España y Bélgica se enfrentan por un lugar en las semifinales del Mundial 2026

La selección de España afrontará este viernes un compromiso determinante cuando se enfrente a Bélgica por los cuartos de final del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, con el objetivo de asegurar un lugar entre los cuatro mejores equipos del certamen.

El encuentro está programado para las 16 y se disputará en el SoFi Stadium de Los Ángeles. La cobertura en vivo estará a cargo de la Agencia Noticias Argentinas, mientras que la transmisión televisiva podrá seguirse a través de DSports y Paramount+.

Para este compromiso fue designado como árbitro el inglés Michael Oliver, quien tendrá la responsabilidad de impartir justicia en uno de los cruces más atractivos de los cuartos de final.

Las dos selecciones llegan a esta instancia luego de superar con éxito sus respectivos compromisos de eliminación directa, aunque con recorridos muy diferentes a lo largo de la competencia.

España llega como uno de los principales candidatos

El conjunto español, dirigido por Luis de la Fuente, arriba a este compromiso con el respaldo de una campaña sólida que lo posiciona como uno de los principales aspirantes al título mundial.

Los vigentes campeones de Europa tienen en Lamine Yamal a su principal figura y alcanzaron los cuartos de final después de imponerse por 1-0 sobre Portugal en un partido que se resolvió en los instantes finales gracias al agónico gol convertido por Mikel Merino.

Ese triunfo permitió a España mantener una marca destacada dentro del campeonato, ya que es la única selección que no recibió goles en lo que va del Mundial.

A lo largo de su recorrido en el torneo, el conjunto español fue construyendo una campaña caracterizada por la solidez defensiva y la eficacia ofensiva en los momentos decisivos. Su camino hasta los cuartos de final incluye los siguientes resultados:

Empate 0-0 ante Cabo Verde en el debut.

en el debut. Victoria 4-0 frente a Arabia Saudita.

Triunfo 1-0 sobre Uruguay.

Victoria 3-0 ante Austria.

Triunfo 1-0 frente a Portugal en los octavos de final.

Con ese desempeño, España llega invicta a una nueva instancia decisiva del campeonato.

Bélgica construyó un recorrido más complejo

El camino de Bélgica hacia los cuartos de final fue considerablemente más exigente y estuvo marcado por partidos de alta exigencia antes de consolidar su mejor versión. Durante la fase de grupos comenzó con dos empates frente a Egipto e Irán, resultados que no le permitieron marcar diferencias en el inicio del torneo.

Sin embargo, el equipo logró cambiar el rumbo con una contundente victoria por 5-1 sobre Nueva Zelanda, resultado que le permitió encaminar su clasificación hacia las rondas eliminatorias.

Posteriormente afrontó un encuentro muy complicado frente a Senegal, correspondiente a los 16avos de final, donde protagonizó una remontada que marcó uno de los momentos más destacados de su participación. El conjunto belga perdía 2-0 hasta los 41 minutos del segundo tiempo, pero consiguió revertir el desarrollo del partido y terminó imponiéndose durante el tiempo suplementario.

Ese triunfo representó un impulso importante para afrontar la siguiente instancia.

Un golpe de autoridad frente al anfitrión

En los octavos de final, Bélgica volvió a ofrecer una demostración de fortaleza al derrotar con claridad a Estados Unidos por 4-1. El resultado adquirió mayor relevancia porque el conjunto belga no llegaba al encuentro con el cartel de favorito, pero terminó imponiéndose con autoridad para avanzar entre los ocho mejores equipos del Mundial.

La victoria sobre el seleccionado estadounidense consolidó el crecimiento del equipo dentro del torneo y le permitió instalarse en una nueva instancia decisiva, donde ahora buscará superar a uno de los principales candidatos al título.

Dos caminos diferentes hacia un mismo objetivo

El enfrentamiento entre España y Bélgica reúne a dos selecciones que alcanzaron los cuartos de final mediante recorridos muy distintos.

Mientras el conjunto español se destacó por su regularidad, su invicto y la solidez defensiva que le permitió mantener el arco en cero durante toda la competencia, Bélgica debió superar momentos de dificultad antes de consolidarse en las rondas eliminatorias mediante actuaciones de carácter y contundencia.