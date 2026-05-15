Bombazo en Boca: una figura sería vendida a Europa en el mercado de pases de junio

La dirigencia de Boca Juniors tomó una determinación drástica respecto al futuro de Exequiel "Changuito" Zeballos, una de las figuras más queridas por la hinchada. Ante la cercanía del vencimiento de su contrato y la ausencia de un acuerdo para su renovación, el club decidió poner al delantero en el mercado de pases con el objetivo de concretar una venta en el corto plazo.

El contrato de Zeballos con la institución de la Ribera vence en diciembre de 2026, lo que coloca al club en una situación de vulnerabilidad legal. Según la normativa de la FIFA, a partir de junio de este año, el jugador podrá negociar con cualquier otro equipo para incorporarse como agente libre, lo que implicaría que Boca perdería la oportunidad de recibir una compensación económica por su transferencia.

Para evitar esta situación, el Consejo de Fútbol, encabezado por Juan Román Riquelme, decidió buscar una salida económica que permita al club obtener rédito antes de que se abra la ventana de negociación directa.

Un talento marcado por las lesiones

Exequiel Zeballos irrumpió en la primera división como una de las promesas más brillantes surgidas de las categorías formativas de Boca. Sin embargo, su carrera se ha visto condicionada por la mala fortuna física.

Ha sufrido fracturas y rupturas de ligamentos .

. Estas lesiones le impidieron tener continuidad como titular indiscutido, a pesar de su capacidad para desequilibrar en el uno contra uno.

Aun con estas limitaciones, el extremo de 24 años sigue siendo un jugador con un perfil atractivo en el mercado internacional, especialmente en ligas como la de Brasil, México o la MLS, donde su edad y potencial son altamente valorados.

Debut y proyección histórica

Zeballos debutó en la primera de Boca el 29 de noviembre de 2020, en una victoria 2-0 contra Newell's Old Boys en la Bombonera, bajo la dirección técnica de Miguel Ángel Russo. Con apenas 18 años, ingresó en los últimos minutos y mostró de inmediato su velocidad y descaro para encarar por las bandas, cualidades que lo hicieron popular entre los hinchas y prometedor para el club.

A lo largo de su trayectoria, Zeballos se consolidó como representante del potencial de reventa y símbolo del fútbol potrero, elementos que lo distinguen dentro del actual plantel. La decisión de venderlo ahora no solo responde a un cálculo económico, sino también a un cambio de era en la gestión de los juveniles, donde la continuidad deportiva comienza a ceder terreno ante la planificación financiera y la gestión estratégica de activos.

Implicancias deportivas y de mercado

La salida de Zeballos marcaría el fin de una etapa para los juveniles que surgieron de la reserva y despertaron ilusión entre los socios. Esto obligará a Boca a buscar alternativas en ataque para la segunda mitad del año, con un horizonte que incluye la incorporación de refuerzos o la promoción de nuevos talentos desde las divisiones inferiores.

El club espera que en las próximas semanas lleguen ofertas , tanto del mercado local como del extranjero .

, tanto del como del . La venta anticipada busca asegurar rédito económico antes de que el jugador pueda negociar su salida libremente en junio.

antes de que el jugador pueda negociar su salida libremente en junio. La medida evidencia una estrategia más pragmática que privilegia la planificación económica sobre la mera permanencia de figuras juveniles.

En síntesis, la decisión de Boca de poner a Exequiel Zeballos en el mercado no solo refleja un ajuste táctico y financiero, sino también un cambio cultural en la gestión de los jóvenes talentos. La figura del "Changuito" seguirá siendo recordada por su capacidad de desequilibrio y por representar la identidad del potrero en un club que comienza a mirar sus activos con una visión más corporativa y estratégica.