VIDEO: La Mona revolucionó la concentración argentina y cumplió su sueño con Messi

La concentración de la Selección Argentina vivió una jornada distinta y cargada de simbolismo en Kansas City. Después de un día marcado por un asado realizado en medio de una fuerte tormenta y una amenaza de tornado, la delegación sumó un capítulo especial cerca de la medianoche con la llegada de una figura emblemática de la cultura popular argentina: Carlos "La Mona" Jiménez.

El reconocido cantante de cuarteto visitó el streaming oficial de AFA Estudio, instalado dentro del hotel donde se hospeda el seleccionado nacional, y protagonizó uno de los momentos más comentados de la jornada. Entre canciones, risas y encuentros con los futbolistas, el artista cordobés logró concretar uno de sus mayores deseos: conocer personalmente a Lionel Messi y tomarse una fotografía junto al capitán argentino.

La visita transformó el ambiente habitual de la concentración y aportó una dosis extra de argentinidad en la previa de la participación del equipo nacional en el Mundial.

El sueño de conocer a Messi

La presencia de La Mona en el hotel no fue casual. Días antes había expresado públicamente su deseo de encontrarse con Lionel Messi. Según había manifestado en diálogo con el enviado especial de El Doce, Jorge Cuadrado, su anhelo era poder fotografiarse con el capitán argentino.

El cantante argumentó además que se considera un talismán para la Selección. Su explicación se apoyó en un dato que él mismo destacó: estuvo presente en los Mundiales de 1978, 1986 y 2022, las tres competencias en las que Argentina logró consagrarse campeona del mundo y sumar sus tres estrellas.

Finalmente, el esperado encuentro se concretó en Kansas City. La Mona pudo compartir tiempo con el plantel y cumplir el objetivo que había manifestado públicamente antes de viajar.

Las imágenes que emocionaron a los seguidores

Tras la visita, el artista compartió varias fotografías en sus redes sociales. Las imágenes rápidamente despertaron la emoción de sus seguidores, que celebraron el encuentro entre dos de los máximos exponentes de la identidad popular argentina en sus respectivos ámbitos.

Una de las postales más destacadas muestra a La Mona sentado entre Lionel Messi y Claudio "Chiqui" Tapia, mientras varios integrantes de la Selección aparecen ubicados alrededor de ellos. Otra de las fotografías lo muestra dialogando con Messi. En esa imagen se observa al cantante con una mano apoyada sobre el hombro del capitán argentino, mientras detrás aparecen Claudio Tapia, Leandro Paredes y Cristian "Cuti" Romero.

Las publicaciones tuvieron una amplia repercusión y reflejaron el entusiasmo generado por la visita del artista al corazón de la concentración albiceleste.

Los protagonistas de una reunión especial

El encuentro reunió a diversas figuras vinculadas tanto al fútbol como a la música y al entretenimiento.

Entre los futbolistas presentes se destacaron especialmente los cordobeses:

Julián Álvarez

Nahuel Molina

Cristian "Cuti" Romero

La reunión también contó con la participación de:

Claudio "Chiqui" Tapia

Leandro Paredes

Carli Jiménez

Integrantes del streaming Un poco de ruido

Durante la visita, La Mona también recibió un regalo especial de Julián Álvarez, otro cordobés identificado con sus mismas raíces provinciales, en un gesto que contribuyó a convertir la noche en una experiencia inolvidable para el cantante.

Cuarteto, identidad y Selección

Más allá de las fotografías y los momentos compartidos, la presencia de La Mona Jiménez tuvo un fuerte valor simbólico para los seguidores cordobeses y para quienes siguen de cerca el recorrido de la Selección Argentina.

Con 75 años, el artista llevó hasta la intimidad del plantel una representación de la cultura popular de Córdoba. Su presencia conectó dos universos profundamente arraigados en la identidad argentina: el fútbol y el cuarteto.

La alegría del encuentro también quedó reflejada en las redes sociales. Carli Jiménez compartió una publicación acompañada por una frase sencilla pero significativa: "14/06/2026 - Kansas City", junto a un corazón. El mensaje resumió el espíritu de una jornada especial que unió a una de las máximas figuras de la música popular cordobesa con los campeones del mundo en plena preparación para una nueva cita mundialista.

Entre canciones, fotografías y emociones compartidas, La Mona Jiménez dejó su huella en la concentración argentina. El encuentro con Lionel Messi, la cercanía con los futbolistas y el cálido recibimiento del plantel transformaron una visita esperada en una noche memorable para el artista y para todos aquellos que siguieron de cerca este cruce entre la pasión futbolera y la esencia del cuarteto cordobés.