Alarma en Boca: una de las figuras se lesionó y no estaría ante Universidad Católica

El delantero uruguayo de Boca, Miguel Merentiel, atraviesa un momento de incertidumbre física que preocupa al cuerpo técnico de cara a un compromiso determinante frente a la Universidad Católica de Chile, donde el conjunto "Xeneize" definirá su futuro en la Copa Libertadores.

El futbolista de 30 años no participó del entrenamiento de este viernes, una ausencia que fue interpretada como una medida de precaución inmediata. Sin embargo, el motivo de fondo es más delicado: una lesión en el sóleo de una de sus piernas, que lo mantiene en duda para el trascendental encuentro internacional.

La situación abre un escenario de preocupación deportiva para Boca, que podría perder a una de sus piezas más influyentes en el frente de ataque en un momento decisivo de la temporada.

Diagnóstico médico y carrera contrarreloj

De acuerdo con la información del cuerpo médico del club, el cuadro de Merentiel no se limita a una simple molestia. Los especialistas detectaron una pequeña ruptura muscular en el sóleo, lo que obliga a iniciar un proceso de recuperación inmediato y ajustado al tiempo disponible.

El objetivo es claro, aunque complejo: intentar que el delantero pueda estar disponible, al menos, en el banco de suplentes el próximo jueves en el estadio La Bombonera.

Los puntos centrales del parte médico y la situación actual son:

Lesión en el sóleo de una de sus piernas

de una de sus piernas Pequeña ruptura muscular confirmada por el cuerpo médico

confirmada por el cuerpo médico Ausencia del entrenamiento del viernes por precaución

Inicio de una recuperación contrarreloj

Posibilidad de llegar únicamente al banco de suplentes en La Bombonera

A pesar de este diagnóstico, el propio jugador, oriundo de la ciudad uruguaya de Paysandú, mantiene una postura de compromiso absoluto con el equipo y estaría dispuesto a arriesgar su físico si el cuerpo técnico lo considera necesario en un encuentro de tal magnitud.

El dilema deportivo de Claudio Úbeda

La posible ausencia de Merentiel representa un problema de peso para el entrenador Claudio Úbeda, quien perdería a una pieza considerada indispensable dentro del armado ofensivo del equipo.

El delantero uruguayo ha tenido un semestre de alto impacto en el rendimiento ofensivo del conjunto boquense, con números que lo posicionan como una referencia en el ataque:

6 goles convertidos en el semestre

convertidos en el semestre 2 asistencias registradas

Estas estadísticas refuerzan la importancia de su rol dentro del esquema, no solo como definidor sino también como generador de juego ofensivo.

Ante este panorama, la incertidumbre obliga al cuerpo técnico a evaluar alternativas inmediatas para reorganizar el ataque de cara al partido decisivo frente al conjunto chileno.

Zeballos aparece como principal alternativa en el ataque

En caso de que la evolución física de Merentiel no sea suficiente para garantizar su participación, todo indica que el entrenador Claudio Úbeda se inclinaría por Exequiel Zeballos como su reemplazante natural.

El plan táctico proyectado contempla que Zeballos ingrese para acompañar a Milton Giménez en la delantera, conformando así una dupla ofensiva renovada ante la posible baja del atacante uruguayo.

Este movimiento implicaría una modificación directa en la estructura ofensiva del equipo, obligando a reorganizar automatismos y sociedades que venían consolidándose con la presencia de Merentiel.