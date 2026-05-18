Las cuatro finales a las que puede acceder el campeón del Torneo Apertura 2026

El fútbol argentino volverá a tener una definición trascendental el próximo domingo 24 de mayo, cuando River y Belgrano se enfrenten en la final del Torneo Apertura 2026. El encuentro se disputará desde las 15:30 en el estadio Mario Alberto Kempes y no solo pondrá en juego el primer gran título de la temporada, sino también el acceso a un entramado de competencias que podría derivar en otras cuatro finales para quien logre consagrarse campeón.

Las modificaciones implementadas en la estructura de competencias nacionales durante el último año transformaron profundamente el sistema de trofeos, supercopas y recopas del fútbol argentino. A partir de esos cambios, el ganador del Apertura no solo sumará un campeonato local, sino que también ingresará a una cadena de definiciones que puede extenderse a lo largo de toda la temporada.

La nueva organización de los torneos nacionales, impulsada tras la polémica incorporación del denominado "Trofeo de Liga", amplió considerablemente las posibilidades de disputar nuevos títulos y redefinió el mapa competitivo del calendario argentino.

River y Belgrano, frente a una final caliente

River y Belgrano llegaron al partido decisivo luego de superar distintas fases eliminatorias durante el primer semestre del año. El conjunto de Núñez avanzó tras dejar en el camino a:

San Lorenzo .

. Gimnasia .

. Rosario Central.

Belgrano, en tanto, alcanzó la final luego de eliminar a:

Talleres .

. Unión .

. Argentinos Juniors.

El encuentro definitorio se jugará en el estadio Mario Alberto Kempes, escenario que fue designado previamente al inicio de los cruces eliminatorios del certamen. Sin embargo, más allá del valor deportivo inmediato que implica obtener el Torneo Apertura 2026, el campeón accederá automáticamente a nuevas competencias decisivas dentro del esquema diseñado por la reorganización del fútbol argentino.

El Trofeo de Campeones, la primera parada obligatoria

Quien resulte vencedor en la final del domingo obtendrá el derecho de disputar el Trofeo de Campeones, competencia que enfrentará al campeón del Apertura con el futuro ganador del Clausura 2026.

Ese partido funcionará como una definición entre los campeones de los dos torneos locales de la temporada y determinará cuál es el mejor equipo del año dentro del ámbito nacional. La clasificación al Trofeo de Campeones aparece como el primer paso dentro de una estructura escalonada de finales que puede continuar ampliándose en caso de seguir acumulando títulos.

El acceso a las supercopas nacionales

La importancia del Trofeo de Campeones radica también en que obtener ese título habilita automáticamente la posibilidad de disputar otras dos finales.

Por un lado aparece la Supercopa Argentina, que enfrentará al ganador del Trofeo de Campeones contra el campeón de la Copa Argentina. Por otro lado, se disputará la Supercopa Internacional, donde el rival será el campeón del denominado Trofeo de Liga, es decir, el equipo que finalice con mayor cantidad de puntos en la tabla anual.

De esta manera, el recorrido hacia nuevas definiciones podría incluir:

Final del Trofeo de Campeones .

. Supercopa Argentina .

. Supercopa Internacional.

La reestructuración generó así un circuito acumulativo donde cada conquista habilita nuevas oportunidades de competir por otro trofeo.

La nueva Recopa de Campeones

El sistema no termina allí. Según la nueva estructura diseñada para el fútbol argentino, ganar al menos una de las dos supercopas permitirá además acceder a otra competencia denominada Recopa de Campeones. Ese torneo se jugará bajo el formato de triangular y reunirá a:

El campeón de la Supercopa Argentina .

. El campeón de la Supercopa Internacional .

. El campeón del Trofeo de Liga.

Así, el club que logre quedarse con el Apertura 2026 podría encontrarse disputando hasta cuatro finales adicionales a lo largo de la temporada, dependiendo de sus resultados posteriores.

La polémica reorganización del fútbol argentino

La actual estructura nació tras la reconfiguración realizada a fines del año pasado, proceso que estuvo rodeado de polémica debido a la aparición del denominado "Trofeo de Liga".

Según trascendió, ese reconocimiento fue asignado a Rosario Central sin que mediara una votación formal dentro de la AFA ni una comunicación previa respecto de la implementación del nuevo sistema.

Esa decisión provocó modificaciones profundas en la arquitectura de las competencias nacionales y alteró el esquema tradicional de supercopas y trofeos que existía hasta entonces.

A partir de allí, el calendario argentino comenzó a incorporar nuevas finales y cruces decisivos que incrementaron la cantidad de títulos en juego durante una misma temporada.