"Pacman" Corzo ganó por nocaut técnico y sumó su victoria número 26 como profesional

El púgil catamarqueño Pablo "Pacman" Corzo consiguió una nueva victoria en su carrera profesional al derrotar por nocaut técnico (TKO) al mexicano Paul Cuesta, en el combate de semifondo desarrollado en el estadio de la Federación Argentina de Box.

Desde el inicio del enfrentamiento, Corzo mostró superioridad sobre su rival y dominó las acciones con autoridad. El mexicano, con escasa vocación ofensiva, se limitó principalmente a resistir los ataques del catamarqueño, que buscó permanentemente el combate y conectó varios de sus golpes de poder.

Durante el descanso entre el tercer y el cuarto asalto, la esquina de Cuesta evidenció preocupación por el estado físico del boxeador. Aunque el mexicano salió a disputar el cuarto round, apenas iniciado el episodio la árbitra convocó al médico de turno para evaluar la situación.

Tras la revisión correspondiente, se determinó que Cuesta no estaba en condiciones de continuar debido a una lesión en el codo derecho, por lo que el combate fue detenido y la victoria quedó en manos de Corzo por nocaut técnico.

Con este resultado, el representante catamarqueño completó su segunda presentación de la temporada y elevó su récord profesional a 26 triunfos y una sola derrota.

La única caída de Corzo en el campo rentado se produjo en julio del año pasado, durante una presentación en Rusia, que hasta el momento representa su única experiencia profesional fuera de Argentina.