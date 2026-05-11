Alarma en River: cuatro jugadores terminaron con molestias y son duda para enfrentar a Gimnasia

River Plate terminó su clasificación ante San Lorenzo en una instancia que exigió al máximo a sus futbolistas. El encuentro se extendió hasta los 120 minutos de juego y se resolvió desde el punto penal, un escenario que dejó al plantel con un desgaste físico significativo.

El equipo dirigido por Eduardo Coudet afronta ahora un escenario de evaluación constante, aunque el panorama general es relativamente alentador: pese a las molestias acumuladas, en Núñez consideran que ninguno de los jugadores afectados sufrió lesiones de gravedad.

El contexto es claro: River atraviesa una etapa decisiva del Torneo Apertura, donde cada detalle físico puede inclinar la balanza en una instancia eliminatoria.

Los jugadores bajo observación médica y física

Cuatro nombres concentraron la atención del cuerpo técnico tras el desgaste del último partido. Las situaciones fueron diversas, aunque todas vinculadas a la exigencia acumulada del encuentro:

Fausto Vera : regresaba de un esguince de rodilla y fue sustituido en el segundo tiempo. Posteriormente se lo observó con hielo en la zona afectada, aunque el cuerpo técnico interpreta la situación como una medida preventiva .

: regresaba de un esguince de rodilla y fue sustituido en el segundo tiempo. Posteriormente se lo observó con hielo en la zona afectada, aunque el cuerpo técnico interpreta la situación como una . Marcos Acuña : llegaba con una sobrecarga en el gemelo y terminó solicitando el cambio durante el alargue.

: llegaba con una sobrecarga en el gemelo y terminó solicitando el cambio durante el alargue. Maximiliano Meza : fue reemplazado en el entretiempo por cansancio , en el marco de su reciente retorno tras una larga inactividad.

: fue reemplazado en el entretiempo por , en el marco de su reciente retorno tras una larga inactividad. Aníbal Moreno: cerró el partido con un calambre en el isquiotibial derecho, aunque no representa una lesión que lo marginaría del próximo compromiso.

Cada caso refleja un patrón común: el alto nivel de exigencia física derivado de un partido prolongado, disputado con intensidad y resolución desde los doce pasos.

El plan de Coudet: mantener la base, con evaluación permanente

El entrenador Eduardo Coudet proyecta sostener la estructura principal del equipo de cara al próximo desafío, aunque la decisión final dependerá de la evolución de cada futbolista en las horas previas.

La idea en el cuerpo técnico es clara: no desarmar el equipo base, pero sí administrar cargas y evaluar cuidadosamente a quienes terminaron con molestias.

En ese sentido, el escenario se mantiene abierto hasta último momento, con especial atención en la recuperación de los jugadores que terminaron el encuentro con mayor desgaste.

Preparación en Ezeiza y cuenta regresiva hacia Gimnasia

Tras el exigente compromiso, el plantel de River se entrenó en el predio de Ezeiza con tareas regenerativas para los futbolistas que sumaron más minutos ante San Lorenzo. El objetivo inmediato es reducir el impacto físico acumulado y optimizar la recuperación en un margen de tiempo acotado.

El calendario no ofrece demasiadas concesiones: el próximo compromiso será el miércoles a las 21.30, cuando River reciba a Gimnasia y Esgrima La Plata en el estadio Monumental, por los cuartos de final del Torneo Apertura.

En juego no solo está la continuidad en el torneo, sino también un lugar en las semifinales, lo que eleva la importancia del encuentro y condiciona cualquier decisión respecto a la rotación o preservación de futbolistas.

Un escenario de alta exigencia y decisiones ajustadas

La situación actual de River sintetiza el delicado equilibrio entre rendimiento competitivo y gestión física. Con varios jugadores tocados pero sin lesiones de gravedad confirmadas, el cuerpo técnico deberá administrar con precisión los tiempos de recuperación.

El margen es mínimo y la exigencia máxima. En ese contexto, la evolución de Fausto Vera, Marcos Acuña, Maximiliano Meza y Aníbal Moreno será determinante para definir la alineación que buscará dar un nuevo paso en el Torneo Apertura.

El miércoles, en Núñez, River no solo se jugará una clasificación: también pondrá a prueba la resiliencia de un plantel que viene de una batalla de 120 minutos y que ahora debe responder en tiempo récord.