Alarma en la Selección argentina: Balerdi sufrió un desgarro y podría perderse la fase de grupos del Mundial

La Selección argentina recibió una noticia preocupante en la recta final hacia el Mundial 2026. El defensor Leonardo Balerdi sufrió una lesión muscular durante los entrenamientos en Texas y su participación en la fase inicial del certamen quedó seriamente comprometida.

Los estudios médicos realizados este sábado confirmaron que el zaguero padece un desgarro muscular, una lesión que demandaría aproximadamente tres semanas de recuperación. De cumplirse esos plazos, el futbolista podría perderse los tres encuentros de la fase de grupos o, en el mejor de los escenarios, llegar con lo justo para el último compromiso ante Jordania, programado para el 27 de junio.

La situación obligó al cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni a analizar la posibilidad de realizar una modificación en la lista definitiva de 26 jugadores que disputarán la Copa del Mundo.

Scaloni analiza posibles reemplazos

Ante la lesión del defensor del Olympique de Marsella, el entrenador deberá elegir un sustituto entre los futbolistas que integraron la prelista ampliada presentada previamente ante la FIFA.

Entre las alternativas aparecen nombres con experiencia internacional como Marcos Senesi, actualmente en Bournemouth, además de Germán Pezzella, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Di Lollo y Zaid Romero.

Según las especulaciones previas, Senesi sería quien cuenta con mayores posibilidades de sumarse al plantel por su presente en la Premier League y su experiencia en el seleccionado.

Hay tiempo para realizar cambios

De acuerdo con el reglamento de la FIFA, las selecciones participantes pueden reemplazar futbolistas lesionados hasta 24 horas antes de su debut en la competencia.

En el caso de Argentina, el estreno mundialista será el próximo 16 de junio frente a Argelia, por lo que la AFA aún dispone de margen para tomar una decisión.

Hasta el momento, ni la lesión de Balerdi ni una eventual convocatoria de un reemplazante fueron confirmadas oficialmente por la Asociación del Fútbol Argentino.

Mientras tanto, la Albiceleste continúa su preparación en Estados Unidos y este sábado afrontará su primer amistoso previo al Mundial frente a Honduras, con la expectativa puesta ahora también en la evolución física del defensor.