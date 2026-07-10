Para calentar la previa: el emotivo video que divulgó la AFA con Favaloro como protagonista

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) difundió un emotivo video para conmemorar la agónica victoria de la Selección Argentina sobre Egipto, resultado que le permitió avanzar a los cuartos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

La publicación apareció este jueves en la cuenta oficial de la Selección en las redes sociales y tiene como eje central la figura de René Favaloro, el reconocido médico y cardiocirujano argentino que revolucionó la medicina con el desarrollo del by-pass coronario y falleció en el año 2000.

La producción audiovisual utiliza imágenes de archivo del médico platense y algunas de sus reflexiones, que se alternan con declaraciones del entrenador Lionel Scaloni, escenas del encuentro frente a Egipto y el festejo de los futbolistas tras conseguir una clasificación que parecía imposible cuando el partido ingresaba en su tramo decisivo.

El hilo conductor de toda la edición es el corazón, un símbolo inseparable de la trayectoria de Favaloro y, al mismo tiempo, una referencia directa a la intensidad emocional que generó el encuentro, definido como un verdadero "partido para el infarto".

Una remontada inolvidable en Atlanta

La noche que vivió la Selección Argentina quedó marcada por una de las remontadas más recordadas de este Mundial. El equipo nacional perdía 2-0 frente a Egipto y parecía despedirse de la competencia durante los octavos de final disputados en Atlanta. Sin embargo, en el tramo final del encuentro logró cambiar por completo el desarrollo del partido.

La reacción comenzó con el descuento convertido por Cristian Cuti Romero, continuó con el empate de Lionel Messi y terminó con el tanto decisivo de Enzo Fernández, que estableció el 3-2 definitivo y aseguró la clasificación argentina.

Ese desenlace fue el punto de partida del homenaje elaborado por la AFA, que buscó reflejar tanto el sufrimiento vivido durante el encuentro como la emoción que provocó el resultado final.

El corazón como eje de la producción audiovisual

La pieza difundida por la AFA intercala permanentemente distintos momentos vinculados con la figura de René Favaloro y el partido de la Selección. Mientras se escuchan declaraciones del médico, aparecen imágenes de Lionel Scaloni, secuencias del compromiso frente a Egipto y el desahogo de los jugadores luego del gol convertido por Enzo Fernández en los minutos finales.

La producción construye un paralelismo entre el corazón, protagonista de la obra médica de Favaloro, y las emociones que despertó la clasificación conseguida por el seleccionado argentino. El video también incorpora registros caseros tomados por hinchas en las calles de Buenos Aires, donde la celebración estalló en el instante en que llegó el tercer gol argentino.

Las imágenes muestran abrazos, gritos y una explosión de alegría que se multiplicó lejos del estadio donde se disputó el encuentro, reflejando el impacto que tuvo la remontada entre los simpatizantes.

La repercusión entre los hinchas

La publicación tuvo una rápida repercusión en las redes sociales oficiales de la AFA. Según la información difundida, el video se llenó rápidamente de comentarios y reacciones de los fanáticos argentinos, quienes destacaron tanto la épica del triunfo conseguido por la Selección como el homenaje realizado a René Favaloro.

La combinación entre imágenes históricas del médico, las declaraciones de Scaloni y las escenas del partido construyó un relato centrado en la emoción de una clasificación obtenida después de revertir un marcador adverso de dos goles.

El próximo desafío de la Selección

Después de dejar atrás un encuentro que quedó marcado por la remontada y la clasificación en los instantes finales, la Selección Argentina ya tiene definido su siguiente compromiso dentro del Mundial.

El equipo volverá a jugar el próximo sábado, desde las 22 de Argentina, cuando enfrente a Suiza en Kansas City, por los cuartos de final del torneo.

La victoria frente a Egipto ya ocupa un lugar entre las grandes remontadas de la historia mundialista del seleccionado y representa el paso previo a un nuevo desafío en busca de seguir avanzando en la competencia.

Quién fue René Gerónimo Favaloro

René Gerónimo Favaloro nació en La Plata el 12 de julio de 1923 y es considerado uno de los médicos argentinos más reconocidos de la historia. Tras desempeñarse como médico rural en La Pampa, desarrolló en la Clínica Cleveland, en Estados Unidos, la técnica del by-pass coronario utilizando la vena safena, un procedimiento que revolucionó la cirugía cardiovascular y permitió salvar millones de vidas en todo el mundo.

Posteriormente regresó a la Argentina, donde creó la Fundación Favaloro, institución dedicada a la asistencia, la investigación y la formación médica.

Favaloro falleció el 29 de julio de 2000, a los 77 años, dejando un legado que continúa siendo una referencia para la medicina argentina y mundial. En el homenaje difundido por la AFA, su figura fue elegida como símbolo para acompañar una de las noches más emotivas que vivió la Selección Argentina en el Mundial 2026.