Scaloni confirmó que el "Dibu" Martínez no atajará ante Honduras e Islandia

Uno de los anuncios centrales de la conferencia estuvo vinculado a la portería. Scaloni fue claro al ordenar la rotación de los arqueros para los amistosos de preparación.

Juan Musso será titular ante Honduras este sábado 6 de junio a las 21:00.

será titular ante Honduras este sábado 6 de junio a las 21:00. Gerónimo Rulli atajará el segundo amistoso frente a Islandia el martes 9 a las 21:30, "seguramente", según el entrenador.

atajará el segundo amistoso frente a Islandia el martes 9 a las 21:30, "seguramente", según el entrenador. También abrió la puerta a la participación de Santiago Beltrán, al señalar que "puede ser que también tenga su momento".

El entrenador remarcó que la intención es que todos los convocados tengan participación en esta etapa de preparación, en línea con su idea de "darle minutos a los chicos".

En paralelo, confirmó que el arquero Emiliano "Dibu" Martínez, quien fue visto entrenando con la mano derecha vendada y detrás de la espalda, no jugará los amistosos. Esta decisión se enmarca en una estrategia de precaución para evitar riesgos físicos.

Amistosos en Kansas y preparación rumbo al debut ante Argelia

Scaloni también se refirió al contexto de los partidos preparatorios que la Selección disputará en Kansas. Argentina enfrentará:

Honduras : sábado 6 de junio a las 21:00

: sábado 6 de junio a las 21:00 Islandia: martes 9 de junio a las 21:30

El entrenador explicó que intentarán plantear ambos encuentros con la seriedad correspondiente, entendiendo que "algunas cosas" pueden servir para preparar el debut ante Argelia.

Estos compromisos forman parte del tramo final de la preparación antes del inicio del torneo, y el cuerpo técnico busca ajustar detalles sin comprometer el estado físico de los jugadores.

Gestión de la carga física y prioridad en la recuperación

Uno de los ejes más importantes de la conferencia fue la situación física del plantel. Scaloni señaló que los jugadores que llegaron a la concentración en Kansas con problemas físicos "van mejorando", lo que genera un escenario de cautela en la toma de decisiones.

El entrenador dejó en claro que no busca arriesgar futbolistas en esta etapa preparatoria, sino administrar los esfuerzos pensando en el calendario inmediato. Incluso explicó que las cargas se manejarán con especial cuidado en el tramo entre los amistosos y el debut mundialista.

En ese sentido, insistió en una planificación progresiva que permita llegar en las mejores condiciones posibles a la competencia oficial.

Convocatorias, comunicación interna y el caso Messi

Scaloni también se refirió a la manera en que se comunicaron las convocatorias. Explicó que el cuerpo técnico consideró adecuado que los futbolistas "se enteren si estaban convocados o no" en el momento de la publicación oficial de la lista.

En esa línea, detalló que la citación de Lionel Messi se realizó de manera simple y directa, a través de un mensaje de texto, subrayando la normalidad del proceso de comunicación interna.

Identidad de juego y mensaje sobre la fase de grupos

En el plano futbolístico, el entrenador aseguró que el equipo mantiene una "línea bastante marcada", la cual buscará respetar durante los amistosos y también en la competencia principal.

Además, puso paños fríos respecto de las expectativas sobre la fase inicial del torneo. Scaloni sostuvo que la "fase de grupos hay que jugarla", destacando su importancia más allá de la dificultad percibida de los rivales.

Incluso fue más allá al expresar: "ojalá el tercer partido sea un encuentro que podamos administrar", imaginando un escenario en el que el equipo llegue a la última fecha con la clasificación ya asegurada.

Un equipo en construcción con mentalidad competitiva

Scaloni cerró su intervención destacando el carácter del plantel, al afirmar que "estos chicos están acostumbrados a la presión", en referencia a la experiencia acumulada por el grupo.

Como entrenador campeón del mundo y bicampeón de América, reforzó la idea de que "creemos que los 26 forman parte del equipo", dejando en claro que todos los convocados tendrán su oportunidad y rol dentro del proceso.

En definitiva, la conferencia dejó un mensaje de equilibrio: rotación en el arco, cuidado físico, respeto por la identidad de juego y una planificación que combina competencia inmediata con visión estratégica hacia el objetivo mayor.