Scaloni define el equipo para el estreno ante Argelia: una sola baja y varios alivios

La Selección argentina ultima detalles para su debut frente a Argelia, programado para este martes 16 desde las 22 en Kansas City, en un contexto que lleva tranquilidad al cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni. A pocos días del estreno, el entrenador dispone de 25 de los 26 futbolistas convocados y solo tiene una baja sensible confirmada para el primer compromiso.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el lateral izquierdo Nicolás Tagliafico será el único ausente en el encuentro inaugural. El defensor continúa trabajando de manera diferenciada luego de sufrir una lesión en el sóleo durante el amistoso frente a Honduras. La dolencia le impedirá estar presente en el debut, aunque las previsiones son positivas de cara a los siguientes compromisos de la fase de grupos.

La situación de Tagliafico representa la principal preocupación médica dentro del plantel. Sin embargo, la evolución del jugador permite proyectar que podría llegar en óptimas condiciones a los otros dos partidos de la primera fase, un dato que resulta importante para los planes del cuerpo técnico en una competencia que exige rotación y profundidad en cada puesto.

La evolución del "Dibu" Martínez

Otro de los focos de atención en los últimos días estuvo puesto en Emiliano "Dibu" Martínez. El arquero titular de la Selección argentina continúa recuperándose de la lesión que sufrió en el dedo anular de la mano derecha, aunque su evolución es favorable y ya comenzó a intensificar las cargas de entrenamiento.

A pesar de las molestias que quedaron reflejadas en distintos videos de la práctica abierta realizada el viernes, el guardameta llegaría en condiciones de ser titular frente a Argelia. La presencia del marplatense es una de las noticias más importantes para el seleccionado, teniendo en cuenta su peso dentro del equipo y su rol determinante bajo los tres palos.

La lesión de Martínez se produjo en el calentamiento previo a la final de la Europa League entre Aston Villa y Friburgo, encuentro que terminó con victoria por 3 a 0 para el conjunto inglés. El propio arquero confirmó posteriormente que disputó todo ese partido con el dedo anular fracturado, una situación que obligó a un seguimiento especial por parte del cuerpo médico argentino.

Recuperados y a disposición

Más allá de las preocupaciones iniciales, Scaloni recibió varias noticias positivas en los entrenamientos realizados en Kansas City. Diversos futbolistas que habían estado bajo observación médica o que arrastraban distintas molestias ya trabajan con normalidad junto al resto del grupo.

Entre los jugadores que se entrenan a la par de sus compañeros se encuentran:

Julián Álvarez

Leandro Paredes

Cristian "Cuti" Romero

Nicolás Paz

Nicolás González

Nahuel Molina

Gonzalo Montiel

La reincorporación plena de estos futbolistas amplía las alternativas del entrenador en todas las líneas del campo y fortalece la planificación para el inicio de la competencia.

La llegada de Marcos Senesi

A las novedades alentadoras se sumó también la incorporación de Marcos Senesi. El defensor se integró al plantel durante la mañana y realizó su primera práctica junto a sus compañeros en Kansas.

Su presencia representa una nueva variante para el sector defensivo y contribuye a completar el grupo de convocados en la recta final hacia el debut. La adaptación al trabajo colectivo y el conocimiento de las indicaciones del cuerpo técnico serán ahora los principales objetivos en sus primeros días junto al equipo.

Tranquilidad para Scaloni

Con excepción de Tagliafico, la situación física del plantel aparece bajo control a pocas horas del estreno. La recuperación progresiva de Martínez, la normalización de los entrenamientos de varios jugadores importantes y la incorporación de Senesi conforman un panorama alentador para la Selección argentina.

Estas novedades generan tranquilidad dentro del cuerpo técnico liderado por Lionel Scaloni, que ya trabaja con la mirada puesta en el choque ante Argelia. Además, el entrenador dejó en claro que no habrá nuevas modificaciones en la lista final, una señal de confianza respecto del estado general de sus dirigidos.

De esta manera, la "Albiceleste" encara la cuenta regresiva para su presentación en Kansas City con un escenario mucho más favorable de lo que indicaban algunas preocupaciones surgidas en los días previos. Con 25 futbolistas disponibles y una única baja confirmada, el seleccionado argentino se prepara para dar el primer paso en la competencia frente a Argelia.