Después de conquistar la Copa Sudamericana con una victoria por 2-0 frente a Atlético Mineiro, Boca tiene previsto regresar este domingo a la Argentina, aunque el viaje debió reorganizarse por una situación médica que involucró a su capitán, Leandro Paredes.

El plantel tenía previsto abandonar Colombia durante la madrugada posterior a la final, pero la descompensación que sufrió el mediocampista después del encuentro obligó a modificar los planes. Ante la necesidad de atender su estado de salud y realizarle estudios médicos, la delegación permaneció durante la noche en Barranquilla.

De esta manera, el regreso del equipo quedó postergado para este domingo 22 de noviembre, con un cronograma que ya fue establecido para el traslado hacia Buenos Aires. La prioridad fue atender la situación de Paredes y reorganizar la logística del viaje, mientras el resto del plantel y el cuerpo técnico permanecieron en Colombia luego de la consagración.

El triunfo ante Atlético Mineiro marcó el cierre de una final que permitió al conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena quedarse con el título continental. Sin embargo, los festejos quedaron atravesados por el episodio protagonizado por el capitán, cuya situación motivó cambios inmediatos en la planificación de la delegación.

La descompensación de Paredes durante los festejos

La situación de Paredes fue el principal motivo por el que Boca decidió modificar el horario de regreso. El mediocampista había abandonado el campo de juego al comienzo del segundo tiempo y, posteriormente, sus propios compañeros tuvieron que asistirlo en el banco de suplentes luego de que sufriera una baja de presión.

El episodio no terminó allí. Más tarde, mientras participaba de los festejos por la obtención de la Copa Sudamericana y brindaba una entrevista en el campo de juego, el futbolista volvió a descompensarse.

Ante esa situación, fue trasladado a una clínica para realizarse estudios. La atención médica y la necesidad de seguir de cerca su estado llevaron a que la delegación postergara el viaje que originalmente estaba previsto para la madrugada.

Durante la conferencia de prensa posterior al encuentro, Rodolfo Arruabarrena explicó que el mediocampista ya había comenzado a sentirse mal durante el entretiempo. De esa manera, el entrenador aportó detalles sobre los antecedentes del episodio que terminó modificando la planificación del regreso.

La decisión de permanecer en Barranquilla respondió a la necesidad de atender la situación médica del capitán y evitar que el traslado se realizara según el cronograma original. Por eso, el plantel pasó la noche en Colombia y organizó su partida para este domingo.

El cronograma del vuelo hacia Buenos Aires

Con el regreso reorganizado, Boca ya tiene definida la agenda para abandonar el hotel y emprender el viaje hacia la Argentina. Los jugadores y los integrantes del cuerpo técnico dejarán el alojamiento a las 12:00, mientras que dos horas después, a las 14:00, abordarán un vuelo chárter con destino a Buenos Aires.

De acuerdo con la planificación prevista, el avión aterrizará en el aeropuerto de Ezeiza alrededor de las 22:00, siempre que no surjan imprevistos durante el traslado.

El cronograma establecido contempla los siguientes horarios:

12:00: salida de los jugadores y el cuerpo técnico del hotel.

14:00: partida del vuelo chárter rumbo a Buenos Aires.

22:00 aproximadamente: llegada prevista al aeropuerto de Ezeiza.

La delegación completará así su regreso después de una estadía que se extendió más de lo previsto debido a la descompensación de Paredes. La modificación del viaje permitió priorizar la atención del futbolista y establecer una nueva organización para el traslado de todo el equipo.

Descanso y regreso a los entrenamientos en Ezeiza

Una vez que llegue a Buenos Aires, el plantel tendrá una jornada de descanso. Según el cronograma informado, Boca no realizará entrenamientos este domingo, por lo que los futbolistas podrán recuperarse después de la final y del viaje de regreso desde Colombia.

El cuerpo técnico retomará las prácticas el lunes en el predio de Ezeiza. Desde entonces, el trabajo estará enfocado en preparar el próximo compromiso del equipo, que llegará apenas unos días después de la consagración internacional.

La planificación contempla un margen reducido para recuperar energías y comenzar a trabajar de cara al encuentro correspondiente a los octavos de final del Torneo Clausura. El equipo deberá dejar atrás rápidamente los festejos por la obtención de la Sudamericana para concentrarse en el campeonato local.

El miércoles, Boca vuelve a jugar en La Bombonera

El calendario no le dará demasiado tiempo al Xeneize para disfrutar del título conseguido ante Atlético Mineiro. Este miércoles, desde las 21:00, Boca recibirá a Independiente Rivadavia en La Bombonera, por los octavos de final del Torneo Clausura.

El compromiso representará el siguiente desafío para el conjunto de Rodolfo Arruabarrena, que buscará continuar su camino en el certamen local después de la consagración continental.

La cercanía entre ambos encuentros obliga al cuerpo técnico a organizar rápidamente la preparación. Después del descanso previsto para este domingo y de la vuelta a las prácticas el lunes en el predio de Ezeiza, el equipo tendrá que enfocarse en el partido eliminatorio del miércoles.

El objetivo será aprovechar el envión anímico de la victoria por 2-0 ante Atlético Mineiro y trasladar ese impulso al campeonato argentino. En La Bombonera, Boca afrontará un nuevo compromiso de eliminación directa, esta vez frente a Independiente Rivadavia.