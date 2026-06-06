Colapinto tuvo una discreta actuación en las primeras prácticas del Gran Premio de Mónaco

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) cerró un flojo viernes en el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1, al finalizar decimoquinto en las primeras dos prácticas libres.

El dominio fue para Ferrari, ya que el monegasco Charles Leclerc registró el mejor tiempo en la FP1, mientras que el británico Lewis Hamilton se impuso en la segunda sesión de entrenamientos.

En la primera práctica libre Colapinto, que viene de obtener su mejor resultado en la categoría al finalizar sexto en el GP de Canadá, no logró destacar en ningún momento y durante gran parte de la sesión estuvo en las últimas posiciones.

Recién en las últimas vueltas consiguió registrar un tiempo de 1:16,189 para finalmente terminar en el decimoquinto lugar.

En lo que respecta a las primeras posiciones, el líder fue el local Leclerc, quien registró un tiempo de 1:13,978, mientras que su compañero de equipo, Hamilton, quedó segundo a 226 milésimas.

La segunda sesión de entrenamientos tuvo un desarrollo similar, con Colapinto culminando nuevamente en el decimoquinto lugar, esta vez con un tiempo de 1:14,758.

En esta ocasión, los pilotos de Ferrari dominaron pero intercambiaron lugares, ya que Hamilton concluyó primero con un tiempo de 1:13,026, para ser 111 milésimas más rápido que Leclerc.

Por otra parte, Verstappen quedó tercero en ambas sesiones, mientras que los pilotos de Mercedes, el italiano Kimi Antonelli y el británico George Russell, quedaron cuarto y quinto respectivamente en la práctica libre 1 y rotaron posiciones en la siguiente tanda de entrenamientos.

Durante el final de la FP 2 Colapinto protagonizó un tenso momento, ya que bloqueó en la curva 1 y chocó fuertemente con una de las paredes, aunque pudo completar la vuelta sin mayores inconvenientes.

El argentino tendrá que mejorar mucho de cara a este sábado, en el que se llevará a cabo la práctica libre 3 a partir de las 7:30 de la mañana y la clasificación a las 11.

En este Gran Premio la clasificación es clave, ya que durante la carrera es prácticamente imposible realizar adelantamientos.