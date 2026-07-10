La AFA denunció un hackeo tras la difusión de correos sobre el arbitraje frente a Egipto

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) informó que fue víctima de un ciberataque luego de que comenzaran a circular correos electrónicos que cuestionaban el arbitraje del francés François Letexier durante el encuentro de octavos de final del Mundial 2026, en el que la Selección argentina eliminó a Egipto.

El episodio se produjo después del triunfo argentino y coincidió con la continuidad de los reclamos realizados por integrantes de la delegación egipcia respecto de la actuación del árbitro durante ese compromiso. Uno de los mensajes, enviado desde una cuenta vinculada a AFA Medios a un grupo de periodistas, contenía la frase: "Argentina no ganó. La victoria fue arrebatada por decisiones arbitrales corruptas".

A partir de la difusión de ese contenido, la entidad aclaró que el correo no había sido emitido oficialmente y que el hecho obedecía a un acceso no autorizado a una cuenta institucional.

Los mensajes enviados a periodistas acreditados

Diversos periodistas acreditados aseguraron haber recibido el correo electrónico que circuló luego del partido. Además de cuestionar el arbitraje, el texto incluía elogios hacia la selección de Egipto, a la que calificaba por su "absoluto honor, pasión y dominio táctico".

El mensaje también advertía: "si no hay justicia en la cancha, no esperen paz en sus redes". Entre los contenidos difundidos, el correo sostenía además que Egipto había sido perjudicado por el arbitraje "por apoyar a Palestina" y concluía con la consigna: "Los faraones siempre se alzan. No olvidamos. No perdonamos".

La difusión de esos mensajes generó la reacción inmediata de la AFA, que negó cualquier participación institucional en su elaboración o distribución.

La explicación de la Asociación del Fútbol Argentino

Frente a la circulación de los correos electrónicos, fuentes de la AFA explicaron que el envío fue consecuencia de un hackeo. De acuerdo con esa versión, la información correspondiente a la base de datos de la entidad habría sido ofrecida en distintos foros por un grupo de hackers egipcio, que presuntamente logró acceder a información sensible.

Según indicaron esas fuentes, entre los datos comprometidos se encontrarían:

Direcciones de correo electrónico.

Contraseñas.

Direcciones IP.

La entidad informó que detectó el "posible envío" de mensajes desde una cuenta institucional y que comenzó a analizar el alcance del acceso no autorizado.

Asimismo, señaló que trabaja para esclarecer lo ocurrido y adoptar las medidas de seguridad que resulten necesarias.

Coincidencias con declaraciones realizadas tras el partido

La AFA también advirtió que las expresiones incluidas en los correos coinciden con declaraciones públicas formuladas después del encuentro por integrantes del seleccionado egipcio.

Según se informó, varias de las frases reproducidas guardan relación con manifestaciones realizadas por el entrenador Hossam Hassan y por el futbolista Mostafa Ziko, quienes cuestionaron el desempeño del árbitro una vez finalizado el compromiso correspondiente a los octavos de final. Pese a esa coincidencia, la entidad argentina remarcó que el correo electrónico no fue "generado ni autorizado" por el equipo de comunicación de la AFA.

En ese sentido, solicitó expresamente a todos los destinatarios que desestimaran el contenido de los mensajes difundidos.

La investigación continúa

Mientras avanza el análisis interno para determinar cómo se produjo el acceso no autorizado, la Asociación del Fútbol Argentino trabaja para establecer el alcance del incidente y reforzar los mecanismos de seguridad informática.

El comunicado oficial sostiene que el objetivo es esclarecer las circunstancias del hecho y adoptar las medidas necesarias para prevenir situaciones similares.

La investigación se desarrolla luego de que el episodio tomara estado público mediante la recepción de los correos por parte de periodistas acreditados que cubren la actividad de la Selección durante el Mundial.

El foco deportivo ya está puesto en Suiza

En paralelo con la investigación sobre el ciberataque, el seleccionado argentino mantiene la atención concentrada en su próximo compromiso deportivo.

Luego de superar a Egipto en los octavos de final, el equipo dirigido por Lionel Scaloni se prepara para enfrentar a Suiza en los cuartos de final del Mundial 2026. El objetivo del conjunto nacional será avanzar nuevamente entre los cuatro mejores equipos del torneo y alcanzar una segunda semifinal consecutiva.