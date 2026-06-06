Alemania pierde a una de sus mayores promesas: Lennart Karl se queda afuera del Mundial 2026 por lesión

La selección de Alemania recibió un duro golpe a pocos días del inicio del Mundial 2026. Lennart Karl, una de las mayores promesas del fútbol alemán y jugador del Bayern Múnich, sufrió un desgarro muscular que lo dejará fuera de la máxima cita del fútbol internacional.

La noticia fue confirmada por la Federación Alemana de Fútbol, que informó que el mediocampista de 18 años no podrá integrar el plantel que disputará la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá.

Karl había sido convocado por primera vez al seleccionado mayor en marzo de este año y era considerado una de las grandes apuestas de cara al futuro. Su inclusión en la nómina mundialista representaba un importante paso en una carrera que comenzó a despegar durante la última temporada con el Bayern Múnich.

Tras conocerse la lesión, el club bávaro emitió un comunicado expresando su respaldo al futbolista durante el proceso de recuperación.

"Tras quedarse fuera del Mundial por una amarga lesión, el FC Bayern espera el regreso de Karl a Múnich y apoyará al internacional alemán en su recuperación con todo lo que necesite", señalaron desde la institución.

Por su parte, el director deportivo del club lamentó la situación y destacó el crecimiento del joven mediocampista.

"Perderse un Mundial a tan poco tiempo del inicio duele y fue una noticia que impactó a todos en el Bayern. Sin embargo, eso no cambia el enorme talento, la pasión y el futuro que tiene por delante. Se había ganado este lugar gracias a una extraordinaria primera temporada como profesional", sostuvo.

Ante la baja de Karl, el entrenador de Alemania, Julian Nagelsmann, decidió convocar a Assan Ouédraogo, mediocampista de 20 años que actualmente juega en el RB Leipzig y que también es considerado una de las grandes promesas del fútbol alemán.

La ausencia de Lennart Karl representa una sensible pérdida para el seleccionado germano, que buscará recuperar protagonismo en la Copa del Mundo y volver a pelear por el título tras sus últimas actuaciones internacionales.