Slam del año próximo, que se disputará en la ciudad de Melbourne. De esta manera, el deportista local, de 22 años, tendrá la posibilidad de competir por primera vez en la instancia clasificatoria de un major del circuito profesional.

El acontecimiento adquiere una dimensión especial para la provincia porque, de acuerdo con la información difundida, será la primera vez que un tenista catamarqueño participe en un Grand Slam de profesionales. La presencia de La Serna en Australia constituye así un paso inédito para el tenis local y la culminación de una temporada marcada por resultados destacados.

El jugador recibió la noticia mientras se encontraba en Brasil y se mostró emocionado por la confirmación. También expresó su agradecimiento a todas las personas que colaboran de manera permanente con su carrera, un reconocimiento que, según suele remarcar, forma parte del acompañamiento que recibe durante su desarrollo deportivo.

Una temporada de excelencia y dos títulos Challenger

La clasificación para disputar la qualy del Abierto de Australia llega después de un año de importantes logros para el tenista catamarqueño. Entre sus principales resultados se destacan dos títulos Challenger, obtenidos en Córdoba y Villa María, conquistas que contribuyeron a consolidar su posición en el circuito y a abrirle la posibilidad de llegar al primer major de su carrera.

La temporada representa, en ese sentido, una etapa de crecimiento deportivo que ahora tendrá continuidad en uno de los escenarios más relevantes del tenis internacional. Los triunfos conseguidos en el Challenger Tour fueron parte del recorrido que permitió al jugador alcanzar este objetivo y recibir la confirmación para competir en la clasificación del torneo australiano.

La Serna ocupa actualmente el puesto 207 del ranking mundial ATP, una ubicación que refleja su presencia en el competitivo circuito profesional. Desde esa posición afrontará el desafío de intentar avanzar en una competencia que reúne condiciones particulares y que exige una preparación específica por las características del torneo y del lugar donde se desarrolla.

De los Grand Slam juveniles al desafío profesional en Australia

La participación en Melbourne también se vincula con los antecedentes internacionales que La Serna ya registra en su etapa formativa. En 2022, el tenista disputó los torneos juveniles de Roland Garros, Wimbledon y el US Open, tres competencias de relevancia dentro del calendario internacional.

Ahora, el desafío será diferente: buscará escalar en una de las competencias más complejas del tenis mundial, pero esta vez dentro del ámbito profesional. La qualy del Abierto de Australia será su primera experiencia en un Grand Slam de profesionales, luego de haber participado en los principales escenarios juveniles durante 2022.

El torneo presenta distintos factores que el jugador deberá afrontar. Entre ellos, la ubicación geográfica de Australia y la distancia que implica el viaje, las condiciones climáticas y la superficie sobre la que se disputa la competencia.

A esos aspectos se suma una característica técnica señalada en la información sobre el desafío: la superficie del Abierto de Australia resulta extraña dentro del circuito Challenger ATP. Por ese motivo, la participación en Melbourne implicará adaptarse a condiciones diferentes de las que habitualmente encuentra durante sus presentaciones en ese circuito.

Antes de Australia, el debut en el Challenger 75 de Floripa

Mientras se conocía la confirmación para el primer Grand Slam de 2027, La Serna continúa con su calendario de competencia. Este martes debutará en el Challenger 75 de Floripa, en Brasil, donde enfrentará a un jugador surgido de la clasificación.

La presentación en el certamen brasileño se produce en medio de la emoción por la noticia recibida y mantiene al tenista enfocado en sus compromisos inmediatos dentro del circuito. El debut ante un rival proveniente de la qualy será su próximo desafío competitivo, mientras la confirmación para Australia abre una perspectiva importante para la continuidad de su temporada.

La participación en Floripa se suma al recorrido que viene desarrollando el jugador y que tuvo como puntos destacados los títulos Challenger obtenidos en Córdoba y Villa María. Esos resultados fueron parte de una campaña que ahora tendrá como uno de sus principales objetivos la clasificación para el Abierto de Australia.