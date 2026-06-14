Alemania y Países Bajos salen a escena en una jornada decisiva del Mundial 2026

El Mundial 2026 continúa desarrollando su fase de grupos con una agenda cargada de encuentros decisivos. Este domingo 14 de junio, la Copa del Mundo ofrecerá una maratón futbolística compuesta por cinco partidos que prometen emociones, definiciones y movimientos importantes en las posiciones de cada zona.

La actividad corresponde al cuarto día de competencia y marcará el cierre de la tercera fecha de la fase de grupos. En ese contexto, varias selecciones buscarán dar un paso firme hacia la clasificación, mientras otras intentarán mantenerse con vida en la lucha por acceder a los 16avos de final.

Entre los protagonistas de la jornada sobresalen dos de las selecciones más importantes del calendario mundialista: Alemania y Países Bajos, que afrontarán compromisos de gran relevancia en sus respectivos grupos. Ambas selecciones aparecen entre las grandes referencias de la competencia y tendrán la posibilidad de comenzar a consolidar sus aspiraciones en el torneo.

Una agenda cargada de fútbol desde la madrugada

La programación comenzará durante la madrugada argentina con el enfrentamiento entre Australia y Turquía, correspondiente al Grupo D. El encuentro abrirá una extensa jornada que se extenderá hasta altas horas de la noche y que recorrerá diferentes sedes distribuidas entre Estados Unidos y México.

La actividad continuará durante la tarde con la presentación de Alemania, una de las selecciones que genera mayores expectativas dentro del certamen.

Posteriormente será el turno de Países Bajos, mientras que la jornada también incluirá un atractivo cruce entre Costa de Marfil y Ecuador. Finalmente, Suecia y Túnez tendrán la responsabilidad de cerrar el programa dominical.

Alemania busca afirmarse en el Grupo E

Uno de los encuentros centrales del día será el protagonizado por Alemania y Curazao.

El seleccionado alemán afrontará este compromiso en el Estadio NRG de Houston, Estados Unidos, con la intención de consolidarse dentro del Grupo E. La expectativa en torno a este partido es elevada debido al peso histórico de Alemania dentro de las competencias mundialistas y a la necesidad de comenzar a construir una campaña sólida en la fase inicial del torneo.

Los datos principales del encuentro son:

Partido: Alemania vs. Curazao.

Grupo: E.

Estadio: NRG.

Ciudad: Houston, Estados Unidos.

Horario en Argentina: 14:00.

Transmisión: Telefe, TyC Sports, DSports, Paramount+ y Flow.

Países Bajos enfrenta a Japón en Dallas

Otro de los partidos destacados de la jornada será el que animarán Países Bajos y Japón. El compromiso se disputará en el Estadio AT&T de Dallas, Estados Unidos, y aparece como uno de los cruces más atractivos del día debido a la calidad de ambos seleccionados.

Países Bajos intentará dejar una buena imagen y sumar puntos importantes en el Grupo F, mientras que Japón buscará dar el golpe en uno de los partidos más observados de la fecha.

Los detalles del encuentro son:

Partido: Países Bajos vs. Japón.

Grupo: F.

Estadio: AT&T.

Ciudad: Dallas, Estados Unidos.

Horario en Argentina: 17:00.

Transmisión: TyC Sports, DSports, Paramount+ y Flow.

Costa de Marfil y Ecuador protagonizan un duelo clave

La programación continuará con un enfrentamiento de gran importancia para las aspiraciones de ambos equipos. Costa de Marfil y Ecuador se medirán en el Estadio Lincoln Financial de Filadelfia, Estados Unidos, en un compromiso que puede resultar determinante para el futuro de ambos seleccionados en el Grupo E.

El partido enfrentará a dos equipos que buscarán sumar puntos fundamentales en una instancia donde cada resultado adquiere una relevancia especial.

Los datos principales son:

Partido: Costa de Marfil vs. Ecuador.

Grupo: E.

Estadio: Lincoln Financial.

Ciudad: Filadelfia, Estados Unidos.

Horario en Argentina: 20:00.

Transmisión: DSports, Paramount+ y Flow.

El cierre llegará desde Monterrey

La última función del domingo estará a cargo de Suecia y Túnez. El encuentro se disputará en el Estadio BBVA de Monterrey, México, y servirá para bajar el telón de una jornada intensa de actividad mundialista.

Ambos seleccionados buscarán cerrar el día con un resultado positivo dentro del Grupo F, en un partido que promete un desarrollo dinámico y de alta intensidad.

Los detalles son:

Partido: Suecia vs. Túnez.

Grupo: F.

Estadio: BBVA.

Ciudad: Monterrey, México.

Horario en Argentina: 23:00.

Transmisión: DSports, Paramount+ y Flow.

La programación completa del domingo

La agenda oficial del domingo 14 de junio incluye los siguientes encuentros:

Australia vs. Turquía (Grupo D). Horario Argentina: 01:00. Transmisión: Telefe, TyC Sports, DSports, Paramount+ y Flow.

Alemania vs. Curazao (Grupo E). Horario Argentina: 14:00. Transmisión: Telefe, TyC Sports, DSports, Paramount+ y Flow.

Países Bajos vs. Japón (Grupo F). Horario Argentina: 17:00. Transmisión: TyC Sports, DSports, Paramount+ y Flow.

Costa de Marfil vs. Ecuador (Grupo E). Horario Argentina: 20:00. Transmisión: DSports, Paramount+ y Flow.

Suecia vs. Túnez (Grupo F). Horario Argentina: 23:00. Transmisión: DSports, Paramount+ y Flow.



Dónde ver todos los partidos del Mundial

Los aficionados que deseen seguir la totalidad de la competencia cuentan con distintas alternativas de transmisión. La cobertura completa de los 104 partidos del Mundial 2026 estará disponible a través de:

DSports.

Paramount+.

Flow.

Además, otras señales ofrecerán una cobertura parcial del certamen:

Telefe transmitirá 32 partidos, incluidos todos los encuentros de la Selección Argentina.

TyC Sports emitirá aproximadamente 52 partidos.

TV Pública ofrecerá los partidos de la Selección Argentina, además de las semifinales y la final.

Con cinco encuentros distribuidos a lo largo de toda la jornada, el Mundial 2026 afrontará un domingo decisivo para el desarrollo de la fase de grupos. Alemania y Países Bajos acapararán buena parte de la atención internacional, pero cada uno de los partidos programados tendrá peso propio en una competencia que comienza a perfilar a los equipos que avanzarán a los 16avos de final.